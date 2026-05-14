Врач назвала переносящих смертельный штамм хантавируса грызунов

Смертельно опасный хантавирус штамма Андес передается лишь определенными видами грызунов, обитающими исключительно на территориях Северной и Южной Америки, а также Азии, сообщила доктор медицинских наук, заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского, врач-бактериолог Татьяна Сатаева.
Переносчиками смертельного штамма Андес являются только специфические грызуны, передает РИА «Новости».
Доктор медицинских наук, врач-бактериолог Татьяна Сатаева пояснила, что в России этот опасный вариант инфекции не фиксируется.
«Штамм хантавируса Андес встречается в Северной и Южной Америке, где обитают особые виды грызунов, для которых характерен этот вирус и которые служат для него резервуаром - оленья мышь, разные редкие крысы. Если говорить про Азию - то это рисовые хомяки. В России именно этот штамм вируса не встречается», – подчеркнула эксперт.
Специалист добавила, что науке известно несколько десятков разновидностей хантавируса у животных, однако случаи заражения людей остаются довольно редкими.
азличные вирусы отличаются друг от друга географией распространения, видами носителей и вызываемыми симптомами. По словам врача, люди, избегающие контактов с грызунами и продуктами их жизнедеятельности, находятся вне зоны риска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты ЮАР определили штамм «Андес» причиной смерти пассажиров круизного лайнера MV Hondius.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал минимальным риск глобального распространения данной инфекции.
Вирусолог Анатолий Альтштейн исключил возможность массовой циркуляции этого вируса на территории России.