Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские войска понесли значительные потери в районе Воздвижевки у Гуляйполя, передает ТАСС. Как сообщили в российских силовых структурах, особенно пострадали бойцы 210-го отдельного штурмового полка и подразделения полка «Шквал».

«В попытках удержать Воздвижевку противник понес колоссальные потери. Это и многострадальный «Шквал», и 210-й полки. Их интенсивно разбивают ФАБами и «Геранями», – заявили представители силовых структур.

По данным источника агентства, удары по украинским позициям наносят корректируемыми авиационными бомбами ФАБ и беспилотниками-камикадзе «Герань». Ранее сообщалось, что из-за больших потерь украинское командование было вынуждено отвести часть личного состава полка «Шквал» на вторую линию обороны в районе Запорожской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ликвидировали командный пункт 210-го полка ВСУ в Запорожской области. Ранее данное подразделение потеряло боеспособность из-за массированных ударов авиабомбами. Пророссийское подполье сообщило о гибели множества бойцов украинского батальона «Шквал» под Гуляйполем.