Решетников заявил, что не встречался с торгпредом США Гриром на G20

Tекст: Алексей Дегтярёв

Российская делегация высоко оценила открытый характер обсуждений на прошедшем в Соединенных Штатах мероприятии, сказал Решетников, пишет РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что участники встречи придерживались заранее утвержденной повестки. По его словам, вопросы санкций и вторичных пошлин на переговорах не поднимались.

При этом глава ведомства заявил, что лично не встречался с американским торговым представителем на полях саммита. Тем не менее он указал на сохранение рабочих контактов с коллегами из США.

Встреча министров торговли государств G20 проходила в Милуоки с 30 сентября по 1 октября. В июле Вашингтон установил дополнительные пошлины на импорт из десятков стран, обвинив их в недостаточной борьбе с принудительным трудом. Для России ставка составила 12,5%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минэкономразвития провел переговоры с министром торговли Турции на полях G20. В среду он прибыл в Соединенные Штаты. Во вторник министр возглавил российскую делегацию на встрече.