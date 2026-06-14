Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.3 комментария
МО: Киев под давлением российских военных эвакуирует предприятия из Краматорска
Украинские власти приступили к вывозу основных организаций и их персонала из города Краматорска на Западную Украину из-за продвижения российских военных, сообщило Минобороны.
Действия группировки «Юг» в Константиновке вынудили украинское командование срочно вывозить стратегически важные объекты из Краматорска, указало ведомство в Max.
Киевский режим вынужден начать срочный вывоз стратегически важных объектов. Речь идет об эвакуации ключевых предприятий, различных организаций и их сотрудников из Краматорска и Дружковки.
Всю инфраструктуру и специалистов направляют на Западную Украину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки. Британский журнал The Economist сообщал об экстренной эвакуации металлообрабатывающих заводов из Краматорска.