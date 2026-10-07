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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

    45 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    38 комментариев
    7 октября 2026, 07:31 • Новости дня

    Москвичам пообещали потепление до 19 градусов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что к пятнице температура воздуха в Москве повысится до плюс 19 градусов, при этом ожидается переменная облачность без осадков.

    К концу рабочей недели в столичном регионе ожидается существенное повышение температуры воздуха, передает ТАСС.

    «В четверг и пятницу будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Максимальная температура в Москве в четверг [ожидается] такая же, как накануне, – плюс 14–16 градусов. <...> К пятнице в Москве потеплеет до плюс 17–19 градусов», – сказала Макарова.

    По ее словам, в ночь на четверг столбики термометров покажут плюс 4–6 градусов, а в ночь на пятницу – плюс 7–9 градусов. Кроме того, западный ветер сменится в четверг южным с порывами до 15 метров в секунду, также ожидается спад атмосферного давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник москвичам пообещали потепление и небольшой дождь. В понедельник метеорологи рассказали о причинах завершения сухой осени в столице.

    6 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Эксперт: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать

    Эксперт Кнутов: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать

    Эксперт: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать
    @ mikhalkov_official

    Tекст: Олег Исайченко

    Армия России в ответ на террористические акции ВСУ продолжит поражать объекты военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры, а также логистические узлы на Украине, при этом наращивая как количество ударов, так и их эффективность. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на вторник противник предпринял попытку удара по Московскому региону.

    «Владимир Зеленский не способен переломить ситуацию в пользу Украины, поэтому стремится отыгрываться на мирном населении России. Отсюда налеты украинских БПЛА на Московский регион, удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Фактически речь идет о тактике международных террористов», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    На этом фоне он упомянул: Зеленский впал в истерику, когда узнал, что FirePoint не может вовремя доделать баллистическую ракету FP-9, которая, по заявлениям, должна долететь до Москвы. «В рамках недавней поездки канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Украину в немецкую делегацию входили представители крупнейших оборонных компаний. Они окажут содействие в доработке ракеты – в частности, в увеличении ее дальности до 1 тыс. км», – напомнил собеседник.

    По его мнению, все это свидетельствует о планах Киева усилить террористические акции. «Задача противника – вызвать панику и недовольство российских граждан, побудить их выходить на митинги и требовать подписания мира на условиях Украины и Запада», – считает аналитик. Он подчеркнул: ответ России на преступные действия ВСУ будет предельно жестким и не заставит себя ждать.

    «Наша армия продолжит поражать объекты военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу заводов ВПК, а также логистические узлы на Украине, при этом наращивая как количество ударов, так и их эффективность», – акцентировал Кнутов, упомянув сообщение Минобороны об усилении атак в ответ на угрозы Зеленского.

    Эксперт напомнил, что параллельно в России ведется разработка новых средств нанесения ударов по Западной Украине. «Увеличение производства таких дронов, как «Герань-5», а также их аналогов может позволить нам закрыть границу между Западной Украиной и Польшей, что сократит поставки оружия и комплектующих для беспилотников», – уточнил собеседник.

    В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка назвал налет БПЛА «очередным обломом» Украины. По его мнению, целью противника был Московский НПЗ в Капотне, но ему не удалось прорваться. «Хочу отметить превосходную работу ПВО Московского региона, которая оказалась на высоте и не по зубам противнику», – написал он в своем Telegram-канале.

    Схожей точки зрения придерживается журналист Андрей Медведев. «Понятно, что массовым налетом дронов на столичный регион «великий полководец» Зеленский решил приподнять настроение жителям бывшей Украины. Дескать вот смотрите, мы шо можем, всех потужно победим. Ого-го, у нас дроны, у нас сила, за нами Европа. Короче, стандартный набор», – рассуждает он.

    Медведев обратил внимание на реакцию в украинском сегменте соцсетей – там царит «радостная перемога». «Но это смех хуторского дурачка на похоронах, причем на собственных, и пляшет он, дурачок этот, посреди пылающего хутора. Налет ничего не изменит, разве что мосты и прочая инфраструктура на Украине будет заканчиваться скорее», – подчеркнул журналист.

    Между тем военкор Александр Коц указал на выбор момента для атаки БПЛА на Московский регион: «американская сторона контактирует с Украиной и Россией и предлагает до конца октября технически в трехстороннем формате провести встречу», а вечером 5 октября на Москву полетели 650 дронов. «На Банковой почему-то полагают: чем больше дыма над Подмосковьем к моменту встречи, тем громче можно торговаться. МИД России еще 3 октября предупредил: «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат наносить массированные удары возмездия». А Минобороны обещает их усилить. Ждем», – написал он.

    В ночь на вторник российские силы ПВО уничтожили 868 беспилотников. Как сообщили в Минобороны, БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

    В Подмосковье в результате атаки погибли два человека, девять пострадали, заявил губернатор Андрей Воробьев. При разборе завалов разрушенного частного дома в Барыбино под Домодедово спасатели нашли тело 71-летнего мужчины. Находившаяся в доме женщина получила ранения. Также подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля Солнечногорского округа.

    Повреждены 47 частных домов в семи муниципалитетах – Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре. «В селе Лобаново в Домодедово повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме: выбиты окна и остекление балконов. Люди не пострадали, эвакуация не потребовалась. Также повреждены окна расположенной рядом котельной», – рассказал Воробьев.

    Кроме того, повреждения получили два автомобиля в Истре и один в Ступино. В деревне Литвиново Солнечногорского округа произошло небольшое возгорание на территории склада – его уже потушили. Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при ночной атаке БПЛА в регионе. Для приема жалоб и оказания правовой помощи работает телефон: 7 (916) 240-31-28.

    На фоне атаки дронов Росавиация вводила ограничения в четырех московских аэропортах. Аэропорт Шереметьево сообщил, что пассажиры во вторник могут столкнуться с длительным ожиданием вылета. Им рекомендовали уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло, приложения, а также через call-центр или чат-бот перевозчика.

    Напомним, в минувшие выходные Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы усилят удары по военным и военно-промышленным объектам Украины после заявлений Владимира Зеленского. Тот пообещал в ответ на удары по предприятиям ВПК в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

    Российское военное ведомство подчеркнуло, что наносит удары по Киеву и другим украинским регионам «именно в ответ на действия главаря киевского режима». «После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуры в Киеве и в других областях Украины будут усилены. Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность», – говорилось в заявлении МО.

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    6 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московской области

    Путин принял участие в открытии московского кластера электробатарей

    Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московской области
    @ Росатом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин принял участие в открытии первого комплекса в кластере производства электрических батарей в Московской области.

    В мероприятии также приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор Росатома Алексей Лихачев, сообщает РИА «Новости».

    «Сегодня предлагаю обсудить вопрос, который имеет большое значение для укрепления технологического суверенитета России, для становления отраслей современной экономики, для повышения качества жизни людей и для решения экологических задач», – сказал глава государства в ходе открытия.

    Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.

    Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?
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    0 комментариев Ещё голосования

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал запуск Владимиром Путиным производства электрических батарей.

    В тот же день Сергей Собянин сообщил о создании в Москве 250 высокотехнологичных предприятий.

    В конце прошлого месяца президент встретился с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

    Комментарии (12)
    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    Комментарии (2)
    6 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Собянин объявил о скором запуске гигафабрики аккумуляторов в Москве

    Собянин: Гигафабрику аккумуляторов в Москве могут запустить до конца года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента Владимира Путина сообщил, что первая гигафабрика по производству аккумуляторов построена за 14 месяцев и может начать работу до конца года.

    Запуск предприятия ожидается в ближайшие месяцы, объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас на площадке идет комплектование и наладка оборудования, передает ТАСС.

    «Мы за полгода после вашего поручения проработали все проектные решения, и за четырнадцать месяцев эта фабрика построена», – заявил Собянин.

