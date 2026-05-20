Эпидемиолог назвал главный симптом хантавируса
Ключевым признаком опасной инфекции является серьезная дыхательная недостаточность, заявил глава отдела медстатистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци.
«Первое, на что нужно обратить внимание – это затрудненное дыхание. Вирус поражает всю сердечно-легочную систему: сердце испытывает нагрузку, так как человеку становится трудно дышать», – рассказал он РИА «Новости».
Чиккоцци добавил, что специфического лечения от этой болезни пока нет. Медики вынуждены применять исключительно поддерживающую терапию, помогая заболевшим дышать. Возбудитель передается людям от грызунов и способен вызывать тяжелые поражения почек или легочный синдром.
