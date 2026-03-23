  • Новость часаИран нанес ракетный удар по Израилю
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Образ «счастливейшей страны» обманывает весь мир
    Эксперт объяснил, почему Израиль и США боятся военной поддержки Ирана хуситами
    Дмитриев назвал Евросоюз последним в очереди за энергоресурсами
    Politico: Лидеры ЕС угодили в «ловушку» Орбана
    Иран пригрозил ударами по банкам за покупку облигаций США
    СМИ: Турция утратила возможность сохранять нейтралитет вокруг Ирана
    «Гитлер» победил «Зеленского» на выборах во Франции
    Конфликт с Ираном лишил мир 11 млн баррелей нефти в сутки
    Одна из антенн запущенного к МКС «Прогресса» осталась нераскрытой
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Кто ответит за нейросеть

    Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    23 комментария
    Владимир Рубцов Владимир Рубцов За нами будут следить тараканы

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способных проникать туда, куда не пройдет техника обычных размеров.

    9 комментариев
    23 марта 2026, 08:53 • Новости дня

    Цены на бензин в США взлетели на фоне конфликта с Ираном

    Стоимость топлива в США выросла на 30% из-за конфликта с Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    В США фиксируется стремительный рост цен на бензин, в некоторых регионах стоимость топлива увеличилась почти на 40% из-за конфликта с Ираном, отмечает газета The New York Times (NYT).

    В Соединённых Штатах зафиксирован ощутимый рост цен на бензин – за четыре недели вооружённого противостояния с Ираном стоимость топлива для американских автомобилистов выросла более чем на 30%, передаёт ТАСС со ссылкой на данные газеты The New York Times.

    Аналитики отмечают, что последствия энергетического кризиса затронули все регионы страны, включая те штаты, где ранее топливо было самым дешёвым.

    Самый заметный скачок наблюдается на юге и юго-западе США. В Луизиане, Оклахоме и Техасе бензин подорожал на треть, в Колорадо – на 35%, а в Нью-Мексико цены выросли сразу на 40%.

    Военная операция Вашингтона и Тель-Авива против Ирана стартовала 28 февраля. В результате атакам подверглись крупнейшие города исламской республики, а в ответ иранские военные нанесли удары по Израилю и объектам в арабских странах региона.

    Генерал-майор Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Джабари предупредил: «Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США против исламской республики».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ предупреждали о стремительном росте цен на бензин в США до четырех долларов за галлон.

    Министр энергетики США Крис Райт допустил продолжение вооруженного конфликта с Ираном еще на несколько недель.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предрекла возможный скачок биржевой стоимости нефти до 200 долларов за баррель.

    22 марта 2026, 13:15 • Новости дня
    Бортников назвал «кукловодов» украинских спецслужб
    Бортников назвал «кукловодов» украинских спецслужб
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия может привести в чувство украинские спецслужбы и их западных «кукловодов», в первую очередь британских, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    Как заявил директор ФСБ Александр Бортников, Россия может привести в чувство украинские спецслужбы и их западных кураторов, в первую очередь британских, передает РИА «Новости». По его словам, Россия способна действовать в рамках разумного, несмотря на постоянные провокации и попытки вынудить к каким-либо ответным шагам.

    Бортников подчеркнул: «Конечно, можем. Так, в пределах разумного, естественно. Нас постоянно провоцируют на какие-то шаги, какие-то действия» – эта фраза прозвучала в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФСБ Александр Бортников сообщил о потере украинскими спецслужбами чувства реальности. Глава ведомства констатировал рост числа террористических преступлений под влиянием Киева. Украинские неонацистские структуры активизировали вербовочную обработку российских граждан.

    Комментарии (44)
    22 марта 2026, 17:45 • Новости дня
    На Украине сообщили о возможной смене военной стратегии против России
    На Украине сообщили о возможной смене военной стратегии против России
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские союзники Украины могут быть вынуждены пересмотреть свою позицию по отношению к России из-за обострения конфликта с Ираном, сообщили СМИ.

    Как пишет «Страна.ua», Европа является главным спонсором Киева, и в новых условиях она может стремиться к нормализации отношений с Москвой, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что «ситуация ставит перед Киевом вопрос о смене прежней военной стратегии, которая заключалась в расчете на экономический коллапс России при гарантиях сохранении западной поддержки». Прежние расчеты практически не реализуемы, считают журналисты.

    В публикации говорится, что затягивание вооруженного противостояния на Украине несет риски ухудшения позиций Киева на возможных переговорах.

