Онищенко указал на необходимость вакцинации от гриппа из-за всплеска болезни

Академик РАН Онищенко призвал россиян вакцинироваться от гриппа

Tекст: Мария Иванова

Онищенко подчеркнул, что, хотя ситуация с ОРВИ, гриппом и коронавирусом остается спокойной и прогнозируемой, это не является поводом для расслабления. «Надо идти стройными рядами всем на прививку», – заявил он в беседе с РИА «Новости».

По его словам, совокупный уровень заболеваемости населения составил 64,2 на 10 тыс. человек, что ниже среднего показателя на 22%. Несмотря на рост заболеваемости, среднемноголетние пороги не превышены.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за 38-ю неделю в России было зарегистрировано 734 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что почти на 34% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду академик Геннадий Онищенко объяснил необходимость ежегодной вакцинации от гриппа.

На прошлой неделе глава Минздрава оценил ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ в России.

Врач назвала категории граждан для обязательной вакцинации от гриппа.