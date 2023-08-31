Инвалиды помогут ВСУ уйти в оборону

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

На Украине было принято решение о проверке обоснованности выдачи справок о непригодности к военной службе, выписанных после 24 февраля 2022 года. Об этом заявил Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО. Отмечается, что полученные гражданами документы могут быть связаны с коррупционными нарушениями.

В заявлении уточняется, что если человек обладает справкой безосновательно и незаконно, то к вопросу подключатся правоохранительные органы. Кроме того, Зеленский пообещал увольнять тех, кто использует должностные полномочия «против безопасности и обороноспособности государства».

При этом мобилизационные мероприятия на Украине давно вызывают серьезное недовольство среди населения. Так, во вторник стало известно о неожиданном вердикте Зеньковского райсуда Полтавской области по делу обвиняемого в уклонении от военной службы. Это некий неработающий военнообязанный гражданин из Донецкой области.

В преамбуле решения суда отмечено, что указы президента Владимира Зеленского о мобилизации и о введении военного положения, «которые легитимируются под видом законов, являются авторскими произведениями, не имеют конституционной основы, не являются законами по сути, не являются обязательными для исполнения народом, являются офертами от субъекта, который предоставляет услуги по государственному управлению».

Судья посчитал, что ТЦК (территориальные центры комплектования) не имеют права принуждать человека к выполнению военной обязанности. В документе также говорится, что «права человека закрепляют и конкретизируют возможность действовать в пределах, установленных его правовым статусом».

Политолог Лариса Шеслер в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвала такое событие знаковым. По ее мнению, Зеньковский райсуд создал прецедент, в рамках которого появляется возможность отказа от мобилизации абсолютно всех, кто ей подлежит.

Призывная кампания на Украине терпит и иные трудности. Так, в начале августа Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за «цинизма и взяточничества». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что на деле решение было связано не столько борьбой с коррупцией, сколько с желанием Зеленского удержаться у власти.

Примечательно, но сама по себе мобилизация и способы, к которым прибегают военкомы для выполнения планов, давно вызывают недовольство украинцев. Например, в июне власти Украины придумали новый способ отправки мужчин на фронт – людей забирают прямо во время раздачи гуманитарной помощи. А июле в Сети также появилось видео, на котором сотрудники полиции попытались мобилизовать мужчину прямо с пикника на берегу водоема. И подобных примеров – сотни, если не тысячи.

В экспертном сообществе считают, что решение о пересмотре медицинских справок вызвано нехваткой личного состава в рядах ВСУ. Провал контрнаступления поставил Зеленского в безвыходное положение. И теперь фронт отправят не только тех, кто пытался уклониться от службы внутри Украины, но и тех, кто успел сбежать в страны ЕС.

«Пересмотр справок может «подарить» фронту дополнительные несколько сотен тысяч бойцов. Причем под удар в первую очередь попадут те, кто в действительности не может нести службу по состоянию здоровья. Местные чиновники любят перевыполнять планы. Если Зеленский прикажет максимально заполнить ряды ВСУ, то в скором времени в бой отправят всех, даже инвалидов», – сказал Владимир Скачко, украинский политолог.

«Подобные случаи уже были. Многие решения военкоматов пытались оспаривать, но получалось это не всегда. После начала СВО Украина стала «страной чудес и неограниченных возможностей» для всех граждан с любыми заболеваниями», – подчеркивает собеседник.

«Кроме того, Зеленскому, судя по всему, придется проводить выборы в стране. Он понимает, что риски лишиться поста довольно велики, поэтому пытается демонстрировать украинцам свою непоколебимую тягу к «справедливости»,

– считает Скачко. «Подобный нарратив хорошо укладывается в борьбу с превышением полномочий военкомами, о которой ранее сообщали в офисе Зеленского. Однако на Украине любая борьба с коррупцией приводит к еще большей коррупции. Если раньше военнообязанные заплатили за «липовые» справки условную тысячу долларов, то теперь с них потребуют еще пять», – уточняет собеседник.

«Очевидно, что инициатива украинского руководства затронет по большей части простых граждан. Однако дети чиновников и другие мажоры тоже попадут под удар. Зеленский любит пиар, а значит, он не откажется от отправки на фронт нескольких «зажравшихся» сыночков провинившихся политиков», – акцентирует Скачко.

«В ходе так называемого контрнаступления украинская армия понесла колоссальные потери в живой силе. Теперь ВСУ потребуется время на восстановление и пополнение резервов. Уверен, что переход к обороне произойдет уже осенью», – добавил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Именно для пополнения армии Зеленскому и понадобилось пересмотреть медицинские заключения о непригодности к воинской службе украинцев. Обладателей таких справок по разным оценкам около 170 тыс. человек. Всех мобилизовать не смогут, но больше половины из них почти наверняка отправятся на фронт»,

– отмечает собеседник. «Всего в ВСУ хотят мобилизовать около 200 тыс. человек за осень. С учетом пересмотра справок о непригодности план реализуемый. Однако 500 тыс. новобранцев до начала лета 2024 года Украина не наберет, а о таком намерении уже говорилось», – подчеркивает Онуфриенко.

«Украине срочно нужно люди для восполнения колоссальных потерь на фронте. В ВСУ сейчас массово призывают людей разных социальных групп и без подготовки бросают в бой. Набирают хоть кого-то», – считает политолог Владимир Корнилов.

«Еще одной лазейкой для уклонистов, которую собирается прикрыть офис Зеленского, является получение второго и третьего высшего образования. Украина побила все рекорды по числу взрослых студентов дневных отделений. В ближайшее время данная возможность избежать призыва также будет закрыта», – акцентирует Корнилов.

«Когда на кону стоит вопрос с объемом поддержки Украины – как военной, так и финансовой – от которой зависит будущее диктатора Зеленского, система исходит из приоритетности выживания, а не обогащения»,

– отмечает в своем Telegram-канале политолог Иван Лизан. «Увольнение того же Евгения Борисова (экс-военком Одесской области – прим. ВЗГЛЯД) привело к удорожанию откупа, пересмотру ранее выданных отсрочек и усиленному отлову мужчин. Теперь это будет нормой на всей территории, подконтрольной украинскому руководству. Отсрочки отменят, категории годности пересмотрят, дыры для выезда закроют. За документы о негодности нужно будет платить еще больше», – указывает он.

«Не исключаю, что попытаются призвать и тех, кто уехал в страны Евросоюза, но до сих пор не вернулся. Теоретически, правовые механизмы у офиса Зеленского для этого имеются. В общем, грядет финальная мобилизация», – резюмирует Лизан.