    Ранее Daily Express сообщила, что Россия выиграет от того, что военная кампания США против Ирана спровоцирует дефицит вооружений, который отразится и на Украине.

    В четверг Berliner Zeitung писала, что Владимир Зеленский оказался под дополнительным давлением из-за военной операции США против Ирана, что негативно сказалось на его позициях в конфликте.

    Комментарии (6)
    22 марта 2026, 15:38 • Видео
    Евросоюз хочет расшириться на Америку

    Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 09:48 • Новости дня
    Politico: Лидеры ЕС невольно усилили позиции Орбана на выборах
    Politico: Лидеры ЕС невольно усилили позиции Орбана на выборах
    @ Georges Schne/IMAGO/photonews.at/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Критики премьера Венгрии Виктора Орбана в ЕС опасаются, что лидеры стран-участниц Европейского союза «угодили в его ловушку» и невольно подыгрывает ему на выборах в национальный парламент, сообщает издание Politico.

    Лидеры Европейского союза опасаются, что оказались в положении, выгодном премьеру Венгрии Виктору Орбану, и могут непреднамеренно способствовать его успеху на предстоящих парламентских выборах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico. Издание отмечает, что критика в адрес Орбана, напротив, усиливает его позиции внутри страны, представляя венгерскому обществу как единственного защитника национальных интересов.

    Парламентские выборы в Венгрии намечены на 12 апреля, и в Брюсселе наблюдается рост раздражения в отношении политики Орбана. Однако, по данным Politico, даже самые яростные его оппоненты осознают, что чрезмерное давление может сыграть на руку венгерскому лидеру в предвыборной гонке.

    Издание также отмечает, что последний раз подобное недовольство в рядах европейских политиков наблюдалось во времена премьерства Маргарет Тэтчер. Ситуация обострилась после того, как 18 февраля Венгрия прекратила поставки дизеля на Украину, а 20 февраля заблокировала выделение кредита в 90 млрд евро киевским властям, потребовав возобновления прокачки российской нефти. Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, эти действия стали ответом на попытки давления Киева в энергетическом вопросе и попытку повлиять на исход апрельских выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал нефтяную блокаду со стороны Украины тяжким преступлением. Глава МИД Петер Сийярто исключил возможность выделения средств Киеву до возобновления транзита по трубопроводу «Дружба». Будапешт раскрыл планы Евросоюза ввести полное эмбарго на российскую нефть сразу после венгерских выборов.

    Комментарии (4)
    22 марта 2026, 17:31 • Новости дня
    Трамп назвал главного врага США после «побежденного» Ирана

    Трамп назвал демократов главной угрозой США после Ирана

    Трамп назвал главного врага США после «побежденного» Ирана
    @ Aaron Schwartz/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично заявил, что после победы над Ираном считает Демократическую партию самым главным врагом Соединенных Штатов.

    Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social заявил, что после победы над Ираном главным врагом США стала Демократическая партия, передает «Коммерсантъ». По словам президента, теперь именно американские демократы занимают первое место в списке величайших врагов страны.

    «Теперь, после уничтожения Ирана, на первое место в списке величайших врагов Америки встала радикально левая и крайне некомпетентная Демократическая партия! Спасибо вам за внимание к этому вопросу», – заявил Трамп в своей публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что США готовы свернуть войну с Ираном и передать другим странам заботу о проблемах Ормузского пролива. Трамп уточнил, что США не заинтересованы в сделке с Ираном, даже если сам Тегеран этого захочет, потому что условия сейчас не выгодны для Вашингтона.

    Комментарии (16)
    22 марта 2026, 15:13 • Новости дня
    Востоковед объяснил опасения США из-за риска вступления хуситов в войну на стороне Ирана

    Востоковед Семенов: США боятся спровоцировать хуситов на блокировку Баб-эль-Мандебского пролива

    Востоковед объяснил опасения США из-за риска вступления хуситов в войну на стороне Ирана
    @ IMAGO/Hamza Ali/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Хуситы могут вступить в конфликт на стороне Ирана, если Саудовская Аравия поддержит США в агрессии против Тегерана. В ответ йеменская группировка, контролирующая Баб-эль-Мандебский пролив, способна его заблокировать. Такой исход серьезно ударит по мировой торговле и создаст проблемы Вашингтону. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее стало известно, что США, Израиль и Саудовская Аравия стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт.

    «Дональд Трамп уже заявлял о победе США над хуситами. Другое дело, что это высказывание скорее было дежурным и в некоторой степени даже оправдательным. В реальности же ситуация гораздо сложнее: группировка, по итогам договоренностей с Вашингтоном, оставила за собой возможность нанесения ударов по Израилю», – сказал востоковед Кирилл Семенов.

    По его словам, основные усилия американцев были сосредоточены на обеспечении безопасности Баб-эль-Мандебского пролива. И здесь Белому дому действительно удалось добиться прекращения обстрелов торговых судов со стороны хуситов. А вот на том, чтобы остановить противостояние с Тель-Авивом, Вашингтон на своих собеседников особо не давил.

    Таким образом, группировка сохраняет боеспособность – и именно этого США и опасаются в случае эскалации вокруг Ирана. Теоретически подключение хуситов к конфликту возможно, но лишь при условии, что в боевые действия начнет вовлекаться новая сторона, например Саудовская Аравия. В таком случае хуситы вполне могут встать на защиту Ирана.

    Если это произойдет, мировые транспортные коммуникации окончательно разрушатся, что создаст дополнительные риски для глобальной торговли. Группировка контролирует территории вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и обладает возможностями для его блокировки.

    «Конечно, этот пролив, в отличие от Ормузского, имеет альтернативы. Но они крайне неприятны для бизнеса, поскольку подразумевают обход судами всего африканского континента. Таким образом, массовые атаки на суда в этой артерии спровоцируют взрывной рост цен по целому ряду направлений», – заключил Семенов.

    Ранее стало известно, что США и Израиль стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт на стороне Ирана. Как сообщает The Wall Street Journal, коалиция опасается того, что хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, являющийся стратегическим маршрутом для поставок энергоносителей между Красным морем и Аденским заливом.

    При этом издание подчеркивает, что Саудовская Аравия также пытается сдерживать хуситов от начала боевых действий по дипломатическим каналам. В частности, представители королевства отметили, что между Эль-Риадом и группировкой действует соглашение о ненападении, которое распространяется на территорию арабской страны и ее морские перевозки.

    Как сказано в материале, хуситы не хотят выглядеть как наемники, сражающиеся за интересы Ирана ценой жизней йеменцев, учитывая, что сейчас Тегеран продолжает атаки на государства Ближнего Востока. Впрочем, по мнению экспертов, опрошенных газетой, республика все же сможет заставить объединение вмешаться в конфликт, если почувствует экзистенциальную угрозу.

    Комментарии (5)
    22 марта 2026, 16:06 • Новости дня
    В Германии сообщили о следах антибиотиков в украинских яйцах для ЕС
    В Германии сообщили о следах антибиотиков в украинских яйцах для ЕС
    @ Ekaterina Sychkova/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские органы санитарного контроля обнаружили в украинских яйцах, импортируемых в ЕС, остаточные следы запрещенных антибиотиков группы нитрофуранов и вещества AOZ, сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

    Яйца, импортируемые в Евросоюз с Украины, содержат остаточные следы антибиотиков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Berliner Zeitung и европейскую систему быстрого оповещения о безопасности пищевых продуктов RASFF. С сентября 2023 года зарегистрировано 14 сообщений о проблемах с украинскими яйцами и яичными продуктами, причем реальное число подобных случаев может быть выше.

    После начала конфликта на Украине в 2022 году Евросоюз увеличил импорт яиц с Украины с 13 тыс. тонн до более чем 85 тыс. тонн, отменив пошлины и квоты на ряд сельскохозяйственных товаров. В Berliner Zeitung подчеркивают: «Случаи, зарегистрированные в RASFF в отношении поставленных с Украины в ЕС яиц, связаны с различными рисками: от остатков запрещенных ветеринарных препаратов до микробиологических загрязнений и нарушений маркировки. Наиболее часто встречаются случаи с остатками антибиотиков».

    Чаще всего выявляют вещество AOZ – продукт распада антибиотиков из группы нитрофуранов, которые запрещены в сельском хозяйстве Евросоюза с середины 1990-х годов. Нарушения фиксируются прежде всего в Польше, Венгрии и Словакии, через которые проходит основной поток украинского агроимпорта, а отдельные случаи регистрировали власти Швеции и Нидерландов.

    Большая часть яиц с Украины поступает в Германию не напрямую, а в виде переработанных продуктов – макарон, выпечки, майонеза или готовых блюд для ресторанов и столовых. Маркировка о стране происхождения для таких товаров не обязательна, поэтому покупатели не могут узнать, откуда поступила продукция.