    Глава города пояснил, что гигафабрика войдет в состав нового столичного кластера электробатарей, который станет крупнейшим в стране. Всего в кластере будут работать два таких предприятия.

    Производимые аккумуляторы предназначены для обеспечения энергией беспилотников, велосипедов, центров обработки данных и других приборов. Соответствующее поручение было дано ранее на совещании по беспилотным системам в Самаре.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?
    Результаты
    0 комментариев Ещё голосования

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московском регионе.

    Ранее мэр столицы сообщил о создании в городе 250 высокотехнологичных предприятий. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал запуск производства электрических батарей.

    Комментарии (9)
    6 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    Семья решила захоронить прах Кашпировского в Москве и на Украине
    Семья решила захоронить прах Кашпировского в Москве и на Украине
    @ Zamir Usmanov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Племянник Анатолия Кашпировского Юрий Мамаев сообщил, что тело умершего психотерапевта кремируют, а прах захоронят на Троекуровском кладбище в Москве и на Украине.

    Часть праха планируется отправить на Украину для захоронения рядом с матерью, а вторую часть предадут земле на Троекуровском кладбище в Москве, сказал Мамаев РИА «Новости».

    «Предполагается, что тело дяди будет кремировано, часть отправится на Украину, часть будет захоронена, действительно, как и предполагалось, на Троекуровском кладбище, предположительно, рядом с могилой Сергея Доренко», – рассказал Мамаев.

    Прощание с психотерапевтом состоится 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища. Сам Кашпировский завещал после смерти кремировать свое тело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник директор Кашпировского заявил о закрытом формате похорон.

    В воскресенье в окружении психотерапевта назвали дату и место прощания.

    Сын покойного отказался приезжать на траурную церемонию.

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    6 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 29 летевших на Москву беспилотников
    Силы ПВО уничтожили 29 летевших на Москву беспилотников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще десяти беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Ранее сообщалось о ликвидации 19 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы.

    «Уничтожены еще десять беспилотников, летевших на Москву», – заявил Собянин в Max.

    Он добавил, что в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников. ПВО сбила еще несколько аппаратов. В понедельник Собянин сообщил, что с первого сентября по пятое октября в сторону Москвы летело почти 10 тыс. дронов.

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    6 октября 2026, 22:30 • Новости дня
    Вооруженный ножом подросток ранил врача скорой помощи в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В центре Москвы 17-летний юноша ранил ножом врача скорой помощи: он заперся в туалете квартиры на улице Антонова-Овсеенко, а затем внезапно набросился на прибывших к его матери медиков.

    Врачи приехали на вызов к матери нападавшего. В результате происшествия один специалист получил ранения, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    «Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Антонова-Овсиенко. По предварительным данным, бригаду скорой помощи на дом вызвала проживавшая там женщина. Ее 17-летний сын заперся от прибывших медиков в туалете, а когда те начали стучать в дверь, открыл ее и набросился на врачей с ножом, один пострадал», – сообщил источник.

    По предварительной информации, причиной агрессии стал испуг юноши за состояние здоровья матери.

    Позже стало известно, что 17-летнего юношу доставили в специализированное лечебное заведения для людей с психическими расстройствами. Предварительно, подросток состоял на учете в ПНД с аутизмом.

    «Мать парня также доставлена в специализированную больницу, она также находится на учете у психиатра», – добавил информатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пьяная женщина в августе избила фельдшера скорой помощи под Петербургом, а в августе нетрезвый молодой человек избил фельдшера и водителя скорой. Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи в Петербурге.

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    6 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Представителей России за рубежом проинформировали об атаке на Москву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия проинформировала свои представительства при международных организациях об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье в ночь на 6 октября, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Представительства России при международных организациях проинформированы об атаке украинских беспилотников на московский регион, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Наши представители в международных организациях информированы о совершенных киевским режимом преступлениях на данном треке», – заявил Мирошник.

    По его словам, по мере поступления проверенной информации данные будут дополняться фотографиями и видеозаписями, пишет РИА «Новости».

    Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что с вечера понедельника до утра вторника к московскому региону летели 650 беспилотников, большинство из которых были сбиты на дальних подступах, 105 – на подлете к Москве.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что ночью ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили 185 беспилотников в 16 муниципалитетах региона. В результате атаки два человека погибли, девять получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при атаке БПЛА в Подмосковье увеличилось до двух человек.

    При атаке беспилотников в Подмосковье повреждены жилые дома.

    ПВО с вечера понедельника сбила 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА.

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    6 октября 2026, 17:36 • Новости дня
    Уровень воды в Неве достиг максимума с начала года

    Синоптик Колесов: Уровень воды в Неве достиг максимума с начала года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что уровень воды в Неве поднялся до 122 см над нулем Кронштадтского футштока, что стало самым высоким показателем за год.

    К нагону воды привел обширный циклон над Скандинавией и сильный западный ветер с порывами до 15-20 м/с, пояснил он, передает ТАСС. «Пока самое интересное на сегодня – это подъем уровня воды в устье Невы. Ситуация спокойная, но интересная. Так как сегодня днем уровень воды в Петербурге достиг самой высокой отметки за весь этот год», – отметил Колесов.

    Синоптик добавил, что ситуаций с нагоном воды к Петербургу за прошедшие месяцы было немного. За девять месяцев вода поднималась выше одного метра у водомерного поста «Горный институт» всего четыре раза: в июле, августе и сентябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Финский залив впервые за 15 лет полностью замерз.

    Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил причину наводнений в городе.

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    6 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    Роспотребнадзор рассказал об эпидситуации по гриппу в Москве

    Роспотребнадзор: Ситуация с гриппом в Москве соответствует сезону

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эпидемиологическая ситуация по гриппу в Москве на неделе с 28 сентября по 4 октября соответствует сезону, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

    В ведомстве рассказали, что заболеваемость гриппом среди населения снизилась по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемические пороги не превышены ни по совокупному населению, ни в отдельных возрастных группах.

    «Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу, а также проведение прививочной кампании против гриппа находятся на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве», – говорится в Telegram-канале ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в России замедлилось распространение ковида и гриппа.

    В понедельник директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов назвал ситуацию по заболеваемости стабильной.

    На прошлой неделе Роспотребнадзор рассказал о ходе вакцинации от гриппа в России.

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    6 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Власти Северной Осетии подписали договор о запуске транспортной карты «Тройка»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил о подписании соглашения с властями Северной Осетии и компанией «СберТройка» о запуске столичной билетной системы в регионе.

    Правительство Москвы, «СберТройка» и руководство Северной Осетии договорились о внедрении московской билетной системы на базе карты «Тройка» в республике, передает ТАСС.

    «Мы продолжаем делиться с регионами передовыми технологиями и расширять географию московской билетной системы. Уверен, что совместная работа сделает поездки по всей стране удобнее и доступнее», – сказал Ликсутов.

    Председатель транспортного комитета Северной Осетии Алан Закаев назвал соглашение важным шагом в развитии системы общественного транспорта региона. По его словам, республика начинает работу над единой системой транспортного обслуживания при поддержке главы субъекта.

    Подписание документа состоялось на форуме «Транспортная реформа», в котором приняли участие около 200 лидеров отрасли. Организатором мероприятия выступила «СберТройка» – совместная ИТ-компания Сбербанка, правительств Москвы и Подмосковья. Сейчас столичная билетная система работает в 34 регионах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Москве ввели скидку на поездки на речном электротранспорте. Ранее в столице запустили оплату метро виртуальной картой «Тройка».

    До этого на московских проездных билетах появились герои мультфильма «Шайбу! Шайбу!».

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    6 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Новый аукцион по продаже Рижского вокзала не состоялся из-за отсутствия заявок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Четвертый аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве, принадлежащего РЖД, не состоялся из-за отсутствия заявок.

    Об этом свидетельствуют материалы аукциона, с которыми ознакомилось РИА «Новости». Начальная цена на торгах, как и в предыдущие три раза, составляла 4 млрд рублей на повышение. Рассмотрение заявок состоялось во вторник.

    «К установленному извещением и документацией о торгах сроку окончания подачи заявок на участие в торговой процедуре… не подано ни одной заявки на участие в торгах, в связи с чем процедура проведения торгов не состоялась. Признать торговую процедуру… несостоявшейся», – говорится в документах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе РЖД в четвертый раз выставили на продажу Рижский вокзал. Ранее торги по продаже объекта за 4 млрд рублей отменили в третий раз.

    В июне повторные торги по продаже вокзала также не состоялись.

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    6 октября 2026, 15:03 • Новости дня
    Собянин сообщил о создании в Москве 250 высокотехнологичных предприятий

    Собянин: В рамках ОЭЗ в Москве создано 250 высокотехнологичных предприятий

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве в рамках особой экономической зоны (ОЭЗ) появилось 250 высокотехнологичных предприятий, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    «В Москве в рамках особой экономической зоны создано уже 250 высокотехнологичных предприятий», – сказал Собянин на церемонии открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей, передает РИА «Новости».

    Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.

    Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал запуск Владимиром Путиным производства электрических батарей.

    В прошлом месяце президент России Владимир Путин оценил вклад Москвы в технологический суверенитет страны.

    Летом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании в особой экономической зоне «Технополис Москва» первого в мире космического мини-шаттла.

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    6 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    В Москве объявили в розыск подозреваемого в убийстве подруги жены

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства жительницы Москвы, в совершении которого подозревается супруг ее подруги, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Тело женщины 1975 года рождения с ножевыми ранениями было найдено 6 сентября в квартире жилого дома на Литовском бульваре на юго-западе столицы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным, смертельные ранения потерпевшей нанес муж ее подруги. Правоохранительные органы устанавливают местонахождение подозреваемого, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины в офисе на западе Москвы.

    В марте другой обвиняемый в убийстве москвички частично признал вину.

    В прошлом году житель столицы получил 17 лет колонии за убийство малолетнего внука.

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    6 октября 2026, 08:30 • Новости дня
    Температура на территории России впервые за осень упала ниже минус 20 градусов

    Температура воздуха в Якутии впервые за осень опустилась ниже минус 20 градусов

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в этом осенне-зимнем сезоне температура воздуха в России опустилась ниже минус 20 градусов, достигнув минус 21,7 градуса в якутском поселке Депутатский.

    Также впервые за сезон температура на европейской территории страны преодолела 10-градусную отметку со знаком минус, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    В Архангельской области столбики термометров опустились до минус 10,2 градуса, а в деревне Усть-Щугер в Республике Коми зафиксировали минус 10,6 градуса.

    По словам Леуса, мощная волна атлантического тепла принесет потепление на европейскую часть России, но в Якутии и Иркутской области 20-градусные морозы продолжат крепнуть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник синоптики спрогнозировали потепление в Москве к концу недели.

    В пятницу они пообещали москвичам повышение температуры на следующей неделе.

    В конце прошлого месяца Гидрометцентр сообщал о погоде в столице в октябре.

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    6 октября 2026, 08:56 • Новости дня
    Дом XIX века загорелся на Большой Никитской улице в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре Москвы на Большой Никитской улице произошел пожар в историческом здании постройки начала XIX века, движение транспорта на участке перекрыто.

    На Большой Никитской улице в центре Москвы загорелся исторический доходный дом Полуэктова – Кухаренко, передает ТАСС.

    В столичной Госавтоинспекции сообщили о временном ограничении движения. «Из-за возгорания на Большой Никитской улице, д. 60, стр. 1 движение по Большой Никитской от Садового кольца до д. 58 по Большой Никитской перекрыто на время работы экстренных служб», – заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае крупный пожар охватил ресторан на Большой Никитской в Москве. В том же месяце пожар произошел в историческом здании на Пятницкой улице в Москве. В прошлом году возгорание зафиксировали в историческом здании Обуховской больницы Петербурга.

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