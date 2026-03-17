  • Новость часаЭксперт: Трамп отомстит ЕС за отказ в военной помощи
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский сделал США унизительное предложение
    Евросоюз отказался помочь Трампу с миссией в Ормузском проливе
    Грузия назвалась «соосновательницей Европы»
    Женщины-ученые обвинили ИИ в мужском мышлении
    Трамп раскритиковал союзников за отказ в военной помощи
    Иран: Ормузский пролив не вернется к прежним правилам
    Моджтаба Хаменеи случайно выжил при ракетной атаке
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
    Премьер Бельгии захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Захватят ли США стратегический иранский остров

    Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Если вас запугивают по телефону

    В России произошло убийство под влиянием телефонных мошенников. Это новая, ранее неизвестная, форма терроризма. И это еще раз ставит перед нами проблему телефонного мошенничества – и, что особенно важно, нашей собственной ответственности за то, как мы реагируем на голоса в трубке.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Евреи и персы воюют впервые в истории

    До второй половины ХХ века ни одно персидское государство не сталкивалось с еврейским. Более того, например, Ахемениды создали свою державу, когда евреи находились в вавилонском плену, и сотворили для евреев великое благо, разрешив им возвратиться в Палестину.

    32 комментария
    17 марта 2026, 13:27 • Новости дня

    США и Израиль нанесли новый смертельный удар по Тегерану

    Иранский телеканал сообщил о гибели людей при атаке на Тегеран

    Tекст: Мария Иванова

    Совместная атака американских и израильских сил на иранскую столицу привела к гибели нескольких местных жителей в районе улицы Мустафы Хомейни.

    В результате нападения на главный город Ирана зафиксированы человеческие жертвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал SNN.

    «Несколько сограждан... погибли», – заявили журналисты в эфире. По уточненным данным, удар пришелся по району улицы Мустафы Хомейни примерно в 12 часов дня, что соответствует 11.30 московского времени.

    Ранее сообщалось, что в результате ударов США и Израиля по провинции Тегеран погибли 503 человека. По меньшей мере четыре человека стали жертвами удара по пригороду Эрака.

    17 марта 2026, 05:11 • Новости дня
    Моджтаба Хаменеи случайно выжил при ракетной атаке
    Моджтаба Хаменеи случайно выжил при ракетной атаке
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новый иранский верховный лидер аятолла Моджтаба Хаменеи избежал смерти во время ракетной атаки, случайно покинув здание всего за несколько мгновений до взрыва, пишут британские СМИ.

    Иранский духовный лидер остался в живых 28 февраля только потому, что вышел из комнаты незадолго до прилета ракеты, передает ТАСС со ссылкой на Telegraph.

    Издание ссылается на аудиозапись главы протокола Мазахера Хоссейни, подлинность которой якобы подтверждается независимой проверкой.

    «Моджтабе нужно было выйти во двор по какому-то делу, а затем вернуться. Он был снаружи и уже направлялся обратно наверх, когда по зданию ударила ракета», – сказал чиновник.

    Источник уточнил, что супруга лидера Захра Хадад погибла мгновенно, также был убит их сын. Сам преемник получил лишь незначительную травму ноги.

    В начале марта гостелевидение Ирана объявило о гибели лидера революции аятоллы Али Хаменеи. Через некоторое время был избран новый верховный лидер страны, им стал Моджтаба Хаменеи.

    Президент России Владимир Путин поздравил его с избранием на пост. Госдепартамент США объявил награду за информацию о новом верховном лидере.

    Комментарии (10)
    16 марта 2026, 20:46 • Новости дня
    ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив

    Каллас: ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив

    ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не поддержали предложение отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Это не наша война, не мы начинали ее», – подчеркнула она, передает ТАСС.

    Каллас добавила, что у Евросоюза уже действует миссия Aspides в Красном море, но расширять ее мандат на Ормузский пролив главы МИД не готовы.

    Накануне президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

    Пять стран отказали США во вступлении в коалицию по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

    Комментарии (13)
    16 марта 2026, 20:55 • Видео
    Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

    Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 09:24 • Новости дня
    Тегеран: Ормузский пролив не вернется к прежним правилам
    Тегеран: Ормузский пролив не вернется к прежним правилам
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Ормузский пролив фактически закрыт и после агрессии США и Израиля против Ирана уже не вернётся к прежнему режиму судоходства, заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

    Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф отметил, что важнейшая транспортная артерия утратила возможность работать по старым правилам из-за внешней агрессии, передает ТАСС.

