Женщина погибла и шесть человек пострадали при атаках дронов на ЛНР за сутки

Пасечник: При атаках дронов Украины по территории ЛНР за сутки погибла женщина

Tекст: Тимур Шайдуллин

За прошедшие сутки украинские войска продолжили атаковать территорию Луганской народной республики с помощью беспилотников, сообщил Пасечник. «Неонацисты продолжают террористические удары по мирным жителям: погиб один человек, еще шестеро ранены», – заявил он.

В Сватовском муниципальном округе дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего от полученных травм погибла 80-летняя женщина. Находившиеся в этой же машине трое мужчин и одна женщина получили ранения различной степени тяжести.

На дороге Северодонецк – Лисичанск беспилотник нанес удар по «Газели», ранен водитель. В Новоайдарском округе атакован гражданский грузовик, пострадал 53-летний мужчина.

Всего за сутки под огнем оказались 11 муниципалитетов республики, повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и транспортные средства. Системами противовоздушной обороны над территорией региона уничтожено около 80 воздушных целей, добавил Пасечник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при массированной атаке дронов ВСУ на регион погибли четыре человека. Также в результате ударов по Первомайску были повреждены семь домов и здание архива.

В понедельник власти ЛНР сообщили о гибели трех человек после аналогичных атак.