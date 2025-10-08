Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.0 комментариев
Российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области
Войска группировки «Восток» провели решительное наступление, взяв под контроль населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области и уничтожив подразделения ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Подразделения группировки войск «Восток» освободили Новогригоровку в Запорожской области, передает Telegram-канал МО. В ходе наступления нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Вербовое, Новониколаевка и Сосновка в Днепропетровской области и Малиновка в Запорожской области.
Как отмечается, противник потерял более 385 военнослужащих, танк, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50. Группировка «Днепр» также нанесла поражение тяжелой механизированной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районах Лукьяновского, Малой Токмачки и Степногорска в Запорожской области, Львово и Тягинки в Херсонской области, уничтожив более 70 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, а также радиолокационные станции производства США и Израиля.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по тяговой подстанции, военной инфраструктуре аэродрома, складам и местам дислокации украинских военных и иностранных наемников в 141 районе. Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы, четыре реактивных снаряда HIMARS и 218 беспилотников.
Подразделения группировки «Север» поразили танковую, две механизированные бригады ВСУ, штурмовой полк и другие формирования в Сумской области. На Харьковском направлении поражены подразделения механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, потери украинских войск составили до 220 человек, уничтожены две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
Подразделения группировки «Запад» заняли выгодные позиции, уничтожив до 225 военнослужащих ВСУ, семь бронированных машин, 25 автомобилей и гаубицу М777. Южная группировка завершила уничтожение украинских формирований южнее Клебан-Быкского водохранилища, а группировка «Центр» улучшила положение на переднем крае, уничтожив более 445 украинских военнослужащих и различную военную технику и вооружение.
