Минздрав предложил лечить депрессию токами высокой частоты

Минздрав предложил обновить стандарт помощи пациентам с депрессией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российское министерство здравоохранения обновило протоколы лечения взрослых с рекуррентной депрессией. Свежий документ пришел на смену старому приказу от 2022 года, сообщает газета Коммерсант. Теперь пациенты смогут получать помощь круглый год, а не только в период обострений.

Обновленный стандарт включает три обязательных диспансерных осмотра и 13 повторных приемов у специалиста. Число оплаченных сеансов психотерапии выросло с десяти до 14. Для сложных случаев врачи смогут применять плазмаферез, лазеротерапию и биологическую обратную связь.

Медикаментозное лечение также претерпело изменения. Из списка препаратов убрали устаревшие нейролептики, увеличив частоту назначения современных антипсихотиков. Кроме того, в процесс терапии внедрили обязательный лабораторный контроль безопасности через анализы крови и мочи.

Документ также предусматривает расширение перечня диагностических и лечебных методов и должен заменить действующий стандарт, утвержденный в 2022 году, сообщает ТАСС.

В обновленную редакцию предлагается включить ряд новых методов терапии, среди которых акупунктура токами крайне высокой частоты, электросудорожная терапия, гипоксивоздействие, электропунктура, электронейростимуляция головного мозга, транскраниальная магнитная стимуляция, плазмаферез, ультрафильтрация крови, а также низкоинтенсивная лазеротерапия с внутривенным облучением крови.

Кроме того, проект предусматривает применение тренировок с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга, а также воздействие излучением видимого диапазона.

В перечень обследований для пациентов с депрессией Минздрав предлагает включить тестирование на вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекцию и бледную трепонему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав подготовил проект обновления стандарта оказания медицинской помощи при шизофрении. Ранее ведомство пересмотрело номенклатуру специальностей для медицинских и фармацевтических работников.

До этого министерство утвердило новый список профессиональных позиций с исключением шестнадцати направлений.