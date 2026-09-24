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    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

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    Олег Хавич Олег Хавич Зачем Польша создает заградотряды на границе с Украиной

    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

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    24 сентября 2026, 09:41 • Новости дня

    Ряд европейских стран перешел к отбору газа из подземных хранилищ

    Австрия и Словакия начали отбор газа из подземных хранилищ

    Tекст: Мария Иванова

    Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы замедляется перед началом отопительного сезона, при этом некоторые страны уже начали расходовать запасы, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    По состоянию на 22 сентября европейские ПХГ были заполнены на 70,24%, что на 15,66 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. Это наименьшее значение для этой даты с 2011 года. В хранилищах находится около 76,9 млрд куб. м газа, пишет ТАСС.

    Чистый отбор газа из хранилищ зафиксирован в Австрии и Словакии. Германия и Латвия также практически прекратили закачку и наращивают изъятия.

    При этом средние темпы закачки в ЕС в сентябре остаются самыми высокими за последние четыре года на фоне рекордных цен на европейских хабах. Однако, по оценкам экспертов, наиболее благоприятные летние месяцы для накопления запасов были упущены.

    Еврокомиссия требует от стран ЕС обеспечивать заполненность хранилищ на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Для выполнения этой нормы в хранилища Европы необходимо закачать еще не менее 68 млрд куб. м газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца стало известно, что Европа подошла к зиме с рекордно низкими запасами газа.

    В июле сообщалось, что Евросоюз близок к провалу в подготовке к отопительному сезону без российского газа.

    Весной европейский отопительный сезон стал вторым по продолжительности в истории.

    23 сентября 2026, 12:17 • Новости дня
    Азербайджан освободил француза после снятия евросанкций с Усманова

    Азербайджан освободил гражданина Франции Мартина Райана после снятия европейских санкций с Алишера Усманова

    Азербайджан освободил француза после снятия евросанкций с Усманова
    @ Aziz Karimov/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Азербайджана освободили гражданина Франции Мартина Райана, осужденного за шпионаж, на следующий день после того, как Париж добился снятия санкций ЕС с российского бизнесмена Алишера Усманова.

    Райан оказался единственным французом среди помилованных в среду президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Politico.

    Ранее Financial Times сообщала, что исключение Усманова из санкционного списка было частью сделки, которая могла привести к освобождению французских граждан из-под стражи в Азербайджане.

    Франция более недели блокировала продление индивидуальных санкций Евросоюза, добиваясь исключения Усманова. В МИД Франции заявляли, что этот шаг продиктован соображениями национальной безопасности. Соглашение о продлении остальных санкций было достигнуто во вторник.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал решение об исключении Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка «постыдным и неоправданным». При этом министр-делегат по делам Европы МИД Франции Бенжамен Хаддад охарактеризовал итоги переговоров как победу европейской солидарности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сегодня в ЕС объяснили усталостью снятие ограничений с российских бизнесменов. Накануне страны Евросоюза сняли санкции против Усманова и Фридмана из-за давления двух государств. В начале месяца Франция запланировала снять санкции с миллиардера Усманова.

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    23 сентября 2026, 10:05 • Новости дня
    В ЕС объяснили усталостью снятие санкций с Фридмана и Усманова

    Еврокомиссар Домбровскис заявил об усталости ЕС от санкций против России

    В ЕС объяснили усталостью снятие санкций с Фридмана и Усманова
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил накопленную Евросоюзом усталость от ограничительных мер в отношении России.

    Домбровскис дал интервью изданию Euractiv, в котором прокомментировал снятие рестрикций с предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, передает РИА «Новости». Он обратил внимание на последствия продолжающегося кризиса.

    «Понятно, что после почти пяти лет конфликта на Украине накопилась определенная усталость», – сказал Валдис Домбровскис.

    Также чиновник коснулся вопроса изменения принципа единогласия при обсуждении новых ограничений. По его словам, в ближайшее время пересмотреть этот механизм невозможно. Ранее подобных реформ требовали представители Германии и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Евросоюз исключил российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также бывшего ректора Крымского федерального университета из санкционного списка.

    Власти Франции и Люксембурга оказали активное дипломатическое давление для отмены данных ограничений.

    При этом послы европейских государств продлили персональные санкции против 3 тыс. других граждан России сразу на три года.

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    23 сентября 2026, 19:22 • Видео
    Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

    Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    23 сентября 2026, 10:21 • Новости дня
    Страны ЕС испугались освобождения преступников в Британии

    Страны Евросоюза выразили опасения из-за высылки преступников из Британии

    Страны ЕС испугались освобождения преступников в Британии
    @ TOLGA AKMEN/EPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Государства Европейского союза выразили серьезную обеспокоенность намерением властей Британии досрочно освободить и депортировать тысячи иностранных преступников из-за переполненности тюрем.

    До конца года Лондон планирует освободить более 2,5 тыс. правонарушителей для разгрузки пенитенциарных учреждений. С января 2027 года британское правительство также отменит требование об отбытии иностранными преступниками минимального срока перед депортацией, пишет Politico.

    Европейские дипломаты заявили о высоких рисках возвращения граждан в их родные страны без предварительного уведомления. По словам представителей стран Евросоюза, координация между британскими ведомствами практически отсутствует, а высылка преступников без надлежащего информирования создает угрозу общественной безопасности.

    Представитель правительства Британии подчеркнул, что самые опасные правонарушители исключены из программы досрочного освобождения. Тем не менее в Брюсселе предупредили, что односторонние действия Лондона способны подорвать базовое доверие между сторонами и спровоцировать дипломатический скандал накануне двустороннего саммита, посвященного нормализации отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Европейский союз отказался предлагать Британии ассоциированное членство. Летом британские власти решили досрочно выпустить на свободу часть опасных преступников из-за нехватки мест в камерах. В прошлом году Лондон захотел создать с Брюсселем альянс в сталелитейной промышленности.

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    23 сентября 2026, 10:20 • Новости дня
    Победитель выборов в Швеции призвала усилить роль Европы в мире
    Победитель выборов в Швеции призвала усилить роль Европы в мире
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Европейский союз нуждается в усилении своей роли в мире на фоне глобальной нестабильности.

    Лидер шведских социал-демократов Магдалена Андерссон, претендующая на пост премьер-министра после победы левоцентристского блока на выборах, намерена переориентировать внешнюю политику страны и укрепить позиции Евросоюза. В интервью изданию Politico она отметила, что в условиях текущей геополитической ситуации Европе необходимо стать сильнее.

    Среди приоритетов Андерссон – реформирование процесса принятия решений в ЕС, в частности, отказ от права вето в вопросах внешней политики в пользу голосования квалифицированным большинством. Она также поддержала идею использования замороженных российских активов для помощи Украине, назвав это более предпочтительным вариантом, чем увеличение бюджета ЕС.

    Кроме того, Андерссон подчеркнула важность укрепления союзов за пределами Европы, включая страны «глобального юга», Японию, Австралию и Канаду. Она также выразила желание видеть Великобританию вновь в составе Европейского союза и пообещала пересмотреть политику в отношении британских граждан, проживающих в Швеции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе левый блок Магдалены Андерссон одержал победу на парламентских выборах в Швеции. В середине месяца левоцентристская коалиция вырвалась вперед по итогам подсчета голосов. В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила бывшему премьер-министру Швеции на ее заявления о ядерной угрозе.

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    23 сентября 2026, 13:03 • Новости дня
    Молдавия договорилась о закупке газа у Румынии

    Премьер Молдавии Тофан заявил о заключении контрактов на закупку румынского газа

    Tекст: Мария Иванова

    Молдавия подписала контракты с румынскими компаниями на поставку природного газа с месторождения в Черном море, сообщил премьер-министр республики Василий Тофан.

