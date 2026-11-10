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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    21 комментарий
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    16 комментариев
    10 ноября 2026, 22:10 • Новости дня

    Бундесвер запретил китайские дроны на военных объектах

    Spiegel: Бундесвер запретил использование китайских дронов на военных объектах

    Tекст: Вера Басилая

    Бундесвер ввел запрет на использование малых китайских беспилотников в казармах и на полигонах, а также ограничил въезд китайских автомобилей на военные объекты из-за опасений шпионажа, сообщили СМИ.

    Вооруженные силы Германии запретили использовать в казармах и на полигонах небольшие беспилотники китайского производства, а также ограничили въезд автомобилей из КНР на территорию военных объектов из-за угрозы шпионажа, передает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

    Министерство обороны ФРГ потребовало немедленно прекратить полеты коммерческих дронов от крупных китайских компаний, в том числе DJI. В ведомстве опасаются передачи спецслужбам Китая секретной информации о ходе военных учений, системах вооружения и фотографий воинских частей.

    Официальный представитель министерства подтвердил отказ от беспилотников из КНР в будущем и сообщил о планах заменить уже закупленные аппараты немецкой или европейской продукцией.

    Журнал отмечает, что командиры частей на местах приобретали коммерческие дроны по упрощенной схеме в обход сложных бюрократических процедур. В результате армия получила несколько тысяч таких БПЛА без централизованного учета, однако факты реального шпионажа пока не подтверждены.

    Кроме того, Бундесвер запретил заезжать на охраняемые территории на машинах марок BYD, Geely и NIO. Военнослужащих, которые владеют такими автомобилями, обязали оставлять их на парковках за пределами воинских частей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ВВС США запретили использовать автомобили китайской компании BYD на авиабазе в Японии.

    Бундесвер спланировал закупку беспилотников с сеткометами для защиты военных объектов от дронов.

    В сентябре продажи автомобилей BYD в Европе достигли 26 тыс. единиц.

    10 ноября 2026, 16:34 • Новости дня
    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС

    Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал изменить бюджет ЕС

    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал руководство ЕС существенно изменить предложения по семилетнему бюджету Евросоюза.

    «Я ожидаю от новых предложений председателя Евросовета Антониу Кошты существенных изменений. Без этих изменений так быстро не удастся завершить переговоры (по бюджету)», – приводит ТАСС заявление Мерца на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берлине.

    По его словам, семилетний бюджет должен быть для членов ЕС «финансово приемлемым».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал типичным шантажом угрозы канцлера Германии заблокировать бюджет ЕС из-за финансирования Украины.

    Ранее Мерц призвал председателя Европейского совета в приоритетном порядке включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита в Дублине.

    Он предупредил о готовности заблокировать семилетний бюджет ЕС в случае отказа стран финансировать Киев.

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    10 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов

    The New York Times: Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов

    Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Профицит торгового баланса Китая достиг рекордных темпов роста и превысил отметку в 1 трлн долларов, что вызвало обеспокоенность у торговых партнеров Пекина.

    Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов, достигнув рекордных показателей. Китайские фабрики продолжают активно находить покупателей по всему миру, пишет The New York Times.

    При этом отмечается, что стремительный экспортный бум вызывает растущие опасения из-за его потенциального влияния на экономики стран, являющихся торговыми партнерами Пекина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пекин и Брюссель продолжили подготовку к возможному экономическому противостоянию. В сентябре автор газеты Financial Times Райан Авент предрек негативное влияние роста торгового профицита Китая на экономики развитых стран. В августе Главное таможенное управление КНР зафиксировало увеличение объема двусторонней торговли Китая и европейских стран до 530 млрд долларов.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 06:13 • Новости дня
    Мерц потребовал от ЕС поддержки Украины в приоритетном порядке
    Мерц потребовал от ЕС поддержки Украины в приоритетном порядке
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал председателя Европейского совета Антониу Кошту «в приоритетном порядке» включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита Евросоюза в Дублине.

    «Поддержка Украины – это вопрос нашей неделимой европейской безопасности, и это также должно распространяться на распределение бремени по оказанию поддержки», – написал Мерц в письме председателю Европейского совета.

    Канцлер потребовал включить эту тему в качестве приоритетной в повестку дня неформального саммита Евросоюза, который пройдет в пятницу в Дублине, передает Tagesspiegel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину.

    В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил об угрозах европейских лидеров лишить Братиславу средств из бюджета ЕС из-за нежелания поддерживать выделение кредита Киеву.

    В прошлом месяце Мерц назвал помощь киевским властям причиной серьезных финансовых трудностей для государств Европы.

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    10 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    Рубио сообщил о проработке встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Рубио: Трамп хочет провести саммит России, США и Китая по ядерному оружию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп намерен провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения статуса ядерного оружия.

    «Президент хочет, чтобы такая встреча состоялась, если возможно. Мы считаем, что это должно быть возможным, и среди тем, он считает, что нужно обсуждать статус ядерного оружия в мире», – цитирует Рубио РИА «Новости».

    По его словам, стороны уже прорабатывают рамки будущих переговоров, в скором времени ожидается появление новостей по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о согласовании повестки возможных переговоров глав трех государств на полях саммита АТЭС.

    В начале месяца Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым перспективу контакта американского и российского лидеров.

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    9 ноября 2026, 22:37 • Новости дня
    На месте подрыва «Северных потоков» нашли предполагаемую часть взрывателя

    Эксперт в суде заявил об обнаружении части взрывателя «Северных потоков»

    Tекст: Вера Басилая

    Эксперт-взрывотехник Федерального ведомства уголовной полиции Германии (ВКА) сообщил об обнаружении металлического фрагмента взрывателя на месте диверсии на газопроводах «Северный поток» на дне Балтийского моря.

    Высший земельный суд Гамбурга провел пятое заседание по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации диверсии на газопроводах. Выступающий свидетелем эксперт-взрывотехник продемонстрировал фото металлического осколка длиной около пяти сантиметров, передает РИА «Новости».

    Специалист сопоставил снимок с материалами шведских следователей, проводивших осмотр места преступления. Зафиксированный в документах Швеции фрагмент выглядит аналогичным образом.

    Ранее свидетель подтвердил обнаружение следов военной пластичной взрывчатки на основе гексогена и октогена на металлических осколках со дна моря и на борту яхты «Андромеда», которая могла быть задействована в диверсии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил о нежелании властей Германии искать истинных инициаторов диверсии на газопроводах.

    В пятницу обвиняемый в координации подрыва газопроводов гражданин Украины Сергей Кузнецов не поддержал идею создания фильма о преступлении с участием Шона Пенна.

    В среду сотрудник Федерального ведомства уголовной полиции Германии сообщил об оплате аренды яхты «Андромеда» предполагаемыми диверсантами наличными в размере 11 тыс. евро.

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    9 ноября 2026, 23:56 • Новости дня
    Мерц заявил о возвращении антисемитизма на улицы городов Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Антисемитизм вновь распространяется в Германии и открыто проявляется на улицах немецких городов, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Сегодня антисемитизм вновь повсюду. Мы видим и слышим его на наших улицах, в наших городах, в городах наших европейских соседей и по всему миру, в парламентах, в общественных организациях, в школах», – заявил Мерц.

    Канцлер добавил, что правительство ФРГ вместе с властями федеральных земель укрепляет защиту еврейской общины. По его словам, усиление безопасности инфраструктуры, включая полицейские дежурства у синагог, стало вынужденной мерой, передает РИА «Новости».

    Мерц отметил, что охрана еврейских учреждений и бронированные стекла на них служат напоминанием о невозможности нормальной и открытой еврейской жизни в Германии. Он также пообещал продолжить поддержку Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Мерц выразил возмущение призывом израильского министра к массовым убийствам в секторе Газа.

    В прошлом году он заявил о невозможности хорошего будущего Германии без евреев.

    В июне 2025 года Мерц признал усиление «импортированного» антисемитизма из-за притока мигрантов.

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    10 ноября 2026, 15:30 • Новости дня
    Посольство заявило об учащении случаев осквернения советских мемориалов в ФРГ

    Посольство России: В Германии стали чаще осквернять советские мемориалы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Берлине сообщило об увеличении числа случаев вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов на территории Германии.

    Посольство России в Берлине отметило рост числа актов вандализма против советских мемориалов в ФРГ, подобных недавнему происшествию в Ангермюнде, передает РИА «Новости».

    «Посольство продолжает фиксировать акты вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов в ФРГ... Обратили внимание, что подобные эксцессы в последнее время происходят все чаще», – заявили агентству в дипмиссии.

    Дипломаты напомнили немецкой стороне о необходимости исчерпывающих мер для предотвращения таких инцидентов. Это требование основано на межправительственном соглашении об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России в Германии назвало подлой выходкой осквернение советского мемориала в городе Ангермюнде. В пятницу неизвестные осквернили памятник советским воинам в Ангермюнде.

    В прошлом году российское посольство выразило протест в связи с удалением ленточек российских и белорусских цветов с венков на мемориале бывшего концлагеря Дахау.

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    10 ноября 2026, 13:09 • Новости дня
    Цены на китайские редкоземельные металлы за рубежом взлетели в десятки раз

    Bloomberg: Цены на редкоземельные металлы вне Китая выросли в десятки раз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии возможной встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина цены на редкоземельные элементы за пределами Китая превысили внутреннюю стоимость в десятки раз из-за экспортных ограничений.

