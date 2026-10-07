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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

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    7 октября 2026, 15:30 • Новости дня

    Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за 125 лет

    Гидрометцентр: Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за 125 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прошедший сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых месяцев за всю историю метеорологических наблюдений, сообщили в Гидрометцентре.

    Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. «Средняя температура сентября в Москве составила в этом году плюс 14,1 градуса, при этом аномалия составила плюс 2,2 градуса», – отметил собеседник агентства.

    Таким образом, месяц стал пятым самым теплым сентябрем в погодной летописи столицы. Рекордсменом остается сентябрь 2024 года, когда средняя температура месяца достигла 17,1 градуса. В пятерку лидеров также входят первые осенние месяцы 2023, 1938 и 2018 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду синоптики пообещали москвичам потепление.

    В понедельник метеорологи спрогнозировали повышение температуры в столице к концу недели.

    6 октября 2026, 22:30 • Новости дня
    Вооруженный ножом подросток ранил врача скорой помощи в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В центре Москвы 17-летний юноша ранил ножом врача скорой помощи: он заперся в туалете квартиры на улице Антонова-Овсеенко, а затем внезапно набросился на прибывших к его матери медиков.

    Врачи приехали на вызов к матери нападавшего. В результате происшествия один специалист получил ранения, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    «Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Антонова-Овсиенко. По предварительным данным, бригаду скорой помощи на дом вызвала проживавшая там женщина. Ее 17-летний сын заперся от прибывших медиков в туалете, а когда те начали стучать в дверь, открыл ее и набросился на врачей с ножом, один пострадал», – сообщил источник.

    По предварительной информации, причиной агрессии стал испуг юноши за состояние здоровья матери.

    Позже стало известно, что 17-летнего юношу доставили в специализированное лечебное заведения для людей с психическими расстройствами. Предварительно, подросток состоял на учете в ПНД с аутизмом.

    «Мать парня также доставлена в специализированную больницу, она также находится на учете у психиатра», – добавил информатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пьяная женщина в августе избила фельдшера скорой помощи под Петербургом, а в августе нетрезвый молодой человек избил фельдшера и водителя скорой. Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи в Петербурге.

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    6 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Власти Северной Осетии подписали договор о запуске транспортной карты «Тройка»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил о подписании соглашения с властями Северной Осетии и компанией «СберТройка» о запуске столичной билетной системы в регионе.

    Правительство Москвы, «СберТройка» и руководство Северной Осетии договорились о внедрении московской билетной системы на базе карты «Тройка» в республике, передает ТАСС.

    «Мы продолжаем делиться с регионами передовыми технологиями и расширять географию московской билетной системы. Уверен, что совместная работа сделает поездки по всей стране удобнее и доступнее», – сказал Ликсутов.

    Председатель транспортного комитета Северной Осетии Алан Закаев назвал соглашение важным шагом в развитии системы общественного транспорта региона. По его словам, республика начинает работу над единой системой транспортного обслуживания при поддержке главы субъекта.

    Подписание документа состоялось на форуме «Транспортная реформа», в котором приняли участие около 200 лидеров отрасли. Организатором мероприятия выступила «СберТройка» – совместная ИТ-компания Сбербанка, правительств Москвы и Подмосковья. Сейчас столичная билетная система работает в 34 регионах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Москве ввели скидку на поездки на речном электротранспорте. Ранее в столице запустили оплату метро виртуальной картой «Тройка».

    До этого на московских проездных билетах появились герои мультфильма «Шайбу! Шайбу!».

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    Роспотребнадзор рассказал об эпидситуации по гриппу в Москве

    Роспотребнадзор: Ситуация с гриппом в Москве соответствует сезону

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эпидемиологическая ситуация по гриппу в Москве на неделе с 28 сентября по 4 октября соответствует сезону, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

    В ведомстве рассказали, что заболеваемость гриппом среди населения снизилась по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемические пороги не превышены ни по совокупному населению, ни в отдельных возрастных группах.

    «Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу, а также проведение прививочной кампании против гриппа находятся на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве», – говорится в Telegram-канале ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в России замедлилось распространение ковида и гриппа.

    В понедельник директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов назвал ситуацию по заболеваемости стабильной.

    На прошлой неделе Роспотребнадзор рассказал о ходе вакцинации от гриппа в России.

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    6 октября 2026, 17:36 • Новости дня
    Уровень воды в Неве достиг максимума с начала года

    Синоптик Колесов: Уровень воды в Неве достиг максимума с начала года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что уровень воды в Неве поднялся до 122 см над нулем Кронштадтского футштока, что стало самым высоким показателем за год.

    К нагону воды привел обширный циклон над Скандинавией и сильный западный ветер с порывами до 15-20 м/с, пояснил он, передает ТАСС. «Пока самое интересное на сегодня – это подъем уровня воды в устье Невы. Ситуация спокойная, но интересная. Так как сегодня днем уровень воды в Петербурге достиг самой высокой отметки за весь этот год», – отметил Колесов.

    Синоптик добавил, что ситуаций с нагоном воды к Петербургу за прошедшие месяцы было немного. За девять месяцев вода поднималась выше одного метра у водомерного поста «Горный институт» всего четыре раза: в июле, августе и сентябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Финский залив впервые за 15 лет полностью замерз.

    Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил причину наводнений в городе.

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    6 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Новый аукцион по продаже Рижского вокзала не состоялся из-за отсутствия заявок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Четвертый аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве, принадлежащего РЖД, не состоялся из-за отсутствия заявок.

    Об этом свидетельствуют материалы аукциона, с которыми ознакомилось РИА «Новости». Начальная цена на торгах, как и в предыдущие три раза, составляла 4 млрд рублей на повышение. Рассмотрение заявок состоялось во вторник.

    «К установленному извещением и документацией о торгах сроку окончания подачи заявок на участие в торговой процедуре… не подано ни одной заявки на участие в торгах, в связи с чем процедура проведения торгов не состоялась. Признать торговую процедуру… несостоявшейся», – говорится в документах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе РЖД в четвертый раз выставили на продажу Рижский вокзал. Ранее торги по продаже объекта за 4 млрд рублей отменили в третий раз.

    В июне повторные торги по продаже вокзала также не состоялись.

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    7 октября 2026, 07:05 • Новости дня
    Молодежные организации провели флешмоб ко дню рождения Путина

    Более 3 тыс. активистов прошли по ВДНХ в честь дня рождения Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве на территории ВДНХ прошел флешмоб ко дню рождения президента России Владимира Путина, в котором приняли участие более 3 тыс. активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты».

    Участники шествия пронесли плакаты с цитатами президента и информацией о достижениях России за время его руководства. После этого они выстроились в слово «Поздравляем» и развернули масштабный российский флаг, сообщает РИА «Новости».

    «Мы гордимся нашей страной, ее развитием и сильным президентом, который последовательно отстаивает национальные интересы и будущее России», – заявил председатель МГЕР Антон Демидов.

    Владимиру Путину 7 октября исполнилось 74 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил Владимира Путина с днем рождения. Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем послании отметил выдающиеся заслуги российского лидера в управлении государством. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства проведет свой праздник в рабочей обстановке.

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    7 октября 2026, 10:44 • Новости дня
    Установлены забившие камнями кота в Москве дети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве установлены личности восьмилетних детей, которые убили кота и несколько птиц, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

    «Детей установили, их трое, им по восемь лет. Родителей взяли на учет и привлекут по статье 5.35, которая устанавливает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», – заявила Ярославская, передает ТАСС.

    Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что жители Шелепихи пожаловались на группу детей, регулярно издевающуюся над животными и птицами. Отмечалось, что дети забили кота камнем, бросались палками в собак, а возле домов были обнаружены мертвые вороны и голуби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Дзержинске завели дело из-за пяти мертвых далматинцев в квартире.

    В январе чиновницу в Пскове уволили после инцидента с выброшенными на мороз собаками.

    В прошлом году уголовное дело завели после гибели собак и кошек в приюте под Ростовом-на-Дону.

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    7 октября 2026, 04:04 • Новости дня
    Экологи опровергли наличие диких волков и медведей в Москве

    Департамент природопользования опроверг наличие диких волков и медведей в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Регулярные проверки природных территорий столицы показали полное отсутствие постоянных популяций крупных хищников в городской черте, сообщили в Департаменте природопользования Москвы.

    «По результатам регулярных обследований природных и озелененных территорий столицы устойчивое обитание волков и бурого медведя в черте города Москвы не зафиксировано. Сведения о постоянных популяциях или отдельных особях, постоянно обитающих на территории города, отсутствуют», – заявили в ведомстве РИА «Новости».

    Эксперты пояснили, что крупным хищникам требуются обширные участки и богатая кормовая база. Кроме того, для комфортной жизни таким животным необходимо минимальное вмешательство человека.

    Единичные сообщения москвичей о встречах с похожими на волков животными чаще всего объясняются ошибками в идентификации. В некоторых случаях речь идет о сбежавших питомцах, которых незаконно содержали в неволе. Подтвержденных фактов формирования волчьих стай в столице не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биолог объяснил причину массового выхода лосей к людям. Парк в Кызыле закрыли из-за вышедшего к людям медведя.

    Ученый и шаман объяснили выход медведей к людям и нападения.

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    7 октября 2026, 07:31 • Новости дня
    Москвичам пообещали потепление

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что к пятнице температура воздуха в Москве повысится до плюс 19 градусов, при этом ожидается переменная облачность без осадков.

    К концу рабочей недели в столичном регионе ожидается существенное повышение температуры воздуха, передает ТАСС.

    «В четверг и пятницу будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Максимальная температура в Москве в четверг [ожидается] такая же, как накануне, – плюс 14–16 градусов. <...> К пятнице в Москве потеплеет до плюс 17–19 градусов», – сказала Макарова.

    По ее словам, в ночь на четверг столбики термометров покажут плюс 4–6 градусов, а в ночь на пятницу – плюс 7–9 градусов. Кроме того, западный ветер сменится в четверг южным с порывами до 15 метров в секунду, также ожидается спад атмосферного давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник москвичам пообещали потепление и небольшой дождь.

    В понедельник метеорологи рассказали о причинах завершения сухой осени в столице.

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    7 октября 2026, 09:35 • Новости дня
    В Москве задержали мужчину за убийство подруги жены

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве задержан мужчина, напавший с ножом на подругу жены в квартире на Литовском бульваре, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Мужчина, напавший с ножом на подругу жены в квартире на юго-западе Москвы, задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, в понедельник между фигурантом и подругой его супруги в ходе распития алкоголя возник конфликт. В результате он нанес ей не менее 12 ножевых ранений. Потерпевшая скончалась на месте, а фигурант скрылся.

    «С ним проведен ряд следственных действий, ему предъявлено обвинение», – сообщили в главке.

    В среду следствие будет просить суд об аресте обвиняемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве объявили в розыск подозреваемого в убийстве подруги жены.

    В понедельник обвиняемый в убийстве сожительницы с дочерью в Москве частично признал вину.

    В воскресенье следователи начали допрос подозреваемого в убийстве женщины в Москве.

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    7 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Феномен Эль-Ниньо привел к аномальному нагреву востока Тихого океана

    Восточная часть Тихого океана нагрелась на три градуса выше нормы из-за Эль-Ниньо

    Tекст: Мария Иванова

    Природное явление Эль-Ниньо вызвало аномальное повышение температуры воды в восточной части Тихого океана, которая уже на три градуса превышает норму.

    «Развивающееся в настоящее время Эль-Ниньо будет одним из сильнейших за историю инструментальных наблюдений. Уже сейчас аномалия температуры на востоке Тихого океана превысила три градуса, а по прогнозу своего максимума явление достигнет к концу 2026 года», – сообщила старший научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина Железнова, передает ТАСС.

    Эль-Ниньо и Ла-Нинья оказывают значительное влияние на климат и погоду Земли, вызывая потепление или охлаждение верхнего слоя воды в Тихом океане. Это приводит к каскадным изменениям в глобальной климатической системе.

    По прогнозам Всемирной метеорологической организации, Эль-Ниньо с вероятностью почти 100% сохранится до февраля 2027 года, достигнув пика интенсивности к концу текущего года. Ожидается, что явление может существенно изменить глобальные режимы температур и осадков, провоцируя экстремальные погодные явления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЮНИСЕФ предупредил об угрозе Эль-Ниньо для 347 млн детей.

    В прошлом месяце предрекли гибель 450 тыс. человек к февралю из-за Эль-Ниньо.

    В августе ученый предупредил о непредсказуемых глобальных последствиях Эль-Ниньо.

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    7 октября 2026, 07:27 • Новости дня
    В Московском зоопарке родился самец львинохвостого макака

    В Московском зоопарке родился детеныш редкого львинохвостого макака

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столичном зоосаде появился на свет самец львинохвостого макака, посетители могут увидеть его в павильоне «Приматы».

    Детеныш родился в Московском зоопарке, сообщила мэрия столицы. Посетители могут понаблюдать за ним в экспозиции павильона «Приматы», передает РИА «Новости».

    Маме детеныша Зите пять лет, это ее первое потомство. Она постоянно носит сына на руках и кормит молоком. Пока мать отдыхает, за малышом присматривают ее мама Калетта и сестра Гита.

    В три месяца детеныш станет самостоятельнее и начнет пробовать яблоки, апельсины, киви, виноград, арбузы, овощи, орехи, насекомых и ветки деревьев.

    Львинохвостый макак занесен в Красную книгу. Приматы обитают в Индии, в частности в юго-западной части полуострова Индостан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском зоопарке родился птенец краснокнижного степного орла. Там появились на свет детеныши лучистой черепахи.

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    7 октября 2026, 09:26 • Новости дня
    Синоптики предупредили о надвигающихся на Землю магнитных бурях

    Синоптик Леус: В пятницу Землю накроют магнитные бури слабого и среднего уровня

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу Землю накроют магнитные бури слабого и среднего уровня, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Магнитные бури слабого и среднего уровня накроют Землю в пятницу, в воскресенье геомагнитное поле планеты должно вернуться в спокойное состояние», – сообщил синоптик в своем Telegram-канале.

    По его словам, неделя началась с роста солнечной активности. На Солнце произошло несколько вспышек уровня М, две из которых выбросили по направлению к Земле облака плазмы крупного размера.

    Международные центры, проанализировав данные космических телескопов, пришли к выводу, что облака солнечного вещества достигнут Земли ранним утром пятницы. Возмущения геомагнитного поля продлятся около двух суток. 9 октября возможно формирование магнитных бурь уровней G1-G2. Вероятность такого развития событий составляет 80%.

    Возвращение геомагнитного поля в спокойное состояние ожидается в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ученые сообщили о возможном переломе в активности Солнца.

    В понедельник на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности. В тот же день завершилась вторая осенняя магнитная буря.

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    7 октября 2026, 07:21 • Новости дня
    В Кемеровской области выпал первый снег

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на среду в Кузбассе выпал первый снег, на горнолыжном курорте Шерегеш высота покрова составила девять сантиметров, сообщили в региональном Гидрометцентре.

    Регион находится под влиянием холодного циклона, поэтому там наблюдались осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщили ТАСС в кемеровском Гидрометцентре.

    «Сегодня пошел по-настоящему первый снег. <…> Ночью снегопад был с крупными хлопьями. И он продолжается», – сообщил директор «Дирекции курорта Шерегеш» Алексей Стоянов об обстановке в Таштагольском округе.

    По его словам, высота снежного покрова составила девять сантиметров.

    Горнолыжный сезон на курорте откроют после того, как сформируется устойчивый снежный покров. В Гидрометцентре добавили, что к концу недели ожидается небольшое потепление, но со вторника вновь похолодает.

    Кроме того, в МЧС предупредили о сильном ветре до 22 м/с в ближайшие сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе синоптик Роман Вильфанд рассказал о скором первом снеге в регионах России.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что в Москве снег ожидается в 20-х числах октября.

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    7 октября 2026, 12:51 • Новости дня
    Москвич получил девять суток ареста за прыжок голышом на пути в метро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице 18-летнему местному жителю Даниилу Медведкову назначили девять суток административного ареста за прыжок на пути на станции метро «Царицыно» в обнаженном виде, сообщил Мосгорсуд.

    Вечером 2 октября молодой человек в обнаженном виде спрыгнул на жесткий путь, прошелся по нему, после чего вернулся на платформу, где был задержан полицейскими, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

    «Суд признал Медведкова виновным по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности) и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на девять суток», – сообщили в инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Москве мужчину арестовали за съемку под юбкой в метро. В конце сентября правоохранители задержали укравшего 45 тыс. рублей пассажира метро. В прошлом месяце суд арестовал напавшего с ножом на женщину возле метро петербуржца.

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      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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