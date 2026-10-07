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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    42 комментария
    7 октября 2026, 15:34 • Новости дня

    Женщина погибла и шесть человек пострадали при атаках дронов на ЛНР за сутки

    Пасечник: При атаках дронов Украины по территории ЛНР за сутки погибла женщина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что за минувшие сутки в результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов погиб один человек и еще шестеро получили ранения.

    За прошедшие сутки украинские войска продолжили атаковать территорию Луганской народной республики с помощью беспилотников, сообщил Пасечник. «Неонацисты продолжают террористические удары по мирным жителям: погиб один человек, еще шестеро ранены», – заявил он.

    В Сватовском муниципальном округе дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего от полученных травм погибла 80-летняя женщина. Находившиеся в этой же машине трое мужчин и одна женщина получили ранения различной степени тяжести.

    На дороге Северодонецк – Лисичанск беспилотник нанес удар по «Газели», ранен водитель. В Новоайдарском округе атакован гражданский грузовик, пострадал 53-летний мужчина.

    Всего за сутки под огнем оказались 11 муниципалитетов республики, повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и транспортные средства. Системами противовоздушной обороны над территорией региона уничтожено около 80 воздушных целей, добавил Пасечник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при массированной атаке дронов ВСУ на регион погибли четыре человека. Также в результате ударов по Первомайску были повреждены семь домов и здание архива.

    В понедельник власти ЛНР сообщили о гибели трех человек после аналогичных атак.

    7 октября 2026, 01:11 • Новости дня
    Песков озвучил планы Путина в день рождения

    Путин проведет день рождения за рабочими делами

    Песков озвучил планы Путина в день рождения
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в день 74-летия будет работать согласно графику и проведет ряд телефонных переговоров.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в графике главы государства есть публичные мероприятия, раньше времени о которых он объявлять не стал.

    Часть среды Путин отведет подготовке к международному саммиту в Туркмении, где, кроме участия во многосторонних заседаниях, ожидается серия двусторонних бесед, передает ТАСС.

    «День рождения – это всегда очень, очень такой личный праздник. И, конечно, главное, что для президента, это то, что его поздравляют все его родные и близкие, как все обычные люди», – отмечал ранее Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков анонсировал серию международных телефонных разговоров Путина.

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    7 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Экс-глава Google Шмидт указал на ужас Запада перед «Рассветом»

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия находится на этапе развертывания спутниковой сети «Рассвет», а страны Запада уже в ужасе от будущих возможностей ее использования, рассказал бывший глава Google и технический консультант Эрик Шмидт.

    «Правила игры изменились. Сейчас Москва занимается инновациями и улучшением, однако, в отличие от Украины, ресурсов у нее гораздо больше», – заявил бывший глава Google Эрик Шмидт в подкасте The Economist.

    По его данным, до сих пор нет эффективного способа справляться с баллистическими ракетами России, а противобаллистические ракеты, известные на Западе как Patriot, находятся в таком дефиците, что их попросту на всех не хватит.

    Украина имеет на вооружение ракету «Фламинго», но не может производить их в большом количестве.

    «Русские создают крайне мощные так называемые планирующие бомбы, с независимой системой наведения. Они не дают линии фронта сдвинуться и действительно поражают множество целей», – цитирует Шмидта «ИноСМИ».

    Напомним, Россия совершила запуск второй группы спутников «Рассвет» в конце июля. Первую партию, в которую входили 16 аппаратов, вывели на орбиту в марте 2026 года. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет». Президент Владимир Путин заявил, что развертываемая российская низкоорбитальная группировка не уступает американской системе Starlink.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    7 октября 2026, 05:23 • Новости дня
    Посол напомнил Германии историю войн с Россией

    Посол Нечаев призвал Германию вспомнить историю войн с Россией

    Посол напомнил Германии историю войн с Россией
    @ Евгений Халдей/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев посоветовал европейским государственным деятелям освежить в памяти исторические события, чтобы избежать повторения прошлых ошибок в отношениях с Россией.

    «Желание повоевать с Россией, напротив, всегда оборачивалось для немцев катастрофой. Некоторым германским, да и европейским политикам неплохо бы освежить в памяти базовые уроки истории. Рядовые немцы почему-то помнят их гораздо лучше», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Рассуждая о перспективах восстановления двусторонних связей, посол обратил внимание на цикличность исторических процессов. Он пояснил, что именно тесное и взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Берлина всегда служило надежным фундаментом для процветания немецкого государства.

    «Не говоря уже о процессе послевоенного примирения наших стран и народов», – добавил он.

    Напомним, отношения Берлина и Москвы осложнились после инцидента в Лейпциге с дроном у аэропорта, в чем Германия бездоказательно обвинила Россию. Дипломат назвал действия Германии в связи с инцидентом провокацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков обвинил Германию в создании образа врага ради милитаризации и заявил о курсе Берлина на дальнейшую эскалацию против России.

    Посол Нечаев в Германии заявлял в сентябре о нежелании России конфликтовать с Европой.

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    7 октября 2026, 10:03 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по месту производства ракет «Фламинго» в Киеве
    ВС России нанесли удар по месту производства ракет «Фламинго» в Киеве
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России в ходе ночной атаки применили высокоточное оружие и беспилотники для поражения заводов военно-промышленного комплекса, портовой инфраструктуры и судов, задействованных в интересах украинской армии.

    В результате массированного удара высокоточным оружием и беспилотниками поражены предприятия ВПК в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также объекты в Одесской области, указало Минобороны в Max.

    В Киеве и Киевской области удары пришлись по предприятию «Умные боеприпасы», цеху сборки дронов «Фанплит» и Киевскому картонно-бумажному комбинату, где производились и хранились крылатые ракеты «Фламинго» и беспилотники.

    В Черниговской, Кировоградской и Днепропетровской областях поражены мощности по выпуску комплектующих для ракет и дронов, включая Южный машиностроительный завод в Днепре.

    Кроме того, в Полтавской области нанесен урон производству шасси для пусковых установок на заводе «Автокраз» и табачной фабрике, выпускавшей боеприпасы. В Харьковской области поражен механический завод в Лозовой, а в Одесской области – завод «Дунай судоремонт» и сухогруз с товарами военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России ударили по предприятиям ВПК Украины и по портовой инфраструктуре в Одесской области.

    Во вторник Вооруженные силы России поразили танкер с горючим в порту Южный. В понедельник российские войска нанесли удар по электроподстанции в Харьковской области и порту Вилково.

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    7 октября 2026, 01:37 • Новости дня
    Россия вошла в тройку мировых лидеров по запасам титана

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия вошла в тройку мировых лидеров по объемам запасов титана, уступая лишь Китаю и Австралии, сообщили в Минприроды.

    По данным пресс-службы ведомства, объем балансовых запасов оценивается почти в 600 млн тонн, передает РИА «Новости».

    «Что касается титана, Россия обладает одной из крупнейших минерально-сырьевых баз этого полезного ископаемого в мире – ее балансовые запасы оцениваются в 597 млн тонн. Это третье место в мире после Китая и Австралии», – подчеркнули там.

    Ожидается, что по итогам геологоразведочных работ в 2026 году российские компании обеспечат прирост балансовых запасов титана на 165 тыс. тонн.

    Кроме того, в 2026 году на поиск этого ценного металла запланированы частные инвестиции в размере 344,1 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заняла шестое место в мире по запасам урана. Россия вошла в тройку мировых лидеров по запасам золота. Глава Минприроды сообщил о новых запасах циркония в Заполярье.


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    7 октября 2026, 08:14 • Новости дня
    Нанесен массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине
    Нанесен массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило Министерство обороны.

    Удар был направлен на предприятия, задействованные в интересах компании «Файер Пойнт» для производства и хранения крылатых ракет «Фламинго» и беспилотников большой и средней дальности.

    Поражены объекты в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, указало ведомство в Max.

    Кроме того, в Одесской области уничтожены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры, а также морские суда, работавшие в интересах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вооруженные силы России поразили танкер с горючим для ВСУ в порту Южный.

    В понедельник ВС России нанесли удар по порту Вилково.

    В воскресенье Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Владимира Зеленского.

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    7 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России

    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет антироссийских санкций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Послы стран Европейского союза согласовали 22-й пакет санкций, затрагивающий более 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором России.

    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций, в который войдут свыше 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором, передает ТАСС со ссылкой на европейский источник.

