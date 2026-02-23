23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.17 комментариев
Sky News сообщил о приближении поражения Украины в конфликте
Sky News: Украина идет к поражению в конфликте с Россией
Положение украинских войск на линии фронта становится все более сложным из-за продвижения российских сил и значительных ресурсов России, несмотря на западные санкции, заявил военный аналитик британского телеканала Sky News Шон Белл.
Украина постепенно идет к поражению в военном конфликте с Россией, заявил военный аналитик Шон Белл британского телеканала, передает ТАСС. По его словам, Россия продвигается, на данный момент Украина переживает тяжелые времена.
Белл отметил, что Россия обладает значительными экономическими ресурсами для поддержки работы своего военно-промышленного комплекса, несмотря на западные санкции. Эксперт подчеркнул, что западные страны не смогли перевести свои экономики на военные рельсы, чтобы оказывать Украине помощь в больших масштабах.
Ранее бывший начальник генштаба ФРГ Харальд Куят и евродепутат Михаэль фон дер Шуленбург заявили о критическом состоянии Украины на фронте.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указывал, что конфликт на Украине уже бы закончился, если бы не европейцы, которые мешают мирным инициативам Дональда Трампа.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине и до достижения мира еще предстоит пройти большую дистанцию.