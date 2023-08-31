Украина лишилась сильного министра обороны Британии

Эксперты объяснили назначение Гранта Шэппса на должность главы Минобороны Британии

Tекст: Евгений Поздняков

Министр обороны Британии Бен Уоллес подал в отставку после четырех лет пребывания на посту. Он занял эту должность в 2019 году сразу после прихода к власти Бориса Джонсона. Риши Сунак в ответном письме на заявление главы ведомства отметил, что «полностью понимает его желание уйти». Он подчеркнул, что Уоллес покидает его офис «с благодарностью и уважением».

Позже в администрации действующего премьер-министра заявили о назначении на должность Гранта Шэппса, который занимал пост министра транспорта в правительстве Бориса Джонсона. Ранее, в возрасте 21 года он основал типографию PrintHouse Corporation, которая успешно работает по сей день. Деталями биографии нового руководителя военного ведомства делится ТАСС.

Шэппс неоднократно заявлял, что опыт ведения бизнеса очень пригодился ему во время политической деятельности. Впервые избраться в парламент ему удалось в 2005 году. Путь к вершинам власти нынешнему главе военного ведомства открыл премьер Дэвид Кэмерон, который в 2010 году назначил его министром жилищного строительства и местного самоуправления.

В 2015 году Шэппс создал общепартийную группу, занимающуюся вопросами инфраструктуры, и возглавлял ее вплоть до прихода к власти Бориса Джонсона. Кроме того, в 2017-м он стал председателем парламентской группы по авиации. В 2019-м занял пост министра транспорта, а в октябре 2022-го на несколько дней был назначен главой МВД в кабинете Лиз Трасс. Уже при правительстве Риши Сунака получил портфель министра по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Назначение Гранта Шэппса на место Бена Уоллеса вызвало неоднозначные оценки в экспертном сообществе. Так, издание «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале отмечает, что разница между двумя министрами «вряд ли будет заметна».

Другого мнения придерживаются авторы отраслевого Telegram-канала «Дирижер». Аналитики отмечают, что «Уоллес был не только одной из самых авторитетных фигур в британском правительстве, но и некогда самым популярным министром», который не только пережил Бориса Джонсона и Лиз Трасс, но и «достойно держался при Риши Сунаке».

«Уоллес знатный военный. Вместе с главой генштаба Тони Радакиным и главой MI6 Ричардом Муром он был автором той военно-политической концепции, которая принята за основу офисом Зеленского и прежде всего Андреем Ермаком. Разного рода одиозные теракты вроде атаки на Крымский мост – тоже прошли не без его участия», – отмечают эксперты.

«К тому же Уоллес категорически не соглашался с Сунаком в части сокращения расходов на оборону, призывая «инвестировать в танки», глядя на опыт СВО. Иными словами, он более-менее разбирался в том, что такое армия, как силовой фактор влияет на внешнюю политику и с помощью чего Британия может удовлетворить свои военные амбиции», – подчеркивают они.

«На этом фоне Грант Шэппс – типичный партийный функционер и министр всего подряд. Самые яркие эпизоды его карьеры связаны, как правило, то с дефицитом водителей бензовозов и топливным кризисом, то с иными неудачами в области транспорта и энергетики. А еще он 6 дней был министром МВД», – уточняют эксперты.

«Конечно, замена Уоллеса на Шэппса на ход СВО прямо не повлияет, но в содержательности политика Лондона на этом направлении точно потеряет. И для России это плюс»,

– акцентируют аналитики. Схожей точки зрения придерживается и британист Василий Егоров. Он называет замену Уоллеса «ожидаемой». По его мнению, «друг Бориса Джонсона» стал «пережитком прошлого». «С Риши Сунаком у него отношения не заладились. Действующий премьер-министр попросту расширяет зону своего контроля над правительством перед грядущими в стране выборами», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

«Шэппс выглядит более подходящим человеком для нынешней власти. Конечно, он во многом проигрывает Уоллесу. Тот был крепким хозяйственником, который хорошо разбирался в армейской кухне страны и пользовался безусловным авторитетом в военной среде. Он не боялся идти против начальства, и крайне настойчиво требовал у Сунака выделения больших бюджетов на оборонные нужды», – отмечает эксперт.

«Шэппс не будет продолжать столь яростное отстаивание интересов генералитета. Особой лояльности солдаты к нему тоже проявлять не будут. Понятно, что Уоллес пробыл на посту удивительные для Британии четыре года, и «новичок» вряд ли сумеет превзойти своего предшественника. Скорее всего, все замрут в ожидании новой министерской чехарды», – акцентирует собеседник.

Новому министру также придется решать не только вопросы украинского конфликта, но и работать над реализацией задач взаимодействия с союзниками.

Так, уже в конце этого года на авиабазу ВВС Британии Лейкенхит на замену истребителям F-15 должны быть переброшены американские F-35, способные переносить ядерное вооружение. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Telegraph.

И в данном контексте, как допускают эксперты, замена столь сильного игрока как Уоллес на функционера вроде Шэппса может сыграть особую роль: во времена нестабильности лояльность, отсутствие лишних вопросов и тихое администрирование процессов ценится выше, чем личные качестве руководителя. Поэтому для кабинета Сунака Шэппс удобнее.

Егоров также усомнился в том, что Шэппс внесет правки в характер сотрудничества с ключевыми союзниками Британии. Лондон вряд ли сможет нарастить поставки вооружений Украине, потому что «Уоллес и так отправил ВСУ все, что мог». «У страны нет столь же сильных возможностей восполнить опустевшие склады, как у США», – подчеркивает Егоров.

«Однако сама тема Украины, вероятно, станет менее медийной.

Шэппс полностью лоялен Сунаку, который сейчас особенно озабочен грядущими выборами. Премьер-министру не выгодно выносить в информационную повестку тему международных конфликтов, поэтому его кабинет сосредоточит внимание на решении внутренних вопросов», – считает собеседник.

«Сотрудничество с Вашингтоном также останется без изменений. Лондон будет развивать взаимодействие с союзниками в рамках AUKUS и НАТО. Данные объединения включены в ряд программных документов Британии, и действия по их линии не особо зависят от личности конкретного министра обороны», – резюмирует Егоров.