    Тегеран связывает изменение ситуации с враждебными действиями Вашингтона и его союзников.

    «Пролив сейчас закрыт. Мы не хотели его закрывать, но он закрыт. Ормузский пролив больше не может быть таким, как раньше, и не вернется к прежним условиям, потому что с присутствием США и сионистского режима безопасности больше нет», – цитирует политика канал SNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил проход судов нескольких стран через пролив с разрешения Тегерана

    Ранее министр иностранных дел Аббас Аракчи уточнил, что водная артерия закрыта исключительно для американского и израильского флота.

    Иранское внешнеполитическое ведомство обязало все торговые суда согласовывать свой маршрут с военно-морскими силами республики.

    Комментарии (5)
    17 марта 2026, 09:40 • Новости дня
    NYT: Пожар на авианосце США USS Gerald Ford тушили более суток
    NYT: Пожар на авианосце США USS Gerald Ford тушили более суток
    @ Mass Communication Specialist 3rd Class Jackson Adkins/U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Команде американского авианосца «Джеральд Р. Форд» (USS Gerald Ford) потребовалось больше 30 часов, чтобы потушить пожар, вспыхнувший на корабле на прошлой неделе, сообщает The New York Times со ссылкой на моряков корабля.

    Экипажу американского авианосца USS Gerald Ford понадобилось более 30 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар, возникший на судне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The New York Times.

    По словам моряков, возгорание началось в вентиляционном отверстии сушилки главной прачечной корабля и быстро распространилось по помещению. Члены экипажа боролись с огнем более суток.

    Несмотря на то что инцидент не представлял серьезной угрозы для авианосца, условия на борту заметно ухудшились: моряки не имели возможности стирать вещи, а судно к моменту происшествия находилось в плавании уже десятый месяц. В результате происшествия пострадали два человека.

    Флот США заявил, что пожар не был связан с боевыми действиями, в то время как иранские военные утверждают, что американцы сами подожгли авианосец. Сейчас USS Gerald Ford, крупнейший авианосец США, находится в Красном море и принимает участие в операции «Эпическая ярость».

    Ранее газета Wall Street Journal сообщала о технических сбоях в системе канализации судна, использующей вакуумную технологию вывода отходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пригрозил нанести удар по объектам поддержки авианосца США Gerald R. Ford. Американский авианосец Gerald R. Ford вошел в Карибское море. Gerald R. Ford ранее прибыл в Карибское море.

    Комментарии (7)
    16 марта 2026, 23:17 • Новости дня
    Иран пригрозил США «горами пепла» в случае нападения на остров Харк

    Иран пообещал превратить нефтяные объекты США в «горы пепла» при атаке на Харк

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи пригрозил превратить нефтяные объекты союзников США на Ближнего Востока в «горы пепла» в случае нападения на стратегический остров Харк.

    «Если США нападут на объекты острова Харк и его нефтяной терминал, сразу же все нефтегазовые объекты стран, откуда была совершена атака, превратятся в горы пепла», – заявил Шекарчи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Ранее командующий военно-морскими силами иранского КСИР Алиреза Тангсири заявил, что удар США по острову Харк с крупнейшим нефтяным терминалом Ирана способен резко изменить мировое ценообразование на нефть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США на фоне военной операции против Ирана обсуждают установление контроля над островом Харк, через который идет до 90% иранского нефтяного экспорта. The Telegraph назвала иранский остров Харк ключом к давлению на Тегеран.

    При этом министр энергетики США Крис Райт заявил об отсутствии ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на острове Харк.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    4 комментария

    Комментарии (4)
    16 марта 2026, 18:02 • Новости дня
    Бессент сообщил о начале восстановления движения в Ормузском проливе
    Бессент сообщил о начале восстановления движения в Ормузском проливе
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти рассчитывают на естественное восстановление судоходства через Ормузский пролив, что уже отмечается по увеличению числа проходящих судов, сообщил глава минфина США Скотт Бессент.

    Скотт Бессент, глава минфина США, заявил в эфире телеканала CNBC, что Вашингтон рассчитывает на постепенное восстановление судоходства в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    По словам Бессента, число судов, проходящих через пролив, уже начало расти. Он отметил, что иранские суда уже покинули пролив, а сейчас через него выходят индийские суда.

