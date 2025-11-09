Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.20 комментариев
СБУ в Херсоне устроили серию жестких фильтрационных мероприятий
В подконтрольном Киеву Херсоне сотрудники СБУ проводят масштабные проверки населения, включая ночные обыски, беспричинные задержания и многочасовые допросы без адвокатов, cообщили в пророссийском подполье.
Сотрудники СБУ в Херсоне проводят жесткие фильтрационные мероприятия в отношении местного населения, сообщает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье. Представитель подполья заявил: «Режим работы подразделений СБУ в Херсоне можно описать как «жесткий фильтрационный». Это и постоянные проверки личностей по базам данных, контроль перемещений между районами, оперативная работа по выявлению «коллаборационистов» и «информаторов», регулярные ночные обыски и «профилактические» задержания».
По его информации, сотрудники украинских спецслужб действуют без публичной отчетности, чтобы избежать возможных претензий. Местные жители и правозащитники указывают на многочисленные задержания «для разговора», которые проходят без официального оформления.
Также сообщается, что некоторых подозреваемых допрашивали по нескольку дней подряд, не предоставляя адвокатов и не уведомляя родственников. По словам представителя подполья, такие методы напоминают организованный бандитизм, а не работу силовых структур.
