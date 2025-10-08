Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.3 комментария
Российский боец уничтожил группу военных ВСУ под Новогригоровкой
Один из военнослужащих группировки «Восток» успешно ликвидировал пятерых украинских военных во время освобождения Новогригоровки в Запорожской области.
Российский военнослужащий из группировки войск «Восток» в одиночку справился с пятью бойцами Вооруженных сил Украины во время освобождения Новогригоровки в Запорожской области, передает ТАСС. В силовых структурах отметили, что боец обнаружил местоположение противников, бросил гранату в окно дома, а затем открыл огонь из автомата и уничтожил двоих украинских бойцов.
Как сообщили в ведомстве, трое оставшихся украинских военных попытались отступить, но российский боец предвидел их манёвр. Он укрылся в погребе и из засады атаковал отступающих, тяжело ранив их.
Завершили операцию российские операторы беспилотников, которые добили оставшихся украинских военнослужащих, чтобы не подвергать опасности своего сослуживца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, войска группировки «Восток» провели решительное наступление в Запорожской области. Они взяли под контроль населенный пункт Новогригоровка. Подразделения ВСУ были уничтожены в ходе боевых действий.