    По словам собеседника агентства, ожидается, что новые ограничительные меры будут окончательно утверждены Советом ЕС до конца недели, после чего они вступят в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейская комиссия предложила упразднить право вето стран ЕС по расширению и санкциям.

    В тот же день Молдавия запланировала присоединиться к санкциям Евросоюза против удобрений из России.

    Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен были исключены из санкционного списка ЕС.

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    7 октября 2026, 12:22 • Новости дня
    ВС России отразили попытку ВСУ деблокировать Доброполье
    ВС России отразили попытку ВСУ деблокировать Доброполье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями группировки «Центр» отражена попытка деблокирования окруженного противника подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники.

    В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигались в центральной и северной частях города, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения морской пехоты продолжали наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги. Овладели территорией парковой зоны, домом культуры в северной части населенного пункта и двумя производственными сооружениями на территории шахты «Добропольская».

    Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии в районах Святогоровки, Белозерского, Сергеевки, Степановки, Новоявленки, Роганского, Лидино и Новоандреевки в Донецкой народной республике (ДНР), Петропавловки и Чугуево в Днепропетровской области.

    В течение последних суток были освобождены 82 здания, уничтожены более 25 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и пикап, перечислили в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 520 военнослужащих, семь бронемашин, орудие полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и радиолокационная станция, подытожили в оборонном ведомстве.

    Утром в понедельник сообщалось, что морпехи группировки «Центр» уничтожили опорные пункты ВСУ в Доброполье.

    Накануне сообщалось, что в Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной части города.

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    7 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Трамп пообещал скорое завершение конфликта на Украине «верите вы или нет»
    Трамп пообещал скорое завершение конфликта на Украине «верите вы или нет»
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп во время выступления в Мэриленде выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине благодаря своим усилиям, добавив, что это случится вне зависимости от мнения скептиков, которые в это не верят.

    «Мы еще не завершили конфликт между Россией и Украиной. Я работаю над этим… это тоже довольно скоро произойдет. Хотите, верьте, хотите нет, это может не выглядеть так, но оно действительно приближается», – приводит РИА «Новости» слова американского лидера об окончании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября президент  США потребовал от Киева сократить удары по российским объектам. Президент России Владимир Путин оценил предложения Вашингтона по Украине.

    При этом Германия предсказала приближение мира по дыму из Киева.


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    7 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    МИД указал на ключевую роль США в воздействии на Киев и Европу

    МИД: Для России очевидна ключевая роль США в плане воздействия на Киев

    МИД указал на ключевую роль США в воздействии на Киев и Европу
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что для Москвы является очевидной ключевая роль Соединенных Штатов в вопросе воздействия на украинские и европейские власти.

    Способность американской стороны оказывать давление на европейские страны и украинское руководство абсолютно понятна для российских властей, передает РИА «Новости».

    «Конечно, ключевая роль Соединенных Штатов в плане воздействия на Киев, да и на европейцев, для нас тоже очевидна», – сказал Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дональд Трамп пообещал скорое завершение конфликта на Украине.

    Во вторник Пентагон запланировал создать базу ремонта ЗРК Patriot на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио исключил членство Украины в НАТО из повестки дня.

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    6 октября 2026, 23:40 • Новости дня
    Российские дипломаты в Кишиневе «восхитились» словами Каллас о евробезопасности

    В Кишиневе раскритиковали слова Каллас о евробезопасности

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 5 октября заявила о том, что приднестровский конфликт не является препятствием для вступления Молдавии в ЕС, заметили российские дипломаты в Кишиневе.

    Они допустили, что верным будет сделать вывод фактическом согласии в Брюсселе с присутствием на территории ЕС российских войск, размещенных в Приднестровье согласно Договору о принципах мирного урегулирования от 1992 года, написали дипломаты Telegram-канале посольства.

    «Отрадно наблюдать признание их роли как гаранта стабильности в регионе. Не означает ли это, что озвученный К.Каллас сценарий станет шагом в сторону формирования евразийской системы равной и неделимой безопасности?» – поиронизировали они.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС. Молдавия подготовила план по вступлению в ЕС к 2028 году.

    При этом Еврокомиссия разработала механизм защиты ЕС от новых стран-участниц.