    Газ начнет поступать в 2027 году после введения в эксплуатацию проекта на участке Neptun Deep. Соглашения заключены с государственной газовой компанией Romgaz и OMV Petrom, передает РИА «Новости».

    Тофан уточнил, что закупочная цена будет зависеть от рыночной стоимости, но с учетом заранее оговоренной скидки.

    По данным премьера, реализация проекта Neptun Deep позволит Румынии удвоить объемы добычи газа, которые сейчас составляют 8–9 млрд кубометров в год. Это сделает страну крупнейшим производителем в Евросоюзе.

    В марте 2025 года Romgaz и OMV Petrom начали бурение первой скважины на румынском шельфе в 160 км от побережья для разработки месторождений Pelican Sud и Domino.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Молдавия запланировала продлить полномочия «дочки» Газпрома на поставки газа.

    Во вторник экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал власти республики срочно начать переговоры с Россией.

    Ранее отмечалось, что Молдавия не справилась с высокими ценами на газ.

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    23 сентября 2026, 13:13 • Новости дня
    Шохин назвал внешнее управление западными активами сигналом для ЕС
    Шохин назвал внешнее управление западными активами сигналом для ЕС
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал введение временного управления в российских активах западных компаний сигналом для Евросоюза.

    По его словам, эти меры призваны предотвратить попытки завладеть российскими замороженными активами, передает ТАСС.

    «Сейчас очень много разговоров о том, как бы, например, вывести замороженные российские активы из-под юрисдикции Бельгии и передать их в распоряжение какого-нибудь иного института Европейского союза, чтобы распорядиться замороженными резервами Центрального банка. На мой взгляд, сейчас решения такого рода во многом связаны с демонстрацией того, что если вы это сделаете, то у нас есть ответные меры. Это в некотором смысле упреждающие сигналы. Но не похоже, что они воспринимаются адекватно», – сказал он.

    Шохин добавил, что попытки использовать российские активы продолжатся, поэтому Россия будет вынуждена реагировать симметрично. Он также предложил разработать четкие критерии, почему в активах западных компаний вводится внешнее управление и насколько эффективны временные управляющие.

    По мнению главы РСПП, сейчас главным критерием является принадлежность компаний резидентам недружественных государств. Он напомнил, что изначально передача активов носила зеркальный характер. Шохин подчеркнул необходимость определения параметров эффективности внешнего управления, чтобы избежать неправильной передачи активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин передал акции торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» во временное управление.

    Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации замороженных российских активов.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила Евросоюзу жестким ответом на попытки присвоения суверенных средств.

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    23 сентября 2026, 14:34 • Новости дня
    В США предрекли Украине одиночество и разочарование в Западе

    American Conservative предрекло Украине одиночество и разочарование в Западе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После завершения конфликта Украина может оказаться ненужной западным союзникам, которые больше не захотят обременять себя поддержкой Киева, пишут американские СМИ.

    Украина после завершения конфликта окажется не нужна Западу. После урегулирования конфликта страна может оказаться брошенной западными союзниками, пишет издание American Conservative.

    «Когда этот день наконец настанет, Украина может обнаружить, что она превращается в страну… которой никто не хочет обременять себя… Украина может оказаться одна, брошенная Западом и разочарованная в нем», – подчеркивается в публикации.

    В материале отмечается высокая вероятность того, что в конечном счете государство не войдет ни в Европейский союз, ни в НАТО. Мечты об ускоренном вступлении в ЕС рухнули, а требования Владимира Зеленского о членстве к 2027 году были пересмотрены на более реалистичные сроки, такие как 2035 год, подчеркивают американские журналисты.

