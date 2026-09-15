14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.76 комментариев
Суд в Москве взыскал с Киркорова долг за коммунальные услуги
Суд в Москве взыскал с Киркорова долг в 25 тыс. рублей за коммунальные услуги
Столичный суд взыскал с певца Филиппа Киркорова задолженность за коммунальные услуги на сумму более 25 тыс. рублей, следует из судебных материалов.
Инстанция удовлетворила два заявления Московской объединенной энергетической компании к артисту о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные услуги, тепло и электроэнергию. Решения были приняты летом.
В пресс-службе суда уточнили, что речь идет о суммах 12 902 рубля и 12 453 рубля, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Киркоров направил исковое заявление к медиахолдингу News Media из-за публикаций о якобы имеющейся у него задолженности по ЖКХ.
Ранее с артиста уже взыскали через суд долг за проезд по платным трассам ЦКАД и М-12.