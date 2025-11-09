Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники СБУ в Херсоне проводят жесткие фильтрационные мероприятия в отношении местного населения, сообщает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье. Представитель подполья заявил: «Режим работы подразделений СБУ в Херсоне можно описать как «жесткий фильтрационный». Это и постоянные проверки личностей по базам данных, контроль перемещений между районами, оперативная работа по выявлению «коллаборационистов» и «информаторов», регулярные ночные обыски и «профилактические» задержания».

По его информации, сотрудники украинских спецслужб действуют без публичной отчетности, чтобы избежать возможных претензий. Местные жители и правозащитники указывают на многочисленные задержания «для разговора», которые проходят без официального оформления.

Также сообщается, что некоторых подозреваемых допрашивали по нескольку дней подряд, не предоставляя адвокатов и не уведомляя родственников. По словам представителя подполья, такие методы напоминают организованный бандитизм, а не работу силовых структур.

