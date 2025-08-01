  • Новость часаВСУ обновили антирекорд потерь с начала года
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    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    27 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Большая нефтяная игра продолжается, но уже не по правилам Трампа

    Реализация угроз Трампа в полном объеме представляет собой опасный сценарий. Он действительно может стать болезненным ударом по российской экономике, но только в том случае, если заставит ключевых партнеров Москвы полностью отказаться от ее нефти.

    6 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    11 комментариев
    1 августа 2025, 04:41 • Новости дня

    Путин подписал закон о праве на две пенсии участникам СВО

    Путин подписал закон о праве на две пенсии участникам СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин подписал закон о праве участников специальной военной операции (СВО), а также добровольцев и ополченцев Донбасса на две пенсии.

    Новый закон №330-ФЗ от 31 июля, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, предоставляет участникам СВО, добровольцам и ополченцам Донбасса, ставшим инвалидами в результате боевых действий, право на получение двух пенсий.

    Граждане, участвовавшие в боевых действиях с 24 февраля 2022 года на Украине, в ДНР, ЛНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, могут претендовать на одновременное получение пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости либо по выслуге лет.

    Закон распространяется на тех, кто заключил контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам России. Кроме того, нормы закона касаются и добровольцев и лиц из воинских формирований ДНР и ЛНР, участвовавших в боях с 11 мая 2014 года и ставших инвалидами.

    Закон предусматривает дополнительные выплаты и для родителей призывников, погибших во время службы или умерших по причине военной травмы после увольнения. На них распространяются различные варианты сочетания пенсий по потере кормильца с пенсией по старости или за выслугу лет, а также с социальной пенсией, передает ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин разрешил семьям погибших бойцов СВО получать две пенсии. Также молодые супруги погибших участников спецоперации на Украине смогут получать социальные выплаты на покупку или строительство жилья в приоритетном порядке.

    31 июля 2025, 18:12 • Новости дня
    Названы потери ВСУ в боях за Часов Яр

    ВСУ потеряли 7,5 тыс. военных, 11 танков и 55 машин в Часовом Яре

    Названы потери ВСУ в боях за Часов Яр
    @ Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В ходе боев за Часов Яр на Украине ВСУ лишились примерно 7,5 тыс. военных, а также 11 танков и 55 бронированных машин.

    Вооруженные силы Украины потеряли в боях за Часов Яр в Донецкой народной республике 7,5 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны России в Telegram. Также, по данным ведомства, украинская армия лишилась 11 танков и 55 бронированных машин, 160 орудий полевой артиллерии и минометов.

    В ведомстве подчеркнули, что эти данные касаются исключительно боев за населенный пункт Часов Яр. Накануне Вооруженные силы России перекрыли все основные транспортные пути, ведущие к городу Часов Яр в Донецкой народной республике, осложнив снабжение ВСУ.


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    31 июля 2025, 14:32 • Новости дня
    Российские бойцы встретили наемников из Франции и Испании в Часовом Яре
    Российские бойцы встретили наемников из Франции и Испании в Часовом Яре
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время штурма укрепрайона на окраинах Часова Яра российские штурмовики столкнулись с группой наемников из Франции и Испании.

    О присутствии иностранных наемников в лагере «Дружба» на окраинах Часова Яра сообщил заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда «Русь» с позывным Вестер, передает РИА «Новости».

    По его словам, во время штурма бойцы российской группировки «Южная» встретили наемников из Франции и Испании, которые были уничтожены или отступили после атаки.

    Вестер отметил, что наемники не задерживались долго на своих позициях, поскольку после взятия укрепрайона они были либо ликвидированы, либо вынуждены были быстро отступить. Также он рассказал, что радиоперехваты свидетельствовали о панике среди иностранных наемников после штурма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения города бойцы прошли 20 километров под артобстрелами. В Часовом Яре уничтожили самую большую за время спецоперации группировку ВСУ.

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    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

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    31 июля 2025, 18:52 • Новости дня
    Названа точная дата окончания ультиматума Трампа по Украине

    Постпредство США при ООН: Трамп хочет мирного соглашения России и Украины к 8 августа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп требует, чтобы Россия и Украина пришли к соглашению о мире к 8 августа.

    Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по Украине сообщил заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли, передает ТАСС.

    «Россия и Украина должны договориться о прекращении огня и долгосрочном мире. Настала пора заключить сделку. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа», – заявил Келли.

    Он добавил, что США «готовы предпринять дополнительные шаги для обеспечения мира».

    Напомним, Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине. Он назвал сокращение срока для России «удачной тактикой».

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







    Результаты


    Комментарии (23)
    31 июля 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин пошутил по поводу предложения Лаоса подарить России слонов
    Путин пошутил по поводу предложения Лаоса подарить России слонов
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время переговоров с лаосским лидером Тхонглуном Сисулитом президент России Владимир Путин с юмором отреагировал на идею подарить России слонов.

    В ходе беседы Сисулит выразил желание сделать России такой необычный подарок в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами, передает ТАСС. Путин ответил на это с улыбкой: «В хозяйстве пригодятся, спасибо!».

    Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Сисулит после переговоров сделают заявление для прессы.

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    31 июля 2025, 13:52 • Новости дня
    ВСУ отвели уцелевшие силы из Часова Яра под Константиновку
    ВСУ отвели уцелевшие силы из Часова Яра под Константиновку
    @ Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование Украины перебросило оставшихся бойцов из Часова Яра в несколько сел севернее Константиновки для восстановления.

    Украинские войска после потери контроля над Часовым Яром были переведены в села к северу от Константиновки, передает ТАСС.

    В силовых структурах сообщили, что военнослужащие ВСУ отведены в районы населенных пунктов Николаевка и Новодмитровка для того, чтобы «залечить раны».

    По информации источника, на данном участке фронта у ВСУ осталось немного уцелевших сил, которые смогли отойти после ожесточенных боев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра. В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю спецоперации на Украине группировку ВСУ.


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    31 июля 2025, 13:03 • Новости дня
    Венгрия раскрыла детали сделки ЕС и США по оружию Украине

    В Венгрии сообщили о включении закупки вооружений США для Украины в сделку с ЕС

    Венгрия раскрыла детали сделки ЕС и США по оружию Украине
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сделка между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом предполагает помимо тарифных обязательств, закупку Евросоюзом энергоносителей и военной техники в Соединенных Штатах на сумму 750 млрд долларов, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

    По словам Гуйяша, включение закупки американских вооружений для Украины в соглашение между Евросоюзом и США являются условием сделки, передает ТАСС.

    Гуйяш отметил, что большинство стран Евросоюза не уполномочивали главу Еврокомиссии заключать подобные соглашения. Он подчеркнул: «Поскольку это соглашение не имеет законной силы, его выполнение будет зависеть от того, найдет ли Еврокомиссия среди государств-членов тех, кто будет готов сделать это добровольно».

    Венгерские власти также усомнились в обязательности данных договоренностей для всех участников Евросоюза, подчеркнув, что Будапешт не считает их легитимными.

    Ранее европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о необходимости сокращения зависимости Евросоюза от американских вооружений.

    Страны Евросоюза использовали различные финансовые механизмы для снабжения Киева оружием.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Европа должна была оплатить поставки американского оружия Киеву еще три года назад.

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    31 июля 2025, 13:11 • Новости дня
    Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащим в ходе операции по освобождению города Часов Яр в ДНР пришлось пройти 20 километров под непрерывным огнем украинской артиллерии, сообщило Минобороны России.

    Операцию проводили десантники из Иваново, Костромы и Ярославля, их постоянно обстреливала артиллерия и по ним били ударные украинские дроны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    За время операции зачищено более 4,2 тыс. зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военных, уничтожено более 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов дронов.

    Из города вывели 65 мирных жителей.

    Российские бойцы подняли флаги России и ВДВ на окраинах микрорайонов Шевченко и Южный в знак освобождения Часова Яра.

    Министерство обороны в четверг сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра.

    Бойцов с освобождением города поздравил министр обороны Андрей Белоусов.

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    31 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Депутат Гончаренко в Раде показал Зеленскому «Зе енд»
    Депутат Гончаренко в Раде показал Зеленскому «Зе енд»
    @ oleksiihoncharenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) на заседании Рады обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в попытке установить диктатуру после подписания закона о лишении полномочий украинских антикоррупционных органов.

    «Зеленский, подписав закон о лишении полномочий украинских антикоррупционных органов, подписал явку с повинной. Он решил построить диктатуру, но народ этого не позволит. Я обращаюсь к Зеленскому: забудь про новый президентский срок! Это пятно, которое ты уже не прикроешь никаким блейзером цвета хаки! Это конец!», – заявил Гончаренко, развернув картонку с надписью «Зе енд», отсылая к фамилии Зеленского и выражению «The end», передает ТАСС.

    В своей речи Гончаренко указал, что Зеленский должен защищать страну, а не своих соратников от расследований, и добавил, что «этот сериал закончился, это конец твоего кино», намекая на сериал «Слуга народа», который сделал Зеленского популярным.

    Депутат также обратился к коллегам из фракции «Слуга народа» с призывом вернуть антикоррупционным органам полномочия. По словам Гончаренко, Зеленский «все равно вас кинет, а народ с вас все равно стребует».

    Ранее Европейский союз приостановил финансовую поддержку Киева на фоне новых законов, сузивших полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

    Сообщалось, что Зеленский под давлением Запада отменил изменения в законе о НАБУ и САП.

    В четверг Верховная рада приняла закон о восстановлении независимости НАБУ и САП.

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    31 июля 2025, 21:48 • Новости дня
    Эксперт: Оборону Украины пробьет «дроноспам»
    Эксперт: Оборону Украины пробьет «дроноспам»
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новой стратегией, разрушающей оборону ВСУ, должно стать массированное применение беспилотников – «дроноспам», считает автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Васильев подчеркнул, что классические системы ПВО, такие как ЗРК Patriot, оказались бессильны против такого подхода. По его словам, ежегодно производится всего около 600 ракет для комплексов Patriot, тогда как на каждую цель необходимо потратить по две ракеты. Сейчас, по его мнению, Украина держит оборону за счет мировых запасов вооружения, поставляемых западными странами.

    «После окончания этих арсеналов, небо над Украиной очистится естественным образом», – полагает эксперт.

    При этом он отмечает, что такая же технология может быть использована и против российских войск, но сам дает решение этой проблемы: «Нам необходимо учитывать это и грамотно рассчитать возможные конфигурации системы объектовой обороны. Уйти от единичных средств к модульным массовым элементам с предельно низкой стоимостью поражения. И тогда технология дроноспама не будет иметь такой эффективности, если ее применят против нас».

    В четверг российские силовые структуры сообщили, что в ходе боев за Часов Яр в ДНР были ликвидированы многочисленные подразделения элитных украинских штурмовиков и операторов беспилотников.

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    31 июля 2025, 23:30 • Новости дня
    МИД Сирии назвал встречу Путина с аш-Шейбани началом нового этапа между странами

    Tекст: Ирма Каплан

    Историческая встреча президента России Владимира Путина и министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани стала началом нового этапа политического и военного взаимопонимания между Сирией и Россией, завили в МИД республики.

    «Министр иностранных дел переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шайбани подтвердил начало нового этапа политического и военного взаимопонимания между двумя странами, основанного на уважении суверенитета Сирии и поддержке единства сирийской территории», – приводит агентство SANA заявление внешнеполитического ведомства республики.

    Там добавили, что российский лидер подчеркнул абсолютное неприятие Россией любого вмешательства Израиля или его попыток разделить Сирию и подтвердил приверженность Москвы поддержке республики в ее восстановлении и стабильности.

    В ходе встречи министр Сирии подчеркнул приверженность защите всех своих граждан, независимо от их этнического происхождения, а также необходимость решения проблем, связанных с наследием прежнего режима, как в политическом, так и в структурном плане, чтобы это служило будущему Сирии.

    В МИД Сирии отметили, что состоявшаяся встреча является убедительным политическим индикатором начала процесса восстановления сирийско-российских отношений, укрепления регионального баланса и расширения прав и возможностей сирийского государства.

    «Сирия предостерегает Израиль от вмешательства, которое толкает страну к хаосу, и подтверждает, что двери Сирии открыты для всех, кто уважает ее суверенитет и единство и сохраняет ее безопасность и стабильность», – заявили сирийские  дипломаты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва выразила благодарность Дамаску за усилия по обеспечению безопасности россиян и охраняемых объектов в Сирии на фоне текущей нестабильной обстановки.

    В четверг президент Путин встретил в Кремле министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани, прибывшего с делегацией.

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    31 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Президент Лаоса пожалел о своем отсутствии на параде Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи в Кремле президент Лаоса Тхонглун Сисулит выразил сожаление, что не смог присутствовать на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

    «Жаль, что у меня не было возможности участвовать в церемонии. Я был готов к поездке на празднование, но тест показал у меня ковид, поэтому я направил в Москву министра иностранных дел, а сам смотрел трансляцию парада на Красной площади», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Сисулита, он внимательно следил за событиями праздничного дня благодаря телевизионной трансляции. Вместо себя на торжественные мероприятия он делегировал главу МИД Лаоса.

    Напомним, в мае президент Лаоса отменил поездку в Москву на День Победы из-за коронавируса.

    Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России.

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    31 июля 2025, 12:37 • Новости дня
    Посольству Японии в Москве сделано представление из-за экспоната библиотеки

    МИД России сделал представление посольству Японии из-за экспоната библиотеки

    Tекст: Вера Басилая

    МИД сделал представление посольству Японии из-за обращения генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске вернуть макет павильона, находившийся в библиотеке Южно-Сахалинска с 2001 года.

    Посольству Японии в Москве было сделано официальное представление из-за обращения генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске, передает ТАСС.

    Ранее японская сторона обратилась к министерству культуры и архивного дела Сахалинской области с просьбой вернуть макет «Кинкакудзи – Золотой павильон», который с 2001 года является экспонатом областной научной библиотеки.

    В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что данный макет ранее рассматривался как официальный подарок.

    Российское посольство в Японии осудило визит посла Германии Петры Зигмунд в Немуро и ее заявления по Южным Курилам.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул смену курса Японии на конфронтацию с Россией.

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    31 июля 2025, 21:54 • Новости дня
    The Daily Telegraph: ВСУ потеряли надежду удержать Красноармейск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военные больше не рассчитывают удержать Красноармейск, пишет британская газета The Daily Telegraph.

    Как пишет The Daily Telegraph, военные ВСУ называют переход города под контроль России «вопросом времени», передает ТАСС. В издании отметили, что моральный дух защитников Красноармейска оценивается как «очень низкий». По данным журналистов, многие солдаты уже подали рапорты о переводе в другие бригады, чтобы покинуть город.

    Ранее российские штурмовики заняли укрепрайон ВСУ на подступах к Красноармейску. Сообщалось, что большинство командиров ВСУ покинули Красноармейск.

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    31 июля 2025, 16:39 • Новости дня
    Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
    Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов, рекламу VPN-сервисов и незаконную передачу абонентских номеров.

    Документ о введении новых штрафов опубликован на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Согласно закону, за умышленный поиск и получение доступа к экстремистским материалам, включенным в федеральный список, грозит штраф от 3 до 5 тыс. рублей. К ответственности привлекут и при использовании программ для обхода блокировок.

    Распространение рекламы VPN-сервисов и других средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, теперь карается более серьезно: для граждан штраф составит от 50 до 80 тыс. рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч, для юридических – от 200 до 500 тыс. рублей.

    За незаконную передачу абонентского номера физлицо может заплатить от 30 до 50 тыс. рублей, индивидуальный предприниматель – от 50 до 100 тысяч, юридическое лицо – от 100 до 200 тыс. рублей.

    Установлена ответственность за передачу данных для входа в интернет-ресурсы: для граждан штраф составит от 30 до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 100 тысяч, для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей. Использование виртуальных телефонных станций или оборудования для незаконной маршрутизации трафика также наказывается штрафами до 500 тыс. рублей, а при повторном нарушении – до одного миллиона.

    Организаторы распространения информации понесут ответственность за отказ в сотрудничестве с силовыми структурами: граждане заплатят до 30 тыс. рублей, должностные лица – до 500 тысяч, юридические – до 5 миллионов, при повторном нарушении – до 10 млн рублей. За неисполнение предписаний по доступу к базам данных предусмотрены штрафы до 500 тыс. рублей для компаний и до 100 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей.

    Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказывал, что законопроект о введении штрафов за умышленный поиск экстремистских материалов предусматривает наказание лишь для тех, кто осознанно ищет такую информацию, зная, что она включена в соответствующий реестр Минюста.

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    31 июля 2025, 18:36 • Новости дня
    Налоговые органы получили право на внесудебное взыскание долгов

    Путин разрешил взыскивать налоговые долги без участия суда

    Налоговые органы получили право на внесудебное взыскание долгов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет налоговым органам взыскивать с граждан долги по налогам и штрафам во внесудебном порядке, если с налоговыми органами нет спора.

    Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно закону, внесудебный порядок распространяется на физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, при задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам в объеме, не превышающем отрицательное сальдо единого налогового счета. Если есть спор с налоговой, взыскание задолженности продолжит проходить через суд, передает РИА «Новости».

    На принятие решения о взыскании долга и его направление гражданину налоговикам дается шесть месяцев с даты окончания срока исполнения требования. Уведомления будут отправляться через личный кабинет налогоплательщика, портал «Госуслуги» либо заказным письмом, если электронная доставка невозможна. Гражданин сможет оспорить сумму долга до начала взыскания, подав заявление о перерасчете или жалобу.

    Взыскание будет происходить поэтапно: вначале со счетов, электронных кошельков и цифровых рублей, затем – с наличных средств и имущества, кроме предметов повседневного пользования. Депутат Никита Чаплин отметил, что данный механизм уже доказал эффективность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а теперь логично распространяется и на физических лиц. Ключевым условием является отсутствие спора по сумме долга.

    Чаплин подчеркнул, что закон позволит снизить нагрузку на суды и ускорит погашение задолженностей, при этом права граждан остаются защищенными: «Это баланс между интересами бюджета и защитой граждан». Также, по словам депутата, цифровые сервисы для уведомлений минимизируют риск их неполучения, а поэтапное взыскание исключит изъятие имущества, необходимого для повседневной жизни.

    Ранее Федеральная служба судебных приставов начала верификацию должников с помощью единого регистра населения, чтобы избежать ошибок, связанных с совпадением имен и фамилий.

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    Крупный оперативный успех достигнут российскими войсками в зоне спецоперации – после многомесячных боев освобожден город Часов Яр. Почему ВСУ обороняли его с такой настойчивостью, какое значение имел этот город для украинской обороны – и какие последствия для хода боевых действий будет иметь установление контроля над ним? Подробности

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    Истребитель шестого поколения вбил клин между Германией и Францией

    Франция и Германия не могут договориться, кто будет главным в совместной разработке нового истребителя, из-за чего проект затягивается. Инициатива по созданию боевого самолета шестого поколения FCAS, начатая в 2018 году, теперь, скорее всего, завершится не к 2040-му, а ближе к 2050 году. Французская компания Dassault Aviation недовольна тем, что ей не дают достаточно полномочий. Эксперты считают, что работы по проекту продолжатся, но из-за разногласий истребитель станет намного дороже. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Макрон стал худшим

      Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

    • Зеленский и Ермак: обрушение режима

      Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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