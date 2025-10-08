Российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области

  • Новость часаРоссийские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия создала новую валюту для финансовой независимости
    Фон дер Ляйен собралась использовать «стену дронов» против танкеров с российской нефтью
    Тбилиси: Флаг ЕС в Грузии стал символом террора и насилия
    Набиуллина заявила о завершении «банковского рабства» в России
    Путина поздравили с днем рождения более 40 зарубежных лидеров
    МИД призвал США осознать тяжесть последствий передачи Украине ракет «Томагавк»
    Молдавия назвала Россию главной угрозой в новой военной стратегии
    Венесуэла утвердила договор о стратегическом партнерстве с Россией
    Росавиация: Авиакомпании к 2030 году могут потерять 339 пассажирских самолетов
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Чехия – не русофобская страна

    Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    17 комментариев
    8 октября 2025, 13:00 • Новости дня

    Российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области

    Российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области
    @ mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Войска группировки «Восток» провели решительное наступление, взяв под контроль населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области и уничтожив подразделения ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Восток» освободили Новогригоровку в Запорожской области, передает Telegram-канал МО. В ходе наступления нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Вербовое, Новониколаевка и Сосновка в Днепропетровской области и Малиновка в Запорожской области.

    Как отмечается, противник потерял более 385 военнослужащих, танк, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50. Группировка «Днепр» также нанесла поражение тяжелой механизированной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районах Лукьяновского, Малой Токмачки и Степногорска в Запорожской области, Львово и Тягинки в Херсонской области, уничтожив более 70 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, а также радиолокационные станции производства США и Израиля.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по тяговой подстанции, военной инфраструктуре аэродрома, складам и местам дислокации украинских военных и иностранных наемников в 141 районе. Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы, четыре реактивных снаряда HIMARS и 218 беспилотников.

    Подразделения группировки «Север» поразили танковую, две механизированные бригады ВСУ, штурмовой полк и другие формирования в Сумской области. На Харьковском направлении поражены подразделения механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, потери украинских войск составили до 220 человек, уничтожены две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Запад» заняли выгодные позиции, уничтожив до 225 военнослужащих ВСУ, семь бронированных машин, 25 автомобилей и гаубицу М777. Южная группировка завершила уничтожение украинских формирований южнее Клебан-Быкского водохранилища, а группировка «Центр» улучшила положение на переднем крае, уничтожив более 445 украинских военнослужащих и различную военную технику и вооружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны раскрыло подробности освобождения поселка Январский. Российские войска освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР. Минобороны заявило об уничтожении группировки ВСУ под Клебан-Быком.

    7 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    ВСУ атаковали беспилотником градирню Нововоронежской АЭС
    ВСУ атаковали беспилотником градирню Нововоронежской АЭС
    @ Вязовой Михаил/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский беспилотник атаковал градирню Нововоронежской АЭС в ночь с 6 на 7 октября, сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

    Росэнергоатом в Telegram-канале сообщил, что в ночь с 6 на 7 октября технические средства обнаружили и подавили боевой беспилотник Вооруженных сил Украины в районе Нововоронежской АЭС.

    После столкновения с башенной испарительной градирней энергоблока №6 БПЛА детонировал, оставив на конструкции темный след. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.

    В результате инцидента эксплуатация станции осталась безопасной, а радиационный фон на территории предприятия и прилегающей зоны не изменился и соответствует природным значениям. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

    Работа АЭС не нарушена: действуют энергоблоки №4, 5 и 6, энергоблок №7 с четвертого октября находится на планово-предупредительном ремонте. Общая мощность станции составляет 2 556 мегаватт.

    Это не первая атака ВСУ на российские атомные объекты – ранее были зафиксированы попытки ударов по основным сооружениям Курской и Смоленской АЭС.

    В сентябре украинский беспилотник предпринял попытку атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове.

    В августе силы ПВО рядом с Курской АЭС сбили боевой дрон ВСУ.

    Президент России Владимир Путин предупредил о возможности принятия зеркальных мер в ответ на обстрелы Запорожской АЭС, напомнив о наличии работающей атомной станции на территории Украины.

    Комментарии (25)
    7 октября 2025, 21:54 • Новости дня
    Герасимов: Группировка «Запад» завершает разгром ВСУ в южных кварталах Купянска

    Герасимов сообщил о продвижении ВС России в Красноармейске и Купянске

    Герасимов: Группировка «Запад» завершает разгром ВСУ в южных кварталах Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов проинформировал президента России Владимира Путина о взятии под контроль новых районов в Красноармейске и Купянске, а также о зачистке Родинского.