    Бессент подчеркнул: «Мы видим, что все больше судов начинает проходить через пролив. Иранские суда уже выходили оттуда, и мы позволили это ради снабжения остального мира. Индийские суда выходят сейчас… Это должно начать нарастать еще до того, как какие-то флотилии или сопроводительные армады появятся в заливе. Мы считаем, что открытие пролива произойдет естественным путем».

    По его словам, такое развитие ситуации полностью устраивает Вашингтон. Ранее, после начала ударов США и Израиля по объектам в Иране и ответных атак со стороны Ирана, движение через Ормузский пролив практически остановилось, а страховые компании начали пересматривать страховое покрытие и повышать премии.

    Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов для экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на его долю приходится около 20% мировых поставок этих энергоресурсов.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    4 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пять стран отказали США во вступлении в коалицию по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Суда нескольких стран с разрешения Тегерана прошли через Ормузский пролив. Главы МИД стран Евросоюза заявили, что основной темой их встречи станет обсуждение возможностей открытия Ормузского пролива.

    Комментарии (6)
    17 марта 2026, 10:14 • Новости дня
    Трамп раскритиковал союзников за отказ отправлять корабли в Ормузский пролив
    Трамп раскритиковал союзников за отказ отправлять корабли в Ормузский пролив
    @ GRAEME SLOAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство реакцией партнеров на просьбу о военной помощи в Персидском заливе, назвав это тестом на верность.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников, холодно отреагировавших на призыв отправить корабли на Ближний Восток, пишет New York Times.

    «Вы хотите сказать, что мы защищаем вас 40 лет, а вы не хотите участвовать в чем-то незначительном?» – заявил глава Белого дома.

    Он назвал обращение за международной помощью проверкой партнеров на лояльность, заявив о статусе Америки как «сильнейшей нации». Ранее Германия, Япония и Австралия сообщили, что не планируют участвовать в усилиях по открытию Ормузского пролива.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что это не их война, и Берлин выступает за дипломатические решения конфликта. Британский премьер Кир Стармер пообещал не втягивать королевство в масштабные боевые действия.

    Американо-израильская кампания против Ирана идет третью неделю, число погибших превысило 2 тыс. человек. Мировые цены на энергоносители взлетели из-за блокады движения танкеров через пролив, через который проходит пятая часть нефти.

    Трамп также предупредил об опасности появления у Тегерана ядерного оружия. Рассматривается рискованная операция по отправке сил в иранский Исфахан для изъятия 440 кг обогащенного урана.

    Ранее Трамп призывал мировое сообщество направить военные корабли для открытия Ормузского пролива. Администрация США планировала объявить о создании коалиции по сопровождению коммерческих судов.

    Комментарии (13)
    16 марта 2026, 18:28 • Новости дня
    Захарова спросила, когда западные политики посетят иранскую школу для девочек

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение по поводу того, что западные политики активно посещали Бучу, но не проявили интерес к трагедии в иранском городе Минаб.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, когда западные политики, которые активно посещали Бучу, собираются приехать в школу для девочек в Иране, передает РИА «Новости». Захарова отметила, что в результате атаки по начальной школе в городе Минабе в Иране погибли 175 человек, из которых более 160 – дети.

    В своей публикации Захарова подчеркнула: «Когда все эти деятели съездят на место реального, а не вымышленного преступления?». Она раскритиковала западных представителей за внимание к Буче, где, по ее словам, произошла «инсценировка», сравнив это с фальсификацией событий в Неммерсдорфе в годы Второй мировой войны.

    К сообщению Захарова прикрепила список из 52 западных политиков, посетивших Бучу с 2022 по 2025 годы. В перечне фигурируют генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также президенты Литвы, Латвии, Польши, Эстонии и другие высокопоставленные лица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители администрации США подтвердили нанесение ударов в районе иранской школы для девочек. МИД Ирана сообщил о поражении школы в Минабе двумя ракетами Tomahawk и гибели около 170 человек, большинство из которых дети.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 22:54 • Новости дня
    Карлсон заявил о главной роли Израиля в конфликте

    Карлсон: Израиль принимает главные решения в конфликте с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист Такер Карлсон выразил уверенность, что ключевые шаги в нынешнем противостоянии Вашингтона и Тегерана фактически диктуются израильским руководством.