    Комментарии (14)
    22 марта 2026, 09:36 • Новости дня
    Русскоязычные в Германии пожаловались на резкий рост цен на еду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Среди русскоязычных жителей Германии усилилось недовольство из-за подорожания продуктов питания, которое связывают с ростом стоимости топлива после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Массовые жалобы на повышение цен на продукты питания в Германии фиксируются среди русскоязычного населения, передает РИА «Новости». По сообщениям из чатов, особенно заметным рост стал за последние две недели, когда подорожание бензина отразилось на стоимости товаров в супермаркетах.

    Один из пользователей рассказал: «Соседка работает в магазине и говорит, что цены меняют с каждой новой доставкой на все выше». Другие отмечают, что цены изменяются почти ежедневно, и расходы на стандартную продуктовую корзину заметно выросли по сравнению с прошлыми месяцами.

    Жительница Екатерина написала, что за обычные покупки на сумму 130 евро они получили меньше товаров, чем раньше за 100 евро. Еще один участник отметил, что семья из четырех человек тратит на продукты до одной тысячи евро в месяц, несмотря на покупки в бюджетных супермаркетах.

    Участники русскоязычных сообществ связывают происходящее с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, что привело к росту цен на топливо и последующему увеличению стоимости продуктов. В чате прозвучало мнение, что летом стоит ожидать дальнейшего роста инфляции и еще большего удорожания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие автовладельцы из-за обострения ближневосточного конфликта устремились на заправки на фоне ожидаемого взрывного роста цен на бензин. Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к резкому росту цен на природный газ и нефть в Европе и ослаблению евро к доллару. В немецких городах на фоне подорожания продуктов жители сообщили о росте популярности русских магазинов и подорожании мяса на 200–220% и сахара на 60%.

    Комментарии (31)
    22 марта 2026, 16:27 • Новости дня
    Концерты солиста Modern Talking Болена отменили в Литве из-за позиции о России
    Концерты солиста Modern Talking Болена отменили в Литве из-за позиции о России
    @ Michael Kremer/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Концерты бывшего участника Modern Talking Дитера Болена в Литве отменены из-за его высказываний о России, сообщил СМИ.

    Как пишет портал LRT, музыкант и его группа Blue System должны были выступить 20 ноября в Клайпеде и 21 ноября в Каунасе, однако информация о концертах исчезла с сайтов продажи билетов, передает РИА «Новости».

    Руководитель отдела организации мероприятий на каунасской «Жальгирис Арене» Мантас Ведрикас в разговоре с LRT подтвердил отмену концерта, заявив: «Мы проконсультировались с организаторами и пришли к соглашению, что подобное мероприятие не должно проходить на нашей арене». Операторы по продаже билетов также сообщили изданию, что билеты на концерты Болена реализовываться не будут.

    Причиной отмены, по данным LRT, стали высказывания Болена, появившиеся в интернете. В них артист сожалел об охлаждении отношений между Германией и Россией, советовал покупать энергоресурсы у России и называл Россию и Германию «командой мечты». Болен также критиковал западные санкции против России, а недавно заявил, что «у Украины нет шансов против России».

    Ранее немецкий музыкальный модератор и основатель группы Modern Talking Дитер Болен сообщил, что действие вызывает противодействие, поэтому невозможно остановить конфликт, поставляя Украине все новые и новые тяжелые вооружения.

    Комментарии (13)
    22 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    WSJ сообщила о росте угрозы для Европы после ракетной атаки Ирана
    WSJ сообщила о росте угрозы для Европы после ракетной атаки Ирана
    @ Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Запуск Ираном баллистических ракет средней дальности по базе Диего-Гарсия впервые продемонстрировал возможность Тегерана поражать цели на территории Европы, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal, база, находящаяся примерно в 4 тыс. км от Ирана, расположена на сопоставимом расстоянии с Лондоном и Парижем, что свидетельствует о потенциальной угрозе для европейских столиц, передает РБК.

    Американские чиновники сообщили, что ни одна из запущенных ракет не достигла цели: первая вышла из строя в полете, а вторую перехватили системы ПВО. Несмотря на это, специалисты отмечают, что сам факт использования таких ракет превращает прежние опасения Европы в реальность, особенно на фоне модернизации иранского ракетного арсенала и возможного применения космических технологий для военных целей.

    База Диего-Гарсия считается стратегическим объектом для США и Британии, поскольку позволяет размещать тяжелые бомбардировщики и авианосцы. Она активно использовалась для военных операций в Персидском заливе, Афганистане и Ираке, а также для ударов по Ирану в 2025 году.

