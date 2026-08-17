Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
Группа альпинистов из восьми человек пропала на Эльбрусе
На Эльбрусе начались поиски группы альпинистов из восьми человек, которая не вышла на связь, сообщает главк МЧС по Кабардино-Балкарии.
«Поступила информация о том, что группа альпинистов из восьми человек при восхождении на гору Эльбрус не вышла на связь в установленное время», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
В ведомстве отметили, что маршрут группы был заранее зарегистрирован. Для поисков на место незамедлительно выдвинулись 14 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
«Специалисты МЧС России обследуют маршрут по южному склону горы», – добавили в ведомстве.
Группа альпинистов, которую ищут на Эльбрусе спасатели, предположительно, приехала из Севастополя, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, зарегистрированная группа альпинистов на седловине Эльбруса попросила помощи спасателей.
Позднее спасатели обнаружили на высоте 5100 м тела двух погибших участников этой туристической группы.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели иностранных альпинистов на Эльбрусе.