    Такер Карлсон полагает, что в конфликте с Тегераном именно Тель-Авив играет ведущую роль, отодвигая Вашингтон на второй план, передает РИА «Новости». Ранее пресса сообщала о значительном влиянии израильского премьера на позицию президента США Дональда Трампа.

    «Есть доля правды в том, что на важные решения влияет, если не принимает их, иностранный лидер», – сказал Карлсон в одном из своих видео, обсуждая ситуацию на Ближнем Востоке.

    Газета The New York Times писала, что Биньямин Нетаньяху убедил Трампа в способности ударов вызвать протесты в исламской республике. Вашингтон и Тель-Авив, начавшие атаки 28 февраля, теперь не скрывают желания сменить иранскую власть.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    4 комментария

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении принимать решение об окончании боевых действий совместно с Биньямином Нетаньяху.

    Израиль планирует продолжать войну с Ираном до Пасхи.

    Комментарии (3)
    16 марта 2026, 20:38 • Новости дня
    Обломки сбитых Израилем ракет упали вблизи храма Гроба Господня в Иерусалиме
    Обломки сбитых Израилем ракет упали вблизи храма Гроба Господня в Иерусалиме
    @ Fabian von Poser/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Старом городе Иерусалима обнаружены обломки ракет после недавнего обстрела со стороны Ирана.

    По информации израильской полиции, обломки и крупные фрагменты ракет обнаружили вблизи ключевых религиозных объектов, в том числе на Эспланаде мечетей на Храмовой горе, рядом с храмом Гроба Господня и в районе Еврейского квартала, передает ТАСС.

    «В ходе последнего ракетного обстрела Иерусалима из Ирана в воздушном пространстве над городом было осуществлено несколько перехватов, после чего обломки и фрагменты ракет, некоторые очень крупные, были обнаружены в нескольких местах Старого города, включая Эспланаду на Храмовой горе, комплекс храма Гроба Господня и район Еврейского квартала», – сообщили в полицейской пресс-службе.

    Также представители ведомства заявили, что дополнительные фрагменты нашли в разных районах центра города и в Восточном Иерусалиме.

    В понедельник Иран нанес удары по складам Израиля и базе США в Катаре.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    Мерц отказался втягивать Германию в войну с Ираном

    Мерц: Конфликт вокруг Ирана не касается НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что конфликт вокруг Ирана не касается НАТО, и Германия останется в стороне от этой войны.

    Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, передает ТАСС.

    «Ясно, что эта война не является делом НАТО. Это не ее война», – подчеркнул Мерц, добавив, что Германия не участвует в конфликте и не планирует менять свою позицию.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    4 комментария

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте исключил участие альянса в операции против Ирана.

    Накануне президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

    Пять стран отказали США во вступлении в коалицию по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 10:48 • Новости дня
    Евросоюз отказался помочь Трампу с миссией в Ормузском проливе
    Евросоюз отказался помочь Трампу с миссией в Ормузском проливе
    @ Alexandros Michailidis/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны отвергли предложение США об участии в обеспечении безопасности Ормузского пролива, подчеркнув нежелание втягиваться в конфликт с Ираном.

    Министры иностранных дел стран ЕС после многочасовых переговоров в Брюсселе отказались от предложения США расширить мандат военно-морской миссии Aspides для патрулирования Ормузского пролива. Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас отметила, что Европа не заинтересована в затяжной войне, а изменение мандата миссии не поддерживается странами-участниками, передает Politico.

    Дональд Трамп ранее заявил, что отказ Европы от участия будет «очень плохим для будущего НАТО» и выразил уверенность, что Франция поддержит США, однако подверг критике Великобританию за отказ помогать. «Мы не нуждаемся ни в чьей помощи, мы сильнейшая нация», – заявил Трамп, отметив при этом, что его просьба – это тест на солидарность в условиях кризиса из-за роста цен на нефть.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что «американцы выбрали этот путь вместе с израильтянами» и подчеркнул, что главная задача Берлина – защита территории НАТО. Канцлер Германии Фридрих Мерц указал, что НАТО – оборонительный, а не вмешивающийся альянс, и не должен участвовать в конфликте, начатом ударами США и Израиля по Ирану 28 февраля.

    Замглавы правительства Люксембурга Ксавье Беттель отверг «шантаж» со стороны Вашингтона и заявил, что Люксембург не отправит войска. Посол США в НАТО Мэттью Уитакер настаивал, что безопасность Ормузского пролива соответствует интересам Европы, но большинство европейских столиц не желают участвовать.

    Согласно дипломатическим источникам, США пока не направляли официальный запрос о поддержке в рамках НАТО, и маловероятно, что союзники единогласно одобрят такую операцию. В проекте заявления к саммиту ЕС, который пройдет в четверг, лидеры призовут к деэскалации и максимальной сдержанности в регионе.

    Дональд Трамп предрек НАТО «очень плохое будущее» в случае отказа союзников от помощи в Ормузском проливе.

    Британия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив. Норвегия также отказалась направлять свои военные корабли в этот регион.

    Глава Международной морской организации ООН Арсенио Домингес заявил, что военно-морское сопровождение через Ормузский пролив не может гарантировать безопасность судов на 100%.

    Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф отметил, что Ормузский пролив фактически закрыт и после агрессии США и Израиля против Ирана уже не вернется к прежнему режиму судоходства.

    Комментарии (2)
    17 марта 2026, 02:09 • Новости дня
    Tolo News: В Кабуле при авиаударах Пакистана погибли более 250 человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Более 250 человек погибли и свыше 400 получили ранения в результате авиаударов Пакистана по Кабулу, сообщили СМИ.

    Как пишет портал Tolo news со ссылкой на минздрав Афганистана, «более 250 человек погибли и более 400 получили ранения в результате авиаударов Пакистана в Кабуле», передает РИА «Новости».

    В субботу сообщалось, что вооруженные силы Пакистана за двое суток обстреляли районы афганской провинции Кунар, разрушив дома и здания, жертв среди мирных граждан не было, сообщили местные власти.

    13 марта ночной удар пакистанских ВВС по району Пул-е Чархи в Кабуле унес жизни четырех мирных жителей, включая женщин и детей, ранив еще 25 человек.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперт: Трамп отомстит ЕС за отказ в военной помощи

    Политолог Ткаченко: Трамп отомстит ЕС за отказ в военной помощи

    Эксперт: Трамп отомстит ЕС за отказ в военной помощи
    @ Philip Dulian/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отказ ЕС помочь Дональду Трампу с миссией в Ормузском проливе будет иметь серьезные последствия. Так, глава Белого дома может ужесточить энергетическую политику, а также приостановить обмен разведданными и спутниковой информацией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент США заявил, что его просьба по Ормузу к Европе была проверкой на лояльность.

    «Европейские партнеры США узнали об операции против Ирана из СМИ. То, что их изначально не привлекли к планированию атак на Исламскую республику, стало демонстрацией дипломатической и политической ничтожности европейцев и тяжелым ударом для них», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Сейчас страны Европы не хотят ввязываться в конфликт, который фактически уже проигран. Этим, по мнению собеседника, объясняется отказ ЕС помогать Штатам с миссией в Ормузском проливе. Реакцию же Дональда Трампа на такое решение политолог счел детской – «как в мультфильме: не очень-то и хотелось!», – сыронизировал Ткаченко.

    «Выступление главы Белого дома – это заявление разочарованного человека», – добавил он. Эксперт напомнил, что Трамп еще в свой первый президентский срок критиковал европейцев. Противоречия между ними проявились и в 2025 году, их подсветил Джей Ди Вэнс в ходе своей речи на Мюнхенской конференцию по безопасности. «Для США Европа никогда не была настоящим партнером и уж тем более союзником, скорее объектом каких-то сделок и краткосрочных соглашений», – уточнил политолог.

    Как бы то ни было, нынешнее решение ЕС отвергнуть участие в миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива будет иметь серьезные последствия, прогнозирует аналитик. «Для Трампа европейцы – это те, кто не помог ему в трудный момент. Я думаю, он начнет мстить довольно серьезно. Стоит ожидать ускорения процессов по развалу НАТО и обострения торговых споров Вашингтона и Брюсселя», – предположил он.

    «Так, глава Белого дома может ужесточить энергетическую политику. Европейские государства оказались на крючке у США. Это будет доброй волей, если американский лидер согласится сохранить поставки СПГ в Европу в прежних объемах. Если же он перенаправит несколько танкеров в Азию, цены подскочат, что приведет к усугублению кризиса», – рассуждает Ткаченко.

    Кроме того, Трамп может перестать передавать европейской стороне разведданные, спутниковую информацию, которая потом идет на Украину. «То есть, имеется потенциал для снижения масштаба сотрудничества и в военной области. Политикам в Брюсселе остается только наблюдать за президентом США как за стихийным бедствием», – считает политолог.

    Он усомнился, что меры – если Трамп начнет «проучивать» Европу – заставят членов ЕС и НАТО изменить позицию. «Скажем, Германия и Франция понимают, что такое пять тыс. лет цивилизации Ирана, а также что сломить гордый иранский народ не получится. Но наверняка найдутся и государства, которые готовы пожертвовать своей репутацией и внешней политикой. Среди них, возможно, – Аргентина, Япония, Филиппины. Финляндия же, несмотря на заявления Александра Стубба, может отправить разве что веники для сауны», – иронично заключил Ткаченко.

    Ранее министры иностранных дел стран ЕС после многочасовых переговоров в Брюсселе отвергли призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас отметила, что Европа не заинтересована в затяжной войне, а изменение мандата военно-морской миссии Aspides не поддерживается странами-участниками, передает Politico.

    Напомним, накануне саммита глава МИД Евросоюза Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать. Однако угрозы не возымели нужного эффекта. Так, министр обороны Германии Борис Писториус нашел в себе силы сказать, что «война с Иранам – не наша война».

    «Мы хотим дипломатических решений и скорейшего завершения, но увеличение количества военных кораблей в регионе вряд ли этому поспособствует. Американцы наряду с израильтянами выбрали этот путь. Мы высказали лишь весьма умеренную критику. Но следующий шаг грозит втянуть нас в этот конфликт», – предупредил министр.

    Позднее Трамп объяснил, что его просьба помочь с миссией в Ормузе – «проверка на лояльность для союзников США». По его словам, Штатам не нужна поддержка в возобновлении судоходства в Ормузском проливе. «Я считаю, что нам никто не нужен. Мы самая сильная нация в мире. Но в некоторых случаях я делаю это (призываю присоединиться к коалиции), потому что хочу узнать, как они реагируют», – сказал американский лидер.

    Любопытно, что на фоне этого заявления президента госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой южнокорейского МИД Чо Хеном и настоятельно рекомендовал оказать содействие в открытии Ормуза.

    Президент Финляндии Александр Стубб тем временем призвал союзников «серьезно относиться» к заявлениям главы Белого дома о том, что он ставит на кон будущее НАТО ради обеспечения прохода через Ормузский пролив. По его мнению, страны, у которых «есть потенциал и воля помочь» Вашингтону, «должны это сделать». При этом Стубб отметил, что НАТО – оборонительный блок и «не занимается военными атаками как таковыми», пишет Bloomberg.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ближайшие партнеры США не спешат соглашаться на инициативу Белого дома и оценивала, удастся ли Штатам привлечь другие страны к конфликту против Ирана.

    Комментарии (3)
    16 марта 2026, 17:54 • Новости дня
    Иран нанес удары по складам Израиля и базе США в Катаре

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках очередного этапа спецоперации иранские военные применили сверхтяжелые ракеты, атаковав объекты в Израиле, Катаре и Иракском Курдистане.

    Иранские военные нанесли удары по нескольким объектам в Израиле, Катаре и Иракском Курдистане, передает ТАСС. По данным пресс-службы КСИР, атака стала 56-й волной операции «Правдивое обещание – 4». В числе целей оказались ракетные склады в Израиле и американская база Аль-Удейд в Катаре.

    В заявлении КСИР говорится: «56-я волна операции „Правдивое обещание – 4“ была проведена против целей на оккупированных территориях. В ходе операции высокоточные сверхтяжелые ракетные системы Khorremshahr, Emad и Ghader нанесли точные удары по следующим объектам: командованию тылового обеспечения южного региона Израиля, стратегическому складу ракет компании Rafael на севере оккупированных территорий, американской военной базе Аль-Удейд в Катаре».

    Одновременно подразделения беспилотников КСИР атаковали позиции антииранских вооружённых группировок в районе Эрбиля, столице Иракского Курдистана. Удары были нанесены серией мощных залпов, отмечает иранское государственное телевидение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Катара заявило, что силы противовоздушной обороны отразили новую ракетную атаку на территорию страны.

    Комментарии (0)
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации