Ряд европейских стран перешел к отбору газа из подземных хранилищ

Австрия и Словакия начали отбор газа из подземных хранилищ

Tекст: Мария Иванова

По состоянию на 22 сентября европейские ПХГ были заполнены на 70,24%, что на 15,66 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. Это наименьшее значение для этой даты с 2011 года. В хранилищах находится около 76,9 млрд куб. м газа, пишет ТАСС.

Чистый отбор газа из хранилищ зафиксирован в Австрии и Словакии. Германия и Латвия также практически прекратили закачку и наращивают изъятия.

При этом средние темпы закачки в ЕС в сентябре остаются самыми высокими за последние четыре года на фоне рекордных цен на европейских хабах. Однако, по оценкам экспертов, наиболее благоприятные летние месяцы для накопления запасов были упущены.

Еврокомиссия требует от стран ЕС обеспечивать заполненность хранилищ на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Для выполнения этой нормы в хранилища Европы необходимо закачать еще не менее 68 млрд куб. м газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца стало известно, что Европа подошла к зиме с рекордно низкими запасами газа.

В июле сообщалось, что Евросоюз близок к провалу в подготовке к отопительному сезону без российского газа.

Весной европейский отопительный сезон стал вторым по продолжительности в истории.