    Стоимость иттрия в Европе достигла 1,15 млн долларов за тонну по сравнению с 9,1 тыс. долларов на внутреннем рынке Китая на фоне дефицита поставок, пишет Bloomberg.

    Цены на диспрозий и тербий за рубежом оказались в 20 и 8 раз выше, чем в Китае, а зарубежные покупатели галлия платят в 12 раз больше.

    Вашингтон призывает Пекин выполнить обязательства в рамках торгового перемирия. Торговый представитель США Джеймисон Грир потребовал от вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна предпринять конкретные действия для реализации обещаний по поставкам сырья.

    Экспортные ограничения на ряд металлов вступили в силу в апреле 2025 года. С тех пор поставки оксида иттрия из Китая в США упали на 70%, а экспорт в Японию практически остановился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным в Китае.

    Ранее американские власти запустили проект по созданию стратегического запаса критически важных минералов.

    Также Соединенные Штаты начали подготовку ответных шагов на китайские меры по ограничению экспорта редкоземельных металлов.

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    10 ноября 2026, 14:10 • Новости дня
    Фицо назвал шантажом угрозы Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает типичным шантажом угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет ЕС, если все страны не поддержат финансирование Украины.

    Словацкий премьер подчеркнул суверенитет своей страны и заявил об отказе поддаваться на давление. Фицо напомнил, что у Братиславы есть такое же право вето, как и у канцлера Германии, передает РИА «Новости».

    Ранее СМИ со ссылкой на письмо Мерца главе Евросовета Антониу Коште сообщили об угрозе канцлера Германии заблокировать новый бюджет ЕС на 2028-2034 годы при отсутствии обязательств всех стран по финансовой поддержке Украины.

    На прошлой неделе Фицо сообщил об угрозах ряда премьеров ЕС урезать средства для Словакии в новом бюджете из-за отказа страны поддержать кредит для Украины на 70 млрд евро. Еврокомиссия представила проект семилетнего бюджета объемом около 2 трлн евро, предполагающий рост оборонных расходов и поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о бесполезности нового европейского кредита на 70 млрд евро для урегулирования конфликта на Украине.

    Фицо сообщил об угрозах европейских лидеров лишить Братиславу средств из бюджета ЕС.

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    10 ноября 2026, 06:19 • Новости дня
    Китай сократил импорт нефти на 15%

    Китай сократил импорт нефти на 15% за десять месяцев

    Объем импорта сырой нефти Китаем за первые десять месяцев текущего года сократился на 15,1%, до 399,9 млн тонн, сообщило главное таможенное управление КНР.

    В стоимостном выражении этот показатель вырос на 4,5%, до 256,57 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на данные китайского ведомства.

    В октябре Китай импортировал 41,94 млн тонн нефти на общую сумму около 34,15 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия увеличила поставки нефти в Китай на 18,3% в годовом исчислении.

    В сентябре ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин заявил о достижении рекордной отметки в 23% доли российской нефти в общем объеме импорта Китая.

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    10 ноября 2026, 16:09 • Новости дня
    Бундесвер запустил продажу камуфляжных резиновых уточек с винтовками

    DPA: Бундесвер запустил продажу камуфляжных резиновых уточек с винтовками

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны Германии запускает официальный интернет-магазин брендированных сувениров, где будут продаваться резиновые уточки в камуфляже, заявил глава ведомства Борис Писториус.

    Вооруженные силы Германии запускают продажу сувенирной продукции для повышения узнаваемости немецкой армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

    Ассортимент магазина включает одежду, инструменты и повседневные товары с надписью Bundeswehr и изображением Железного креста. Одним из товаров станет резиновая уточка в камуфляже со штурмовой винтовкой. В министерстве обороны Германии подчеркнули, что сувениры не предназначены для ношения с военной формой.

    «Для нас это дает дополнительную возможность продвигать наш бренд и там, куда не дотягивается традиционная реклама», – пояснил Писториус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус заявил о способности бундесвера обойтись без возвращения всеобщей воинской обязанности.

    В кабинете немецкого депутата Ханса-Томаса Тильшнайдера обнаружили сувенирную кружку с символикой российских вооруженных сил.

    Власти Германии начали разработку новой модели альтернативной гражданской службы на случай возобновления обязательного призыва в армию.

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    10 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Microsoft выступила против запрета китайских компонентов для дата-центров

    Reuters: Microsoft призвала Трампа не запрещать детали из КНР для дата-центров

    Tекст: Денис Тельманов

    Корпорация Microsoft пытается убедить президента США Дональда Трампа отказаться от планов по запрету импорта китайских компонентов для центров обработки данных в сфере искусственного интеллекта, пишет агентство Reuters.

