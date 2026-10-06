Жители Киева начали массово покидать город после ударов по мостам через Днепр

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жители украинской столицы начали массово выезжать из города на фоне повреждений переправ через Днепр и транспортного коллапса. Об этом сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу «МаякUA», передает ТАСС.

«Я вам скажу не по ощущению, а по факту большой отток населения, большое количество людей выехало», – заявила Скороход.

По ее словам, переезд граждан спровоцировал сильный рост цен на аренду недвижимости на западе Украины. Депутат сыронизировала, что стоимость жилья там улетела «в космос», и Ужгород по уровню цен может теперь сравниться с Монако.

Ранее украинские СМИ информировали, что киевляне начали выезжать из города из-за транспортного коллапса, вызванного повреждением мостов. Мэр столицы Виталий Кличко называл ситуацию с автомобильными пробками очень драматичной.

В начале октября Минобороны сообщило, что российские войска поразили в Киеве автомобильно-железнодорожный мост через Днепр, по которому шли поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Позже был нанесен удар по Северному автотранспортному мосту, обеспечивающему переброску украинских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник у киевских мостов через Днепр возникли масштабные пробки.

В воскресенье Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ.

В субботу власти Киева решили строить резервные переправы через Днепр.