    Герасимов заявил, что российские штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    Он сообщил, что населенный пункт Родинское, расположенный севернее Красноармейска, был окружен, в данный момент там проводится зачистка от формирований ВСУ.

    Также, по словам Герасимова, группировка войск «Запад» завершает разгром украинских сил в южных кварталах Купянска. Он подчеркнул, что российские военные продолжают успешное продвижение на Краснолиманском направлении и контролируют большую часть населенного пункта Ямполь.

    Ранее президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание и заслушал доклад о положении на фронтах. Путин созвал экстренное совещание с Совбезом после возвращения в Москву.

    Власти ДНР сообщили, что подразделение «Азова» (организация признана террористической, запрещена в РФ), недавно переброшенное в Красноармейск, покинуло город частями, не сумев удержать позиции.

    Комментарии (13)
    8 октября 2025, 11:00 • Видео
    Как Петр Первый завел пружину Российской империи

    Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин заявил о правильности решений, принятых в феврале 2022 года
    Путин заявил о правильности решений, принятых в феврале 2022 года
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что выбор жителей Донбасса и Новороссии подтвердил правильность шагов, предпринятых властями страны в феврале 2022 года.

    Решения, принятые в феврале 2022 года, были своевременными и правильными, заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС. По его словам, желание жителей Донбасса и Новороссии связать свое будущее с Россией подтвердило обоснованность этих шагов.

    Путин напомнил, что 30 сентября отмечался день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. «Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России, и это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными», – заявил глава государства на совещании с командующими группировок войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание в день своего рождения. На встрече он заслушал доклад о положении на фронтах.

    Комментарии (15)
    7 октября 2025, 21:40 • Новости дня
    Путин сообщил об отступлении украинских войск по всей линии фронта
    Путин сообщил об отступлении украинских войск по всей линии фронта
    @ Jose Colon/Anadolu/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины отступают по всей линии соприкосновения, несмотря на попытки оказать сопротивление, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и Генштаба.

    По словам президента, украинские войска покидают позиции на всех участках фронта, передает ТАСС.

    «Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения», – отметил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание в день своего рождения, где заслушал доклады о положении на фронтах.

    Комментарии (13)
    7 октября 2025, 15:06 • Новости дня
    Эксперт оценил украинскую сеть батарейных парков на случай блэкаута

    Эксперт Лизан: При попадании «Герани» украинская сеть батарейных парков будет гореть как сено

    Эксперт оценил украинскую сеть батарейных парков на случай блэкаута
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Созданная на Украине сеть из американских аккумуляторов в случае ЧП будет питать не жилые дома, а часть правительственного квартала в Киеве, а также различные дата-центры и электронные сервисы банков, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Иван Лизан. Ранее сообщалось о создании Киевом аккумуляторных парков для предотвращения длительных отключений электричества.

    «Созданный на Украине парк аккумуляторов вырабатывает 200 МВт, а общая потребность страны в электроэнергии сейчас составляет около 15 ГВт, то есть – в 80 раз больше. Соответственно, этот проект покроет ничтожную часть запроса», – пояснил экономист Иван Лизан.

    Собеседник также заметил, что указанные 600 тыс. домохозяйств, которые якобы сможет обеспечить этот парк – всего лишь удобная система подсчета, распространенная, по большей части, в США. «На самом деле, я уверен, что в случае ЧП эту энергию получат не жилые дома, а часть правительственного квартала в Киеве, а также различные дата-центры и электронные сервисы банков», – считает спикер.

    «Возможно, также в этот список входят расположенные в Днепропетровской области колл-центры, занимающиеся мошенничеством. Это очень важный для команды Зеленского элемент гибридной войны против России», – продолжил эксперт.

    «Сообщения о создании парка аккумуляторов похожи на рекламную акцию, а не на весомую помощь. Например, ранее Запад передал Украине различные газопоршневые и газотурбинные установки мобильной генерации электричества. И это гораздо более внушительное приращение объема энергии для запитывания объектов критической инфраструктуры, водоканалов, котельных, нежели сетевой аккумуляторный проект», – заметил он.

    «Сеть аккумуляторов сыграла бы большую роль для Украины в октябре-ноябре 2022 года, когда украинские диспетчеры еще не имели опыта работы в условиях атак. Тогда российские удары приводили к тому, что из энергосистемы вываливались атомные энергоблоки и их приходилось аварийно отключать из-за неспособности удерживать частоту в 50 Гц в сети», – детализировал аналитик.

