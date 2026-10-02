Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».0 комментариев
Решетников заявил, что не встречался с торгпредом США Гриром на G20
Глава Минэкономразвития Максим Решетников выразил благодарность торговому представителю США Джеймисону Гриру за грамотное проведение встречи министров торговли стран G20, но отметил, что сам не встречался с ним на мероприятии.
Российская делегация высоко оценила открытый характер обсуждений на прошедшем в Соединенных Штатах мероприятии, сказал Решетников, пишет РИА «Новости».
Министр подчеркнул, что участники встречи придерживались заранее утвержденной повестки. По его словам, вопросы санкций и вторичных пошлин на переговорах не поднимались.
При этом глава ведомства заявил, что лично не встречался с американским торговым представителем на полях саммита. Тем не менее он указал на сохранение рабочих контактов с коллегами из США.
Встреча министров торговли государств G20 проходила в Милуоки с 30 сентября по 1 октября. В июле Вашингтон установил дополнительные пошлины на импорт из десятков стран, обвинив их в недостаточной борьбе с принудительным трудом. Для России ставка составила 12,5%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минэкономразвития провел переговоры с министром торговли Турции на полях G20. В среду он прибыл в Соединенные Штаты. Во вторник министр возглавил российскую делегацию на встрече.