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    7 октября 2026, 04:33 • Новости дня
    Эксперт Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева

    Марочко объяснил эвакуацию из Киева коллапсом инфраструктуры

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители украинской столицы массово покидают город из-за серьезных проблем с инфраструктурой и водоснабжением, вызванных ответными ударами Вооруженных сил России, пояснил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Эвакуация из Киева была ожидаема. Мы очень длительное время, скажем так, обходили стороной данный населенный пункт. И, естественно, преступное военно-политическое руководство думало, что так будет продолжаться и дальше. Но после того как они открыли ящик Пандоры и начали наносить удары по нашей гражданской инфраструктуре, естественно, мы тоже в ответ начали наносить более серьезные удары по Киеву и его инфраструктуре», – рассказал он ТАСС.

    Марочко пояснил, что в таких условиях в городе-миллионнике жить невозможно.

    «Естественно, все прекрасно понимают, что город уже оказался в коллапсе», – сказал он.

    Эксперт полагает, что из-за критических проблем с водоснабжением и энергетикой столица скоро окончательно потеряет жизнеспособность.

    Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщала, что горожане активно покидают мегаполис после ударов Вооруженных сил России по мостам через Днепр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ. У киевских мостов через Днепр возникли масштабные пробки.

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    7 октября 2026, 05:49 • Новости дня
    Чехия увеличила темпы депортации украинцев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В первом полугодии 2026 года Чехия депортировала 157 граждан Украины, что почти в пять раз больше показателя за весь прошлый год.

    За первые шесть месяцев 2026 года из Чехии выдворили 538 человек, из которых 157 – украинцы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные чешского МВД.

    В первом квартале число депортированных граждан Украины составило 66 человек, а ко второму кварталу оно возросло более чем вдвое.

    В 2025 году власти Чехии депортировали 206 иностранцев, в том числе 33 украинцев. В 2024 году из 200 выдворенных человек граждан Украины было 13.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Польше заявили о массовом отъезде украинских беженцев.

    В прошлом году в Чехии за сентябрь вдвое увеличился приток беженцев с Украины.

    В начале прошлого года сообщалось, что в Чехии трудоустроились 155 тыс. украинцев.

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    7 октября 2026, 04:40 • Новости дня
    Стало известно о введении платных госуслуг на почте

    Tекст: Катерина Туманова

    Стоимость приема заявлений на получение государственных услуг через «Почту России» и многофункциональные центры (МФЦ) составит до 5 тыс. рублей, сказано в проекте постановления правительства.

    Плата будет взиматься за две основные услуги: прием заявлений на госуслуги с последующей доставкой адресатам, а также вручение готовых документов заявителю, выяснил РБК.

    Полученные доходы планируется направлять на оплату труда сотрудников почты и МФЦ, закупку необходимых товаров и покрытие других расходов.

    Ожидается, что постановление вступит в силу 1 марта 2027 года.

    Проект разработан в рамках закона, принятого в июле 2026 года, который позволил «Почте России» стать коммерческим аналогом МФЦ и оказывать платные услуги по выбору граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне эксперты предупредили о подорожании услуг из-за спасения «Почты России». Минцифры предложило создать электронную почтовую систему на «Госуслугах», а также сделать электронную почту для бизнеса платной и обязательной.

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    7 октября 2026, 05:58 • Новости дня
    Логистика в Киеве начала рушиться из-за поврежденных мостов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Городская логистика в украинской столице начинает разваливаться из-за разрушения мостов через Днепр, сообщили в пророссийском подполье.

    «Киевское подполье фиксирует, что, пока официально говорят про «запас прочности» и понтонные переправы, на практике городская логистика уже сыпется. Чем больше прилетов по опорам и полотну, тем меньше шансов на оперативный ввод мостов в строй», – рассказал собеседник ТАСС.

    В подполье добавили, что ситуация с логистикой в городе будет «только ухудшаться», а полноценного процесса восстановления мостов пока не предвидится.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удары по мостам перекроили жизнь Киева.

    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ.

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко отмечал, что логистику по мостам через Днепр можно прервать без нанесения вреда.

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Национальный символ Эстонии готовится к побегу

    Потери эстонской экономики, похоже, переходят в новую стадию: если прежде из страны бежали иностранные инвесторы, то теперь за ними потянулись и собственные крупные предприятия. Судоходная компания Tallink Grupp – один из символов Эстонии как морской державы – начала обсуждать возможность перевода своего флота под флаги других стран. Как и почему такое произошло? Подробности

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    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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