  Лента новостей
    Почему Россия не наращивает добычу нефти
    Арестованный Ермак понадеялся на помощь друзей с залогом
    Новые врио губернаторов приграничья прошли подготовку Донбассом
    В Госдуме предложили сделать Пасху государственным праздником
    Си Цзиньпин сделал прямое предупреждение Трампу
    Экс-главу офиса Зеленского Ермака арестовали
    США заморозили ротацию войск в Европе
    Посчитана доля называющих себя православными россиян
    Авиационный двигатель ПД-8 прошел все испытания
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивые «старцы» нагоняют жуть

    Часто в «пророчествах» такого рода реализуется схема, знакомая по Ванге и Нострадамусу: берется темная, неопределенная фраза и встраивается в актуальную политическую повестку. А самим «старцам» присваивается роль нострадамусов, которые делают волнующие и мрачные предсказания.

    14 мая 2026, 10:22 • Новости дня

    США заморозили ротацию войск в Европе

    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное ведомство временно прекратило плановую смену контингента на европейском континенте на фоне пересмотра общей стратегии размещения вооруженных сил.

    О решении Вашингтона рассказал глава литовского оборонного ведомства Робертас Каунас, передает Bloomberg.

    По его словам, Пентагон отменил переброску бронетанковой бригады из-за масштабного пересмотра планов дислокации армии.

    «У нас есть информация, что ротация в настоящее время приостановлена с целью оценки изменений в Германии. Это предварительные первоначальные сведения, которыми мы располагаем», – заявил Каунас.

    Ранее президент США пообещал вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии. Высокопоставленные дипломаты стран НАТО ожидают дальнейшего сокращения контингента, в том числе на территории Италии.

    Отмена отправки также затронула более 4 тыс. солдат, которые должны были находиться в Польше в течение девяти месяцев. При этом польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш пояснил, что ситуация касается исключительно ранее анонсированных корректировок присутствия армии США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США отменила отправку в Польшу бронетанковой бригады из 4 тыс. военнослужащих.

    Глава Белого дома ранее заявил о намерении вывести из Германии более 5 тыс. американских солдат.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала решение Вашингтона полным сюрпризом для Евросоюза.

    13 мая 2026, 12:47 • Новости дня
    В ЕС задумались об ограничении срока пребывания российских дипломатов
    @ Winfried Rothermel/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские чиновники активно обсуждают введение строгого пятилетнего лимита на работу представителей российской дипмиссии в рамках очередного пакета санкций.

    В Брюсселе рассматривают возможность включения новых мер против представителей Москвы в 21-й санкционный перечень, передает ТАСС. Инициатива предполагает установление жестких временных рамок для дипломатической работы.

    «В Брюсселе пытаются еще что-то придумать в отношении российских дипломатов. Это пока на уровне разговоров, но уже обсуждается идея ограничить их пребывание в Евросоюзе сроком в пять лет», – заявил собеседник агентства. Он также допустил скорое утверждение данной меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария рассматривает возможность ограничения пребывания российских дипломатов сроком в пять лет. Евросоюз планирует ввести двадцать первый пакет антироссийских санкций до 1 июля. Ранее европейские власти ограничили перемещения представителей России территорией страны аккредитации.

    13 мая 2026, 14:59 • Новости дня
    Арест экс-посла Италии из-за визовых махинаций вызвал ужесточение правил для россиян
    @ Rainer F. Steussloff/Intro/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Из-за коррупционного скандала с дипломатом россиянам теперь придется лично подавать заявления на шенгенскую визу, что значительно увеличит сроки ожидания поездки.

    С 12 мая визовые центры Италии изменили правила приема документов от граждан, передает РИА «Новости».

    Поводом для ужесточения требований послужило задержание бывшего итальянского посла в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини, подозреваемого в незаконной выдаче разрешений на въезд.

    «После ареста бывшего посла Италии в Узбекистане итальянские визовые центры в России изменили порядок подачи документов. Визовые центры VMS и AlmavivA сообщили, что с 12 мая перестали принимать документы через третьих лиц.

    Подать заявление за туриста больше не смогут ни агент, ни курьер, ни доверенное лицо, ни нотариус, ни адвокат», – пояснили представители Ассоциации туроператоров России.

    Теперь путешественникам необходимо самостоятельно посещать учреждение по предварительной записи. Исключение сделали лишь для нескольких аккредитованных компаний при условии оформления полноценного тура.

    Организаторы поездок уже запросили официальные разъяснения у посольства в Москве для понимания новых сроков оформления.

    Специалисты предупреждают о серьезном увеличении времени ожидания. Жители столичного региона смогут попасть на прием не раньше конца июня, а туристам из других городов придется ждать до июля. С учетом проверок полный цикл получения паспорта может растянуться на четыре месяца.

    Эксперты также прогнозируют более строгий контроль бронирования отелей и финансовой состоятельности заявителей. Желающим отправиться в Европу предстоящим летом рекомендуют рассмотреть альтернативные направления Шенгенской зоны, такие как Франция, Испания, Венгрия или Греция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские туроператоры зафиксировали рекордный рост интереса к поездкам в Италию на майские праздники.

    Эта страна осталась лидером среди государств Евросоюза по количеству выданных россиянам мультивиз. При этом сроки получения итальянских виз достигают шести-восьми недель.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    13 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Трамп прибыл в Китай с государственным визитом

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп начал первый за девять лет государственный визит президента США в Китай, приземлившись в пекинском аэропорту.

    Самолет американского лидера прибыл в международный аэропорт Пекина вечером по местному времени, передает РИА «Новости». Государственный визит Дональда Трампа в Китайскую Народную Республику продлится с 13 по 15 мая. Ожидается, что глава государства посетит только китайскую столицу, поездки в другие города не планируются.

    Согласно графику Белого дома, в день прибытия официальных мероприятий у президента США не предусмотрено. В четверг председатель КНР Си Цзиньпин встретит американского коллегу в Доме народных собраний. После официальной церемонии приветствия состоятся двусторонние переговоры, а вечером лидеры примут участие в торжественном банкете.

    В пятницу программа визита завершится совместной фотосессией, чаепитием и рабочим обедом, после чего Дональд Трамп вылетит обратно в Вашингтон. Предыдущая поездка американского президента в Китай состоялась осенью 2017 года во время его первого президентского срока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о вылете Дональда Трампа в Пекин 12 мая.

    Американский и китайский лидеры обсудят важнейшие вопросы торговли и конфликт на Ближнем Востоке.

    Представители Пекина и Вашингтона приступили к торгово-экономическим консультациям в Сеуле.

    14 мая 2026, 05:37 • Новости дня
    Си Цзиньпин и Трамп начали переговоры в Пекине

    Tекст: Вера Басилая

    В Доме народных собраний в Пекине официально стартовала встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа , прибывшего с государственным визитом., сообщает Центральное телевидение Китая.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США начали переговоры в четверг в Доме народных собраний в Пекине, передает РИА «Новости». Американский лидер находится в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая.

    Перед началом встречи на площади у восточного входа состоялась официальная церемония приветствия. Американского лидера встретили с почетным караулом и военным оркестром. Президент США перед вылетом заявлял, что ждет от поездки хороших результатов.

    В ходе визита планируется провести длительные обсуждения по урегулированию ситуации вокруг Ирана, а также затронуть дальнейшие продажи американского оружия Тайваню и вопросы энергетики. В МИД Китая отмечали, что лидеры обсудят двусторонние отношения, глобальный мир и развитие. После переговоров главы государств примут участие в официальном банкете в 13.00 по московскому времени.

    Ранее президент США прибыл к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Американский лидер начал первый за девять лет государственный визит в Китайскую Народную Республику.

    Главными темами исторического саммита заявлены торговые отношения, конфликт на Ближнем Востоке и продажа американского вооружения Тайваню.

    14 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    Трамп назвал превосходными переговоры с Си Цзиньпином
    @ Maxim Shemetov/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп высоко оценил прошедшую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, он позитивно отозвался о результатах диалога на высшем уровне.

    «Превосходно», – охарактеризовал американский лидер итоги состоявшихся переговоров, передают РИА «Новости».

    Политик также добавил, что считает Китай прекрасной страной.

    При этом глава американского государства оставил без внимания вопросы прессы о том, затрагивалась ли в ходе беседы с Си Цзиньпином тема Тайваня.

    Председатель КНР заявил о необходимости партнерства Китая и США. На фоне этой встречи основные китайские биржевые индексы снизились более чем на 1%.

    13 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    В Финляндии муж зарезал жену из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В финском городе Котка местный житель зарезал свою супругу, гражданку России, которая занималась живописью и организацией выставок, сообщили местные СМИ.

    Правоохранительные органы финского города Котка возбудили уголовное дело по факту убийства художницы российского происхождения. Трагедия произошла в ночь с 9 на 10 мая, передает ТАСС.

    По данным газеты Ilta-Sanomat, женщина писала картины и проводила различные художественные выставки. На этих мероприятиях выставлялись не только ее работы, но и произведения других авторов.

    Подозреваемым в совершении преступления оказался муж погибшей. Известно, что мужчина работает в технической сфере, а в свободное время пишет стихи и романы.

    Ранее другой гражданин Финляндии убил свою бывшую жену из России на вилле в Турции. До этого гражданин США задушил свою сожительницу из России в Риме. А в июле 2025 года в Японии правоохранители арестовали 21-летнего Канэки Ито за убийство своей русской матери.

    13 мая 2026, 18:44 • Новости дня
    МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Британии Уоллеса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший глава британского оборонного ведомства стал фигурантом уголовного дела в России и официально внесен в базу данных розыска МВД.

    МВД объявило в розыск экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса. Информацию о розыске британского политика опубликовали 13 мая, следует из открытой базы данных МВД России. Карточка с личными данными Бена Уоллеса официально появилась в ведомственном реестре.

    «Разыскивается по статье УК», – указано на сайте правоохранительных органов. При этом конкретная статья, которая вменяется бывшему министру обороны Великобритании, в материалах не называется.

    Также в среду ведомство объявило в розыск бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии Дениса Буцаева, который покинул свой пост 22 апреля. До этого Уоллес призвал Великобританию готовиться к неизбежной мести со стороны России, после атаки Крыма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-министр подал в отставку в августе 2023 года, СМИ отмечали, что именно он спланировал атаки ВСУ на Крымский мост.

    13 мая 2026, 21:30 • Новости дня
    Группа поляков жестоко избила украинских подростков в Варшаве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Польши группа местных жителей напала и жестоко избила компанию подростков с Украины, в результате чего один из пострадавших оказался в больнице с проломленным черепом, пишут местные издания.

    В Варшаве под Свентокшиским мостом поляки жестоко избили подростков из Украины. Одному из них проломили череп, другого, по словам пострадавших, пытались сбросить с моста в Вислу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на польское издание TheWarsaw.

    По информации журналистов, 16-летний юноша по имени Артем находился на мосту в компании четырех друзей. Подростки разговаривали на украинском и русском языках. Изначально к ним подошли двое молодых людей на электросамокате, а через некоторое время вернулись в сопровождении группы примерно из десяти человек.

    Нападавшие пустили в ход перцовый баллончик и начали избивать подростков ногами. Одного из друзей Артема повалили на землю, разбили ему очки и попытались столкнуть в реку. Еще один участник компании получил перелом носа.

    Пострадавший Артем с проломленным черепом и тяжелыми травмами лица перенес операцию и находится в больнице. Как рассказала правозащитница Марина Хулия, подростки уверены, что избежали смерти только благодаря появлению полиции. Увидев приближающихся правоохранителей, злоумышленники скрылись. Полиция подтвердила факт инцидента и ведет розыск нападавших.

    Ранее жители польского города Радом избили украинца после бытового инцидента. До этого трое жителей Бельск-Подляски избили 20-летнего гражданина Украины и его мать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поддержка приема беженцев с Украины в Польше упала до минимума.

    14 мая 2026, 05:41 • Новости дня
    Си Цзиньпин устроил Трампу приветственную церемонию в Пекине

    Tекст: Вера Басилая

    В столице Китая состоялась традиционная приветственная церемония по случаю государственного визита американского лидера Дональда Трампа.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США приняли участие в торжественном мероприятии у восточных ворот Дома народных собраний в Пекине, передает ТАСС. Церемония прошла около центральной площади Тяньаньмэнь.

    Проведение подобных встреч является неотъемлемой частью протокола государственных визитов зарубежных лидеров в Китай. Это традиционный знак гостеприимства и уважения со стороны китайского руководства.

    Кортеж американского президента прибыл к месту проведения по центральной улице Чанъаньцзе. Главы государств обменялись рукопожатием и приветственными фразами, после чего поприветствовали членов делегаций. В ходе церемонии военный оркестр исполнил гимны обеих стран, а лидеры прошли мимо строя почетного караула Народно-освободительной армии Китая под приветствия детей с флажками.

    Ранее глава КНР Си Цзиньпин и президент США начали масштабные переговоры в Пекине.

    13 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    Число одиноких европейцев без детей достигло рекордных значений

    Tекст: Мария Иванова

    В странах Евросоюза зафиксирован стремительный рост домохозяйств, состоящих из одного взрослого человека, при этом доля семей с детьми упала ниже четверти.

    В 2025 году лишь 23,4% европейских домохозяйств имели детей, тогда как 76,6% оставались бездетными, передает РИА «Новости».

    Самой распространенной формой проживания в Евросоюзе стали одинокие взрослые, на которых пришлось 37,5% всех домохозяйств.

    Согласно статистике Eurostat, количество одиночек без детей увеличилось на 19,2% за период с 2016 по 2025 год. Показатель вырос с 63,9 до 76,1 млн. Одновременно число семейных пар с детьми сократилось на 6,3%, опустившись с 31,9 до 29,9 млн домохозяйств.

    Наибольшая доля семей с детьми зафиксирована в Словакии, где показатель составил 35,4%. В тройку лидеров также вошли Ирландия с 30,8% и Кипр с 28,2%. Наименьшие значения отмечены в Финляндии, Литве и Германии – 18,2%, 18,4% и 19,9% соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году рождаемость в странах Евросоюза достигла рекордно низкого уровня.

    В 2024 году количество браков в Германии снизилось до исторического минимума.

    Министр по вопросам семьи Сербии Милица Джурджевич-Стаменковски назвала демографическую ситуацию в Европе настоящей зимой.

    14 мая 2026, 06:48 • Новости дня
    Си Цзиньпин назвал ключевое условие развития отношений США и Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул важность взаимной выгоды в отношениях двух государств.

    Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом США заявил, что в условиях разногласий между Вашингтоном и Пекином диалог на равных остается единственным верным путем для урегулирования торгово-экономических вопросов, передает РИА «Новости».

    «В условиях разногласий и трений консультации на равноправной основе являются единственным правильным выбором», – заявил китайский лидер в Доме народных собраний в Пекине. Он также отметил, что суть экономического взаимодействия заключается во взаимном выигрыше.

    Переговоры транслируются Центральным телевидением Китая. Стороны обсуждают ключевые вопросы двусторонней повестки, стремясь найти точки соприкосновения в условиях текущей международной обстановки.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США  начали переговоры в Пекине.

    Китайский лидер заявил о необходимости партнерства двух государств.

    Американский лидер пообещал выстраивать двустороннюю торговлю на принципах взаимности.

    14 мая 2026, 01:32 • Новости дня
    Трамп оставил Вэнсу письмо на случай, если «что-то произойдёт»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США подготовил секретное послание для вице-президента Джей Ди Вэнса на случай непредвиденного развития событий,

    Президент США подготовил секретное послание для вице-президента Джей Ди Вэнса на случай непредвиденного развития событий, передает РИА «Новости». Заместитель помощника американского лидера Себастьян Горка подтвердил факт существования этого документа.

    «В ящике стола «Резолют» лежит письмо, адресованное вице-президенту на случай, если с ним что-то случится», – заявил чиновник в беседе с журналистами New York Post. При этом он подчеркнул отсутствие страха перед возможным покушением со стороны иностранных государств.

    За последние два года американский лидер трижды становился мишенью для злоумышленников. Наиболее известный инцидент произошел летом 2024 года, когда политик чудом избежал гибели, получив лишь легкое ранение уха.

    Ранее охрана экстренно эвакуировала президента США и Джей Ди Вэнса с ужина Ассоциации корреспондентов из-за стрельбы.

    Огонь на торжественном мероприятии открыл 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен.

    Американист Борис Межуев спрогнозировал скромный рост рейтинга главы Белого дома после этого инцидента.

    13 мая 2026, 14:27 • Новости дня
    ВМС Пакистана приняли на вооружение первую построенную в Китае подлодку

    Tекст: Мария Иванова

    Пакистанский флот пополнился первой из восьми подводных лодок класса Hangor, которые строятся на верфях китайского города Санья.

    Военно-морские силы Пакистана приняли на вооружение субмарину PNS Hangor, передает РИА Новости.

    «ВМС Пакистана ввели в строй первую китайскую подводную лодку класса Hangor, построенную в Санье на острове Хайнань в Китае», – сообщает издание Economic Times.

    Поставка всех восьми подводных лодок должна завершиться к 2028 году. Ожидается, что эти субмарины значительно расширят боевые возможности пакистанского военного флота.

    С введением в строй новой подводной лодки количество субмарин с воздухонезависимыми энергетическими установками в арсенале Пакистана достигло четырех единиц. В их число также входят три турецкие подлодки класса Agosta 90B. К 2028 году общее количество подводных лодок пакистанских ВМС может составить 11 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пекин передал Исламабаду подводную лодку класса «Цилинь» для укрепления стратегического партнерства.

    Ранее отмечалось, что Китай продолжает грандиозное военно-морское строительство с созданием новейших субмарин.

    13 мая 2026, 14:17 • Новости дня
    Песков назвал испытания ракеты «Сармат» важным событием для России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» имеет важнейшее значение для укрепления обороноспособности государства на длительную перспективу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Это очень важное событие для всей страны и для безопасности нашей страны на многие-многие годы вперед», – заявил официальный представитель Кремля журналистам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием ракетного комплекса «Сармат». Глава государства назвал это новейшее оружие самым мощным в мире.

    14 мая 2026, 10:37 • Новости дня
    В Пекине отреагировали на испытания российской ракеты «Сармат»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Пекине обратили внимание на сообщения об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат», заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Го Цзякунь заявил, что в Пекине зафиксировали информацию об успешном испытании российской ракеты, передает РИА «Новости».

    «Мы обратили внимание на соответствующие сообщения», – подчеркнул дипломат в ходе брифинга в четверг.

    Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину о результатах испытательного пуска. Глава государства отметил способность ракеты «Сармат» преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

    В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не получала официальной реакции от Соединенных Штатов на проведенные испытания новейшего комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед испытанием ракеты «Сармат» Россия направила необходимые уведомления США.

    Президент Владимир Путин по видеосвязи поздравил российских военных с успешным завершением пуска.

    Американское руководство до сих пор официально не отреагировало на испытания новейшего комплекса.

    На Украине вводили неизвестные препараты российским военнопленным
    Медведев назвал дело Ермака на Украине публичной гражданской казнью
    Грузия заявила об «эстонизации Евросоюза»
    Найден подорвавшийся на японской мине пароход «Князь Горчаков»
    ОАЭ скопировали российскую тактику защиты нефтяных объектов от дронов
    Словакия ввела уголовное наказание за осквернение советских памятников
    Челябинские ученые раскрыли тайну расположения древнего Аркаима

    Почему Россия не наращивает добычу нефти

    Добыча членов ОПЕК сократилась до самого низкого уровня за 35 лет по понятным причинам. Россия могла вы воспользоваться ситуацией и нарастить свою добычу, пока цены высокие. Однако она этого не делает. Почему? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Трамп проведет переговоры в Пекине по китайским правилам

    Крупная американская делегация во главе с президентом США Дональдом Трампом прилетела в Китай. Какой набор взаимных требований предъявят друг другу Вашингтон и Пекин, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции – и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации