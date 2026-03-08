Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.2 комментария
В Киеве произошло частичное отключение света
Несколько районов украинской столицы лишились подачи электроэнергии в воскресенье, об этом сообщают украинские СМИ.
Часть главного города Украины оказалась без света, подача электричества прекратилась в микрорайоны Березняки, Русановка, Позняки, Харьковский массив и Осокорки, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.
Причины инцидента не раскрываются.
В январе в Киеве после взрывов возникали перебои с водой и электричеством. Глава города Виталий Кличко призывал жителей покинуть Киев из-за сложной ситуации.
В многоэтажных домах города лопались трубы отопления.