Часть жителей Киева осталась без электричества из-за аварии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Часть жителей Киева и Киевской области остались без электроснабжения из-за аварии на оборудовании, передает РИА «Новости». Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что инцидент произошел на одном из объектов, который уже ранее получал серьезные повреждения.

В результате аварии без света остались жители Днепровского и Дарницкого районов Киева. В сообщении энергохолдинга отмечается: «Киев и Киевская область: часть жителей временно без света из-за аварии на оборудовании. Сегодня снова произошла авария на одном из объектов, ранее существенно поврежденного... Из-за этого часть жителей Днепровского и Дарницкого районов столицы временно осталась без света».

Кроме того, перебои с электроснабжением зафиксированы и в Броварском районе Киевской области, где часть домов также осталась без электричества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве 8 марта уже произошло частичное отключение света в нескольких районах города. В январе в Киеве и Киевской области ввели массовые аварийные отключения электроэнергии из-за сложных погодных условий. В октябре прошлого года в некоторых районах Киева произошли аварийные отключения света и тепла из-за резких перепадов напряжения.