В больнице умерла пострадавшая при атаке ВСУ на АЗС в Запорожской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

55-летняя женщина, получившая тяжелые ранения в результате атаки беспилотника украинских военных по автозаправке в городе Васильевка Запорожской области, скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По словам Балицкого, после атаки она находилась в крайне тяжелом состоянии и всё это время не приходила в сознание.

В результате удара БПЛА по автозаправочной станции в Васильевке были ранены две женщины. О состоянии второй пока не сообщается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Вооруженные силы Украины нанесли удар по автозаправочной станции в Васильевке Запорожской области, в результате чего пострадали две женщины.

Еще одна женщина пострадала в четверг после удара ВСУ по Васильевке несколькими часами ранее. До этого пять человек пострадали при атаках ВСУ на автомобили в регионе 24 марта.



