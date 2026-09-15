14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.76 комментариев
На Сахалине подростки угнали у родителей машину и попали в ДТП
В Сахалинской области трое несовершеннолетних попали в больницу после ночного ДТП на родительском автомобиле Toyota Mark II, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел в городе Оха Сахалинской области в ночь на 15 сентября, указали в ведомстве, передает ТАСС.
13-летний подросток взял ключи от родительского автомобиля Toyota Mark II, пока взрослые спали.
Вместе с юным водителем в машине находились двое пассажиров 14 и 15 лет. Двигаясь по улице 50 лет Октября, школьник не справился с управлением, в результате чего иномарка съехала с дороги и врезалась в столб.
В областном министерстве здравоохранения сообщили, что один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии. Двое других подростков получили травмы средней степени тяжести.
В августе нетрезвый 16-летний юноша устроил смертельное ДТП в Башкирии.
В июле на Урале несовершеннолетний водитель без прав врезался в бетонное ограждение.
В прошлом году в Белгородской области 15-летний мальчик на отцовской машине столкнулся с деревом.