    «Исходя из вышесказанного, я даже не уверен, что России стоит тратить ресурсы на обнаружение этой сети и ракеты для ее уничтожения. При этом, с последним этапом проблем не будет. Литий-ионные и даже железо-фосфатные аккумуляторы будут гореть при попадании нашей ракеты или БПЛА «Герань», как стог сена – невероятно быстро и почти без перспектив тушения», – объяснил собеседник.

    «Россия может бить по электроподстанциям, это куда более эффективно с точки зрения нанесения урона украинской генерации. К тому же, если подстанция масляная, она будет гореть, как заправка или нефтехранилище», – резюмировал Лизан.

    Ранее стало известно, что на Украине создана сеть аккумуляторных парков для предотвращения длительных отключений электроэнергии из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру, сообщает Wall Street Journal. Программа создания сети аккумуляторов компании Fluence, стоимость которой составила около 140 млн долларов, была завершена в августе этого года.

    Суммарная мощность парков достигает 200 МВт, что позволяет накапливать до 400 МВт·ч электроэнергии. Этого достаточно для обеспечения 600 тыс. домохозяйств в течение двух часов. Отдельные блоки можно заменить в случае повреждения, не нарушая работу всей сети.

    Шесть объектов в Киеве и Днепропетровской области уже подают электроэнергию, когда другие источники выходят из строя. Украина держит в секрете места расположения парков батарей и элементы их защиты, включая системы ПВО.

    Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов объяснял газете ВЗГЛЯД, что российские удары по энергообъектам ставят Украину на грань масштабного блэкаута, что грозит социальным взрывом и потерей поста Владимира Зеленского. Поэтому Киев требует перемирия в воздухе.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 21:12 • Новости дня
    Путин заслушал доклад о ситуации на фронтах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в день своего рождения провел в Петербурге совещание, где заслушал доклад о положении на фронтах.

    Путин провел совещание по оперативной обстановке в зоне спецоперации на Украине, передает ТАСС. Заседание прошло в Петербурге в день рождения главы государства. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, подробный доклад о ситуации на фронтах президенту представили начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и командующие группировками войск.

    Песков отметил: «В течение дня, так же в Санкт-Петербурге, президент провел совещание, в ходе которого начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск, доложили верховному главнокомандующему в деталях об оперативной обстановке на фронтах».

    Во встрече принял участие директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, сообщили в Telegram-канале Кремля.

    «В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории (4900) и 212 населенных пунктов», – сказал Путин на совещании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в собственный день рождения, 7 октября.

    Комментарии (13)
    7 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп сравнил сложность урегулирования на Украине с решением палестинского вопроса

    Трамп заявил о сложности урегулирования на Украине по сравнению с Ближним Востоком

    Трамп сравнил сложность урегулирования на Украине с решением палестинского вопроса
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Урегулирование кризиса на Украине может быть более сложным процессом, чем разрешение палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование кризиса на Украине может быть более сложным процессом, чем разрешение палестино-израильского конфликта, передает ТАСС. Такое мнение он высказал журналистам в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

    «Я думал, что это будет легко уладить, но оказалось, что это, возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке», – заявил Трамп. При этом он предложил «посмотреть, что будет с Ближним Востоком».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о передаче ракет Tomahawk на Украину.

    В то же время Трамп отметил, что не поддерживает наращивание военного противостояния на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при иных отношениях с администрацией Джо Байдена.

    Комментарии (5)
    8 октября 2025, 08:16 • Новости дня
    Российские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР
    Российские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько малых подразделений российских войск вышли на улицы Сосюры, Шевченко и Молодежную в Звановке на Украине, приблизившись к южным окраинам Северска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Малые маневренные группы Вооруженных сил России вошли на первые несколько улиц Звановки в Донецкой народной республике. По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские силы продолжают движение к южным окраинам Северска и продвигаются вдоль железнодорожного полотна, передает ТАСС.

    Марочко отметил, что продвижение российских бойцов вызывает панику среди военнослужащих ВСУ в данном населенном пункте.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские подразделения зашли в село Звановка возле Северска.

    Российские военные приступили к зачистке территорий вокруг Отрадного в Харьковской области после освобождения населенного пункта.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проинформировал Владимира Путина о взятии под контроль новых районов в Красноармейске и Купянске, а также о зачистке Родинского.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 18:42 • Новости дня
    Силы ПВО сбили семь украинских дронов над тремя областями России

    ПВО России сбили семь украинских БПЛА над тремя областями России

    Tекст: Евгения Караваева

    В течение трех часов российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа над приграничными регионами.

    Инциденты произошли с 14.00 до 17.00 по московскому времени над территориями Брянской, Курской и Белгородской областей, передает Минобороны в Telegram.

