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В батальоне ВСУ на запорожском направлении назрел бунт
Боевики батальона ВСУ под Ореховым призвали саботировать приказы из-за потерь
Боевики второго штурмового батальона полка «Шквал» ВСУ, находящиеся под Ореховым, призывают саботировать приказы командира батальона, сообщили в российских силовых структурах.
Во втором штурмовом батальоне полка «Шквал» Вооруженных сил Украины, дислоцированном под Ореховым в Запорожской области, назревает бунт, передает ТАСС.
«Во втором штурмовом батальоне «Шквала» под Ореховым назревает бунт. Существенная часть боевиков призывает остальных сослуживцев к саботажу приказов своего комбата», – сообщили в российских силовых структурах.
По данным силовиков, причиной недовольства украинских военнослужащих стали значительные потери, а также отсутствие эвакуации раненых и тел погибших с поля боя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил о массовых случаях неповиновения в рядах украинской армии.
Пленный боевик полка «Шквал» рассказал о критической ситуации с эвакуацией раненых солдат.
Российские силовые структуры сообщили о колоссальных потерях этого подразделения под Гуляйполем.