    После атаки Британия расширила доступ США к своим военным базам для предотвращения новых запусков и нанесения ответных ударов по Ирану. Эксперты подчеркивают, что Иран меняет стратегию и становится более решительным на фоне внешнего давления, что увеличивает риски эскалации и развития военных программ.

    «Это показывает, насколько процесс принятия решений смещается в сторону крайностей», – заявил бывший глава иранского направления военной разведки Израиля Дэнни Цитринович.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    13 комментариев


    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран объявил о ракетном ударе по британо-американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Минобороны Британии заявило об угрозе национальным интересам после сообщений об ударе Ирана по базе США на острове Диего-Гарсия.

    Ирландский журналист назвал атаку на Диего-Гарсия демонстрацией иранской силы.

    Накануне министр иностранных дел Иветт Купер заявила, что Британия «продолжает поддерживать оборонительные действия» против Ирана, но настаивает на том, что страну не втягивают в войну.

    Комментарии (3)
    22 марта 2026, 11:00 • Новости дня
    МИД Турции сообщил о последнем предупреждении Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД Турции заявил о последнем предупреждении Ирану. Встреча стран Персидского залива в Эр-Рияде стала в том числе последним предупреждением Ирану на фоне продолжающейся эскалации, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает TRT Haber.

    Как заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, встреча стран Персидского залива в Эр-Рияде стала последним предупреждением Ирану на фоне роста напряженности, передает РБК. Министр подчеркнул, что государства Персидского залива готовы принять контрмеры, если ситуация не изменится.

    Фидан отметил, что недавние интенсивные атаки привели к усилению эскалации и увеличили риски дальнейшего обострения. По его словам, страны Персидского залива считают несправедливыми удары по своей территории и подчеркивают, что не имеют отношения к началу войны.

    Глава МИД Турции также добавил, что позиция этих государств была четко донесена в ходе встречи в Саудовской Аравии и является сигналом о готовности к ответным действиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД 12 государств на встрече в Эр-Рияде потребовали немедленного прекращения иранских атак. ОАЭ и еще 21 страна осудили фактическое закрытие Тегераном Ормузского пролива. Государства Персидского залива выразили готовность принять любые меры для защиты своего суверенитета.

    Комментарии (13)
    22 марта 2026, 12:59 • Новости дня
    Стубб назвал США гегемоном нового типа
    Стубб назвал США гегемоном нового типа
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США изменили свой подход к внешней политике, перестав быть доброжелательным гегемоном и став непредсказуемыми, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Telegraph.

    Стубб в интервью The Telegraph заявил, что Соединенные Штаты перестали быть добрым гегемоном в мировой политике, пишет РБК. По его словам, ранее США консультировались с союзниками по важнейшим вопросам, включая операции в Ливии, Ираке и Афганистане, а также старались получить поддержку Совета Безопасности ООН. Если же одобрить действия не удавалось, Вашингтон действовал совместно с партнерами.

    Теперь, по словам Стубба, подход США изменился, и они стали менее предсказуемыми. Финский президент привел в пример недавнюю операцию против Ирана, которую Соединенные Штаты провели вместе с Израилем без предварительного информирования союзников.

    Когда у Стубба спросили, каким теперь гегемоном является США, он уклонился от определения, заявив: «Я не буду приводить прилагательное, но это другой тип гегемона. Он все еще очень сильный».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший руководитель национального контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку в знак протеста против американского нападения на Иран. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил об отказе Вашингтона от утопического идеализма в пользу трезвого реализма. Президент Финляндии Александр Стубб ранее указал на завершение эры западного доминирования в мире.

    Комментарии (7)
    22 марта 2026, 10:31 • Новости дня
    В Москве и Петербурге зафиксировали самые низкие продажи водки
    В Москве и Петербурге зафиксировали самые низкие продажи водки
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самая низкая доля водки в общих продажах алкоголя в феврале зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге – около четверти от всего, следует из данных статистики.

    Самая низкая доля водки в общих продажах алкоголя в феврале отмечена в Москве и Петербурге, передает РИА «Новости». В столице на водку пришлось 24,8% от всех реализованных спиртных напитков, что составило 352,3 тыс. декалитров. В Петербурге этот показатель составил 25,5% при объеме продаж 194,63 тыс. декалитров.

    Московская область заняла третье место с показателем в 32% и объемом продаж 431,1 тыс. декалитров водки. В Краснодарском крае на водку пришлось 32,4% (177,9 тыс. декалитров), а в Мурманской области – 32,45% (37,1 тыс. декалитров).

