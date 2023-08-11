Зеленский решил уволить всех областных военкомов

Президент Украины Зеленский приказал уволить всех областных военкомов

Tекст: Вера Басилая

По итогам специального заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский заявил, что принято решение об увольнении всех областных военкомов из-за «цинизма и взяточничества», передает ТАСС.

Он обвинил их в госизмене и поручил назначить на их места прошедших СВО военных, которые уже не могут отправиться на поле боя.

Ранее на Украине по делу об уклонистах задержали начальника районного военкомата Киева.

До этого военкома города Южное Одесской области отправили в зону СВО после сообщений о коррупции.