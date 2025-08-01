Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.27 комментариев
Путин подписал закон о праве на две пенсии участникам СВО
Путин подписал закон о праве на две пенсии участникам СВО
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве участников специальной военной операции (СВО), а также добровольцев и ополченцев Донбасса на две пенсии.
Новый закон №330-ФЗ от 31 июля, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, предоставляет участникам СВО, добровольцам и ополченцам Донбасса, ставшим инвалидами в результате боевых действий, право на получение двух пенсий.
Граждане, участвовавшие в боевых действиях с 24 февраля 2022 года на Украине, в ДНР, ЛНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, могут претендовать на одновременное получение пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости либо по выслуге лет.
Закон распространяется на тех, кто заключил контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам России. Кроме того, нормы закона касаются и добровольцев и лиц из воинских формирований ДНР и ЛНР, участвовавших в боях с 11 мая 2014 года и ставших инвалидами.
Закон предусматривает дополнительные выплаты и для родителей призывников, погибших во время службы или умерших по причине военной травмы после увольнения. На них распространяются различные варианты сочетания пенсий по потере кормильца с пенсией по старости или за выслугу лет, а также с социальной пенсией, передает ТАСС.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин разрешил семьям погибших бойцов СВО получать две пенсии. Также молодые супруги погибших участников спецоперации на Украине смогут получать социальные выплаты на покупку или строительство жилья в приоритетном порядке.