    Кроме того, обещания о членстве в НАТО оказались нереализованными, обращает внимание АС. Лидеры США и Европы неоднократно заявляли, что страна не готова к вступлению в альянс. В условиях закрытых дверей на Западе единственным жизнеспособным направлением для страны может стать восстановление отношений с Россией, считают эксперты American Conservative.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал The American Conservative назвал расширение Североатлантического альянса главной причиной украинского конфликта.

    Ранее обозреватели этого же издания констатировали невозможность возвращения Киевом утраченных территорий. А британский журнал Economist объявил амбиции Украины по вступлению в НАТО мертвыми.

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    23 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе замедлили падение

    Биржевые цены на газ в Европе замедлили темпы снижения и достигли 856 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе замедлили темпы снижения, опустившись до 856 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 844,3 доллара, снизившись на 2,8%. К 14:01 мск показатель достиг 855,6 доллара, что на 1,5% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    В августе цены на газ впервые за пять месяцев превысили 800 долларов за тысячу кубометров. В начале сентября они пробили отметку в 900 долларов, а недавно ненадолго достигли 1000 долларов.

    Эксперты прогнозируют, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров из-за проблем с заполнением хранилищ. По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, к 22 сентября заполненность подземных хранилищ газа превысила 70%, но остается на самом низком уровне для этого дня с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в среду биржевые цены на газ в Европе снизились почти на 3%.

    Накануне цена тысячи кубометров газа на бирже в Европе опустилась до 844 долларов.

    В понедельник котировки упали почти до 900 долларов.

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    23 сентября 2026, 14:53 • Новости дня
    Стубб заявил о попытках США добиться перемирия на Украине до наступления зимы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что Соединенные Штаты предпринимают попытки достичь соглашения о частичном прекращении огня на Украине до наступления зимы.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о попытках США добиться перемирия на Украине. «Они добиваются частичного прекращения огня к зиме», – заявил Стубб в интервью агентству Bloomberg, передает ТАСС.

    По мнению финского лидера, условием для такого перемирия может послужить взаимный отказ сторон от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

    Кроме того, Стубб обратил внимание на недавние визиты в Москву высокопоставленных американских представителей. Среди них спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф. Эти поездки, как считает Стубб, указывают на стремление Дональда Трампа играть более активную роль в мирном урегулировании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона рассчитывает добиться прекращения боевых действий на Украине к зиме.

    Ранее Владимир Зеленский рассказал о планах Вашингтона по частичной деэскалации конфликта. А помощник президента России Юрий Ушаков назвал встречу Владимира Путина с американскими посланниками конструктивной.

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    23 сентября 2026, 20:52 • Новости дня
    Финляндия и Украина договорились совместно выпускать военные дроны

    Финляндия и Украина подписали соглашение о совместном выпуске БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хельсинки и Киев заключили двустороннее соглашение, направленное на совместное производство и разработку современных беспилотных технологий.

    Финляндия и Украина договорились о совместном производстве оборонной продукции. Соответствующее соглашение затрагивает сферу беспилотных технологий, пишет РИА «Новости».

    «Финляндия и Украина подписали соглашение об усилении сотрудничества в области обороны и безопасности, так называемое «соглашение по беспилотникам», – сообщили в финском министерстве обороны.

    Документ направлен на развитие и совместное создание беспилотных систем. Договоренности также призваны упростить процедуру выдачи разрешений на экспорт военной продукции. Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что пакт открывает путь к совместному выпуску вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Киев и Хельсинки договорились о совместном производстве морских и наземных беспилотных систем.

    Позже президент Финляндии Александр Стубб пообещал передать украинской армии основную часть совместно производимых аппаратов.

    А бывший лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал Финляндию важнейшей площадкой для локализации украинских оборонных разработок.

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    23 сентября 2026, 13:59 • Новости дня
    ЕК отказалась раскрыть причины снятия санкций с российских миллиардеров

    В ЕК отказались комментировать снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причины исключения российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из европейских санкционных списков останутся в тайне из-за строгой конфиденциальности подобных обсуждений, заявили в Еврокомиссии.

    Информация о мотивах исключения российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из европейских санкционных списков носит закрытый характер. Чиновники Еврокомиссии не планируют давать публичных разъяснений по этому поводу, отмечает ТАСС.

    «Обсуждение санкций конфиденциально, оно полностью находится в руках стран ЕС. Поэтому, в соответствии с принципами, мы не можем комментировать эту ситуацию», – заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

    Чиновник также признался, что не помнит изначальных причин попадания бизнесменов под ограничения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза предварительно договорились убрать российских предпринимателей из санкционного списка. Инициаторами отмены ограничений выступили власти Франции и Люксембурга.

    Позже Евросоюз официально исключил Алишера Усманова и Михаила Фридмана из перечня.

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    23 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Представитель ЕК заявил о возможном выделении Украине 20 млрд евро

    ЕК: Украина получит 20 млрд евро в случае проведения реформ в 2026 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз готов предоставить Киеву 20 млрд евро финансовой помощи при условии успешной реализации согласованных реформ до конца года, сообщил официальный представитель ЕК Гийом Мерсье.

    Еврокомиссия может разблокировать для Украины 20 млрд евро бюджетной поддержки, передает РИА «Новости». Выделение средств станет возможным, если Киев проведет ряд реформ до конца текущего года.

    Бюджетная часть европейского финансирования предоставляется при выполнении определенных условий. В их число входят обеспечение верховенства права, борьба с коррупцией, устойчивость экономики и проведение согласованных с ЕС реформ.

    «Если эти реформы могут быть проведены и приняты в 2026 году, они смогут разблокировать бюджетную поддержку в размере 20 млрд евро», – заявил Мерсье на брифинге.

    В середине сентября Еврокомиссия направила украинским депутатам письмо с условиями выделения дополнительных средств.

    Днем ранее Брюссель напомнил Киеву о необходимости эффективной борьбы с коррупцией.

    В конце июля Совет ЕС одобрил специальную дорожную карту амбициозных реформ для украинской стороны.

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    23 сентября 2026, 10:57 • Новости дня
    МИД оценил планы Европы включить Украину в новую систему безопасности

    МИД: Россия учла планы Запада по включению Украины в европейскую систему обороны

    Tекст: Вера Басилая

    Российское внешнеполитическое ведомство принимает во внимание намерения западных стран интегрировать Украину в новую систему европейской коллективной обороны, заявил директор департамента европейских проблем МИД, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.

    По словам Масленникова, Москва учитывает намерения Запада интегрировать Украину в новую систему коллективной обороны Европы, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что европейские политики спекулируют на теме мифической «российской угрозы» для оправдания создания подобных структур.

    «Призывы включить в нее Украину также свидетельствуют об ее антироссийском фундаменте. Все это учитывается при разработке нашего дальнейшего внешнеполитического курса на западном направлении», – заявил дипломат.

    В апреле еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс говорил о переходе к более автономной системе европейской безопасности. Тогда глава МИД России Сергей Лавров указывал на обсуждение западными странами концепции нового военного блока с участием ЕС, Турции, Британии и Украины.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский механизм экстренного реагирования на угрозы безопасности, аналогичный статье 4 договора НАТО.

    Весной европейские лидеры обсудили варианты коллективной обороны без участия США.

    Военный эксперт Юрий Кнутов напомнил о попытках руководства Евросоюза узаконить превращение объединения в военный блок.

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    23 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    В МИД назвали интерес Евросоюза к Армении показным

    Дипломат Масленников назвал интерес Евросоюза к Армении показным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Показной интерес Евросоюза к развитию отношений с Арменией вызван стремлением нанести вред России и решить собственные геополитические задачи, заявил директор Департамента европейских проблем МИД, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.

    «Курс Еревана, с учетом принципиальной несовместимости еэсовского законодательства и права ЕАЭС, не может не вызывать у нас вопросов. Так же, как и нарочито показная заинтересованность Евросоюза в развитии отношений с Арменией», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    По словам Масленникова, Евросоюз проводит откровенно антироссийскую политику и превращается в агрессивно настроенный военно-политический блок. Дипломат призвал не питать иллюзий относительно истинных намерений Брюсселя. Первоочередная цель ЕС заключается не в экономическом процветании Армении, а в нанесении вреда России и решении собственных геополитических задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев спрогнозировал ухудшение отношений Еревана с Москвой из-за европейских амбиций.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал невозможность одновременного участия страны в ЕАЭС и Евросоюзе.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила армянское руководство в использовании связей с Россией для финансирования западного курса.

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    23 сентября 2026, 14:01 • Новости дня
    Премьер Молдавии призвал жителей страны молиться о теплой зиме

    Премьер Молдавии Тофан на фоне энергокризиса посоветовал молиться о теплой зиме

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Молдавии Василий Тофан на фоне тяжелого энергетического кризиса обратился к верующим согражданам с просьбой просить высшие силы о мягкой погоде.

    Премьер-министр Молдавии Василий Тофан на фоне тяжелого энергетического кризиса призвал жителей страны молиться о теплой зиме, сообщает РИА «Новости».

    «Тем из нас, кто все еще ходит в церковь и зажигает свечи, следует помолиться о двух важных вещах – чтобы закончилась эта безумная война в Персидском заливе и чтобы у нас была теплая зима», – заявил Тофан. По его мнению, мягкая погода поможет гражданам справиться с высокими тарифами на отопление.

    Председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству Сергей Иванов раскритиковал позицию премьер-министра. Депутат подчеркнул, что бесснежная зима приведет к массовой гибели зерновых культур и обернется настоящей катастрофой для фермеров.

    Ранее жители страны столкнулись с резким ростом цен на газ и электроэнергию. Министр энергетики Дорин Жунгиету предупредил, что в октябре ситуация останется крайне напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне парламент Молдавии утвердил введение чрезвычайного положения в энергетической сфере на 60 дней. Также во вторник президент республики Майя Санду созвала Высший совет безопасности для обсуждения мер по преодолению кризиса.

    Ранее глава министерства энергетики Молдавии Дорин Жунгиету анонсировал очередное повышение тарифов на газ для населения в октябре.

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    Блумберг признал российских друзей - Индию и Китай - лучшими странами на ближайшие 30 лет с точки зрения экономического сотрудничества. Потому что развитые страны продолжат свое экономическое замедление все три десятилетия. Тогда как Индия обещает даже перегнать Китай по темпам роста экономики. Теперь интерес будет вызывать перетягивание каната между Индией и Китаем. Подробности

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    Планам Японии на Курилы помешал Устав ООН

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН упоминание о «враждебных государствах» – положениях, появившихся после Второй мировой войны и распространяющихся в том числе на Токио. Формально речь идет об устаревших нормах, однако для Японии их отмена имеет более широкий смысл: она позволяет поставить под вопрос еще один элемент послевоенного порядка, который страна стремится пересмотреть. Почему Такаити решила заняться этим вопросом сейчас и какие практические цели преследует Токио? Подробности

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    В Добропольский котел попали элитные соединения ВСУ

    Еще один котел для ВСУ создали российские войска в зоне спецоперации. В каком районе и какие именно соединения противника попали в оперативное окружение – и какое значение их разгром будет иметь для операции по освобождению Славянска и Краматорска? Подробности

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    В противостоянии США и Европы победил арктический остров

    Судьба Гренландии решена: она не станет частью Соединенных Штатов, как этого желал Дональд Трамп, но американское военное присутствие на данном арктическом острове будет серьезно расширено. Стороны, подписавшие соответствующие соглашение, заявляют, что выиграл каждый участник сделки. На самом деле, больше всего – только один, и это не Трамп. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

      Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

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