    В десятку регионов с наименьшей долей водки в структуре продаж алкоголя также вошли Севастополь (32,5%), Ростовская область (33,5%), Калининградская (33,7%), Ленинградская и Новосибирская (34,2%) и Рязанская (34,3%) области. Статистика ведется без учета продажи пива, сидра, пуаре и медовухи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самая низкая доля водки в общих продажах алкоголя по региону в 2025 году была зафиксирована в Москве, за которой следовали Санкт-Петербург, Севастополь, Кубань и Подмосковье. Продажи слабоалкогольных напитков в России за январь–февраль 2026 года сократились на 61% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 2025 году продажи водки в России снизились на 3,6% по сравнению с предыдущим годом и составили 73,315 млн декалитров.

    Комментарии (4)
    22 марта 2026, 15:50 • Новости дня
    Баканов поздравил Байконур с первым запуском после ремонта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов поздравил боевой расчет на Байконуре с первым пуском после ремонта стартового стола, сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов поздравил боевой расчет на Байконуре с первым успешным пуском ракеты после завершения ремонта стартового стола, сообщает РИА «Новости». Запуск состоялся с площадки 31, которую восстановили в рекордно короткие сроки после повреждений.

    Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-33», который доставит на Международную космическую станцию продукты, воду и топливо. В Роскосмосе подчеркнули, что запуск прошел по плану, а глава корпорации особо отметил профессионализм расчета.

    Особенность этого пуска – нанесенная на головной обтекатель эмблема первой российской «Недели космоса», которая пройдет с 6 по 12 апреля. Дмитрий Баканов в обращении назвал это событие символическим и подчеркнул, что запуск предвосхищает старт «Недели космоса», до которой остается всего 15 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» установили на стартовый стол после завершения восстановительных работ. Специалисты закончили ремонт пострадавшей кабины обслуживания комплекса в начале марта. Элементы стартовой площадки получили повреждения в ходе пуска пилотируемого корабля «Союз МС-28».

    Комментарии (6)
    23 марта 2026, 08:10 • Новости дня
    Иран нанес ракетный удар по Израилю
    Иран нанес ракетный удар по Израилю
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Мария Иванова

    С территории Ирана были выпущены ракеты по Израилю, системы ПВО еврейского государства приступили к их перехвату.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выявила летящие со стороны Исламской республики снаряды, передает РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что комплексы перехвата уже приступили к работе по нейтрализации воздушных целей.

    «Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль», – говорится в сообщении военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля накануне зафиксировала пуск ракет с территории Ирана.

    Корпус стражей исламской революции заявил о намерении продолжать удары до полной капитуляции противника. Обострение ситуации произошло после атаки американских и израильских военных на объекты в Тегеране.

    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 22:50 • Новости дня
    ВСУ атаковали село в Белгородской области во время встречи Гладкова с жителями
    ВСУ атаковали село в Белгородской области во время встречи Гладкова с жителями
    @ Официальный канал Губернатора Белгородской области в Max

    Tекст: Антон Антонов

    Во время встречи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с жителями село Смородино атаковал украинский дрон, спецназ Росгвардии сбил БПЛА, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

    Инцидент произошел в Грайворонском округе, где губернатор встречался с местными жителями после недавнего украинского обстрела. В селе продолжается разбор завалов, передает ТАСС.

    Сотрудники спецназа Росгвардии открыли огонь из стрелкового оружия и сбили БПЛА. «Сбитый беспилотник сдетонировал в воздухе. Пострадавших и разрушений нет», – отметили в Росгвардии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Гладков сообщил, что попал под ракетный обстрел со стороны вооруженных сил Украины. В результате удара ВСУ в селе Смородино погибли четыре человека.

    Комментарии (19)
    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис

    Сценарий, который еще недавно казался «страшилкой», становится реальным: цены на нефть могут взлететь до 180–200 долларов за баррель. Если Ормузский пролив останется закрытым, к концу апреля мир войдет в пятый энергокризис – и он ударит по всем без исключения, от богатых импортеров до беднейших стран, у которых нет запаса прочности. Подробности

    Перейти в раздел

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Перейти в раздел

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Перейти в раздел

    Образ «счастливейшей страны» обманывает весь мир

    «Вводящая в заблуждение чепуха». Такими словами сами финны комментируют присвоенное Финляндии на этой неделе ООН звание «самой счастливой в мире страны». Целый ряд и социальных, и экономических показателей демонстрирует упадок финского общества и государства, и не последней причиной тому стал разрыв связей с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации