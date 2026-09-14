14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.71 комментарий
Акции девелопера «Самолет» обрушились на Московской бирже
Акции девелопера «Самолет» на Московской бирже обрушились на 10%
Стоимость акций девелопера «Самолет» обвалились более чем на 10% на торгах Московской биржи из-за совокупности отраслевых и макроэкономических рисков.
Котировки застройщика к 17.15 мск опустились до 299,6 рубля за бумагу, при этом снижение замедлилось до 9,16%, передает РБК. Примечательно, что отрицательная динамика наблюдается на фоне роста индекса Мосбиржи, который прибавил 1,86% и достиг 2323,4 пункта.
«Кроме того, инвесторов, очевидно, насторожила история с делистингом конкурента – ПИК», – отметила аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Елена Кожухова.
Старший аналитик «Риком-Траст» Валерия Попова добавила, что на падение также влияют слабые финансовые результаты компании, отраслевые сложности и высокая долговая нагрузка.
По ее словам, рынок реагирует на совокупность макроэкономических и фундаментальных рисков, включая снижение спроса на жилье.
Совет директоров девелоперской компании ПИК запланировал рассмотреть вопрос об уходе с биржи.
Из-за решения Центробанка по ключевой ставке акции «Самолета» летом потеряли более 7% стоимости.
В феврале правительственная комиссия отказала этому застройщику в прямой государственной поддержке.