    Подробностей о разрушениях или пострадавших не приводится. Оперативная ситуация в регионах контролируется соответствующими службами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, силы ПВО за ночь нейтрализовали 184 украинских беспилотника над несколькими регионами России.

    Вооруженные силы Украины атаковали дроном градирню Нововоронежской АЭС.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 10:09 • Новости дня
    При ракетном ударе ВСУ в Белгородской области погибли три человека
    При ракетном ударе ВСУ в Белгородской области погибли три человека
    @ vvgladkov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по поселку Маслова Пристань в Белгородской области погибли три человека и пострадал один, частично разрушено здание социального учреждения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как сообщил Гладков в своем Telegram-канале, в результате ракетного обстрела поселка Маслова Пристань Шебекинского округа, по предварительным данным, погибли три человека, еще один получил ранения. Также сообщается о частичном разрушении здания социального объекта.

    Гладков добавил, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и бойцы самообороны, которые занимаются разбором завалов. Под завалами могут оставаться люди.

    Он также добавил: «Как только буду на месте – буду оперативно информировать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белгородской области отвели сутки на восстановление энергосистемы после атаки ВСУ. Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область. Из-за атаки ВСУ без света остались почти 40 тыс. жителей Белгородской области.

    Комментарии (6)
    7 октября 2025, 13:50 • Новости дня
    Кремль заявил о паузе во взаимодействии с Киевом «не по вине Москвы»

    Песков заявил о паузе во взаимодействии с Киевом «не по вине Москвы»

    Tекст: Вера Басилая

    Пауза во взаимодействии с Киевом произошла не по инициативе Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Во взаимодействии между Москвой и Киевом сейчас наблюдается пауза, и это не связано с позицией российской стороны, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

    «Мы занимаемся конкретными делами», – отметил Песков.

    По его словам, с этими «конкретными делами» с киевским режимом сейчас возникла большая пауза, не по вине Москвы.

    Ранее Песков отметил, что официальный Киев занял абстрактную позицию и не проявляет интереса к мирным переговорам.

    Кремль объявил о паузе в переговорах между Россией и Украиной.

    Президент России Владимир Путин на форуме «Валдай» заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при других отношениях с администрацией экс-президента США Джо Байдена.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 08:45 • Новости дня
    Британский доброволец пригрозил воюющим на стороне ВСУ бывшим соотечественникам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доброволец из Британии Эйден Миннис, присоединившийся к российским силам на Украине, предупредил, что готов применить оружие против бывших соотечественников, поддерживающих ВСУ.

    Британский доброволец Эйден Миннис, отправившийся на спецоперацию на Украине, пригрозил бывшим соотечественникам, ставшим бойцами в составе ВСУ, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что не будет проявлять колебаний при возможной встрече с британскими гражданами на стороне противника. «Если мне придется столкнуться с соотечественником, я не буду колебаться», – заявил Миннис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинскую диверсионно-разведывательную группу готовили британские и канадские инструкторы. Британский наемник, служивший в ВСУ, покончил с собой после возвращения домой. Глава Харьковской области Виталий Ганчев заявил о присутствии британских офицеров среди иностранных наемников в составе ВСУ.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 13:30 • Новости дня
    Песков опроверг подготовку встречи Путина и Зеленского в 2022 году

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль не располагает сведениями о подготовке встречи российского президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским в апреле 2022 года, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Кремль не располагает информацией о якобы готовившейся в апреле 2022 года встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    «Мне, честно говоря, неизвестно о том, чтобы планировалась встреча», – заявил Песков .

    Представитель Кремля также напомнил, что Путин и Зеленский встречались в Париже в 2021 году, но это было не двустороннее общение.

    По словам Пескова, тогда лидеры двух стран кратко пообщались на полях многосторонней встречи в рамках нормандского формата. Больше информации о возможных переговорах на высшем уровне, по словам Пескова, у Кремля нет.

    Ранее в конце сентября президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести встречу между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Напомним, Владимир Путин приглашал Зеленского в Москву. Зеленский отказался от такой двусторонней встречи.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 05:50 • Новости дня
    Военный эксперт оценил перспективы применения ракет Tomahawk Киевом

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные ранее уже имели опыт эффективной нейтрализации ракет, схожих по характеристикам с «Томагавками», заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военные уже сталкивались с подобными боеприпасами в Сирии и имеют практический опыт их уничтожения. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что, вероятнее всего, речь идет об устаревших модификациях ракет, эффективность которых крайне низка против современных российских систем ПВО.

    Марочко отметил, что начало применения «Томагавков» Киевом станет новым этапом конфликта из-за серьезной дальности их полета, достигающей до 1,5 тыс. км, а также разных типов боевых частей, включая возможность ядерной.

    «То есть для наших систем ПВО и нашим операторам будет видно только маркер, а вот начинку мы, естественно, сразу определить не сможем. <…> Но нам есть чем ответить, я не сомневаюсь», – сказал Марочко.

    Он добавил, что предыдущий опыт противодействия подобным ракетам значительно повысил уверенность российских военных в способности отражать подобные угрозы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что он почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хотел бы понять, как Киев их будет использовать.

    Президент России Владимир Путин отметил, что применение Киевом ракет Tomahawk может нанести ущерб отношениям России и США. При этом сенатор Алексей Пушков заявил, что возможная передача Украине ракет Tomahawk выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 11:28 • Новости дня
    ФСБ задержала подорвавшего машину военного в Наро-Фоминске агента Киева

    ФСБ: Задержан агент Киева за подрыв автомобиля военного в Наро-Фоминске

    Tекст: Вера Басилая

    Задержан гражданин России, который по указанию куратора с Украины изготовил и использовал самодельное взрывное устройство для подрыва автомобиля российского военного в Наро-Фоминске, сообщили в ЦОС ФСБ.

    Федеральная служба безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел задержала гражданина России 2001 года рождения, подозреваемого в диверсионной деятельности, передает РИА «Новости».

    По данным ФСБ, задержанный по заданию украинских спецслужб изготовил два самодельных взрывных устройства, одно из которых подорвал в Наро-Фоминске, повредив машину военнослужащего Минобороны, а второе спрятал в тайнике в Москве. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о теракте, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    ФСБ уточнила, что подозреваемый установил контакт с украинским куратором через Telegram, по заданию которого собирал информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса Алтайского края и поджег автомобиль с символикой СВО. При обыске у него обнаружены компоненты для изготовления взрывчатых веществ, средства связи и переписка с куратором.

    Ведомство проводит дальнейшие оперативные и следственные действия для установления всех обстоятельств преступления, а также признаков госизмены и незаконного изготовления взрывчатки, по совокупности которых задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

    Ранее сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность мужчины из Подольска, который призывал украинских военных наносить удары по гражданской инфраструктуре Москвы.

    В Пятигорске суд назначил арест на два месяца мужчине, подозреваемому в подготовке теракта в синагоге.

    В Севастополе сотрудники ФСБ задержали женщину-повара по обвинению в шпионаже и подготовке теракта.

    Комментарии (2)
    Главное
    На премьера Италии пожаловались в МУС
    Каллас упрекнули в недостатке дипломатичности
    Тунберг заявила, что подверглась пыткам со стороны израильских военных
    В Германии разгорелся скандал после слов студента о Путине
    НСПК сообщила об истекших сертификатах безопасности у чипов Visa и Mastercard
    В Петербурге поддержали предложение Матвиенко о взносах неработающих за ОМС
    Кьюар-код с Госуслуг разрешили использовать вместо паспорта в магазинах

    Россия создала новую валюту для финансовой независимости

    Евросоюз грозит санкциями криптовалюте А7А5, которая привязана к рублю один к одному. Эта новая валюта дает возможность проводить экспортно-импортные операции вне традиционной банковской инфраструктуры, минуя SWIFT, доллар и финансовые санкции. США уже пытались своими санкциями ударить по новому способу торговли, однако потерпели поражение. Получится ли у ЕС нанести удар? Подробности

    Перейти в раздел

    Кризис во Франции ударил по живучести Евросоюза

    Проблемы администрации Эммануэля Макрона начинают тревожить весь Евросоюз. Западные эксперты опасаются, что политическая и экономическая нестабильность во Франции может привести к краху всего объединения: в зоне риска оказываются курс евро и заинтересованность инвесторов во вливании средств в государства Старого Света. Грозит ли Европе экономический коллапс? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Вопросы про «Томагавки» Украине заставляют США говорить шифровками

    Дональд Трамп заявил, что практически принял решение о поставках Украине ракет Tomahawk. При этом выражался американский президент шифровками – так и не сказал, какое решение принял, да и заявил, что для окончательного вердикта ему еще нужно задать вопросы Киеву. Но, как говорят эксперты, произнесение в Овальном кабинете слов «Украина» и «Томагавк» в одном контексте уже повысило градус эскалации и угрожает обнулить итоги саммита на Аляске с участием президентов России и США. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Не давайте Трампу медальку

      Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

      0 комментариев
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Чехия – не русофобская страна

      Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

      2 комментария
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

      Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

      17 комментариев
    Перейти в раздел

    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации