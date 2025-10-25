В Чехии за сентябрь вдвое увеличился приток беженцев с Украины

Novinky: В Чехии с сентября вдвое возрос приток беженцев с Украины

Tекст: Мария Иванова

Приток беженцев с Украины в Чехию с сентября увеличился более чем вдвое, сообщает портал Novinky.

До начала сентября временную защиту в республике еженедельно получали в среднем 1,5 тыс. граждан Украины. После сентября этот показатель вырос до 3100 человек в неделю, передает ТАСС.

Причину такого роста аналитики портала связывают с постановлением украинского правительства от 28 августа, разрешившего выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. В сентябре чешские власти предоставили статус временной защиты тринадцати с половиной тыс. украинцам, что стало рекордом за 2023 год.

Число украинцев, проживающих в Чехии, сейчас приближается к 400 тыс. По данным чешских СМИ, относительно численности собственного населения Чехия приняла наибольшее количество украинских беженцев среди всех стран Евросоюза.

В Евросоюзе программа временной защиты для граждан Украины действует до марта 2027 года, ее условия распространяются и на Чехию.Как писала газета ВЗГЛЯД, число просителей убежища с Украины в Германии

увеличилось в десять раз после отмены запрета на выезд для мужчин от 18 до 22 лет.

В конце весны число украинских беженцев в Европе превысило 6 млн человек.