Суд в Москве взыскал с Киркорова долг за коммунальные услуги

Суд в Москве взыскал с Киркорова долг в 25 тыс. рублей за коммунальные услуги

Tекст: Антон Антонов

Инстанция удовлетворила два заявления Московской объединенной энергетической компании к артисту о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные услуги, тепло и электроэнергию. Решения были приняты летом.

В пресс-службе суда уточнили, что речь идет о суммах 12 902 рубля и 12 453 рубля, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Киркоров направил исковое заявление к медиахолдингу News Media из-за публикаций о якобы имеющейся у него задолженности по ЖКХ.

Ранее с артиста уже взыскали через суд долг за проезд по платным трассам ЦКАД и М-12.