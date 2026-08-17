Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
Су-34 ВКС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в Харьковской области
Российские истребители-бомбардировщики Су-34 ликвидировали командные пункты беспилотников украинской армии в Харьковской области, сообщило Минобороны.
Были поражены два украинских пункта управления беспилотными летательными аппаратами в Харьковской области, указало ведомство в Max.
Первый объект, принадлежавший 3-й отдельной танковой бригаде ВСУ и расположенный в районе Григоровки, был уничтожен с помощью управляемой ракеты Х-39.
Вторую цель – пункт управления 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Приколотного – летчики ликвидировали, применив две авиабомбы ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
В начале августа российская авиация нанесла удары по командным пунктам беспилотников в Харьковской области.
В середине июля экипажи бомбардировщиков Су-34 поразили базы управления дронами в районе населенного пункта Колодезное.
В начале того же месяца ВКС России ликвидировали ракетой Х-39 вражеский центр управления беспилотными аппаратами в селе Сеньково.