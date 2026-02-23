Sky News: Украина идет к поражению в конфликте с Россией

Tекст: Вера Басилая

Украина постепенно идет к поражению в военном конфликте с Россией, заявил военный аналитик Шон Белл британского телеканала, передает ТАСС. По его словам, Россия продвигается, на данный момент Украина переживает тяжелые времена.

Белл отметил, что Россия обладает значительными экономическими ресурсами для поддержки работы своего военно-промышленного комплекса, несмотря на западные санкции. Эксперт подчеркнул, что западные страны не смогли перевести свои экономики на военные рельсы, чтобы оказывать Украине помощь в больших масштабах.

Ранее бывший начальник генштаба ФРГ Харальд Куят и евродепутат Михаэль фон дер Шуленбург заявили о критическом состоянии Украины на фронте.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указывал, что конфликт на Украине уже бы закончился, если бы не европейцы, которые мешают мирным инициативам Дональда Трампа.

Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине и до достижения мира еще предстоит пройти большую дистанцию.