    Microsoft призывает администрацию Трампа отказаться от запрета на импорт из Китая оптических приемопередатчиков, используемых в центрах обработки данных с ИИ, пишет Reuters.

    Технологические компании предупреждают, что запрет на поставки таких компонентов может существенно замедлить строительство центров обработки данных и подорвать позиции США в гонке искусственного интеллекта.

    В настоящее время Microsoft строит в США 35 центров обработки данных, еще 134 объекта находятся на стадии планирования. В сентябре представители компании обсуждали возможные последствия ограничений с сотрудниками Белого дома и Совета национальной безопасности США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2026 года советник президента России Антон Кобяков заявил о потере Вашингтоном лидерских позиций в глобальной технологической гонке с Пекином.

    Летом Вашингтон собрался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта.

    В 2025 году президент США Дональд Трамп снял запрет на экспорт чипов H200 компании Nvidia для одобренных клиентов в Китае.

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    10 ноября 2026, 08:51 • Новости дня
    Китай представил проект космической сети облачных вычислений

    Yicai: Китай создаст в космосе сеть облачных вычислений Nebula Constellation

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайские специалисты разработали проект создания на орбите Земли облачной вычислительной сети Nebula Constellation для обработки спутниковых данных в космосе.

    Инициатива предполагает объединение возможностей спутников для создания в космосе интеллектуальной системы информационных услуг, пишет ТАСС со ссылкой на издание Yicai. Проект был представлен компанией Nebula Space Intelligence на Конференции по отраслевой экосистеме облачных вычислений в космосе в Хэфэе.

    Космические вычислительные узлы будут координироваться с наземной инфраструктурой. Создание «космического облака» позволит объединить аппараты дистанционного зондирования, связи и вычислений. Часть данных будет обрабатываться прямо на орбите, а затем передаваться на Землю.

    Пекин активно развивает национальную космическую программу. На орбите Земли функционирует космическая станция КНР, предназначенная в том числе для международного сотрудничества. В 2025 году Китай осуществил 92 запуска, побив собственный рекорд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ракета-носитель «Чанчжэн-12» вывела на околоземную орбиту партию из девяти спутников китайской глобальной системы интернет-покрытия SatNet.

    В субботу ракета-носитель «Церера-2-Y3» доставила на солнечно-синхронную орбиту четыре космических аппарата.

    В пятницу Китай запустил три спутника серии Yaogan-51 для дистанционного зондирования Земли.

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    10 ноября 2026, 14:41 • Новости дня
    Посольство России в ФРГ осудило осквернение памятника советским воинам

    В посольстве РФ назвали осквернение советского мемориала в ФРГ подлой выходкой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посольство России в Германии назвало подлой выходкой и циничным попранием памяти воинов осквернение советского мемориала в городе Ангермюнде.

    Посольство России считает осквернение советского мемориала в ФРГ подлой выходкой. Об этом в дипмиссии заявили РИА «Новости».

    «В результате акта вандализма часть памятника раскололась на несколько фрагментов. Рассматриваем подлую выходку как циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма», – заявили в диппредставительстве.

    Дипломаты отметили, что российская сторона продолжает фиксировать акты вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов на территории Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу неизвестные осквернили памятник советским воинам в немецком городе Ангермюнде.

    Позже посол России в Германии Сергей Нечаев принял участие в памятном мероприятии на советском воинском захоронении в Дюссельдорфе.

    В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об ожидании быстрого расследования дела об осквернении кладбища советских воинов уже в Нидерландах.

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    10 ноября 2026, 05:57 • Новости дня
    Экс-секретаря консультативного совета Шэньчжэня арестовали за взятки

    В КНР бывшего чиновника из Шэньчжэня арестовали по подозрению в коррупции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Верховная народная прокуратура КНР распорядилась арестовать бывшего секретаря партийной группы народного политического консультативного совета Шэньчжэня Дай Бэйфана по подозрению в коррупции.

    Бывший чиновник подозревается в получении взяток в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    С 1990-х годов Дай Бэйфан занимал ряд руководящих должностей в правительстве Шэньчжэня. В частности, он работал заместителем секретаря горкома Коммунистической партии Китая. По закону он должен быть привлечен к уголовной ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Коммунистическая партия Китая нацелилась на борьбу с избегающими конфликтов чиновниками.

    В прошлом месяце бывшего члена парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг Ван Хуэймина приговорили к смертной казни за коррупционные преступления.

    В октябре председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости вырвать с корнем все «больные деревья» в рамках бескомпромиссной борьбы с коррупцией.

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    ЕC смирилcя с местом в предбаннике переговоров по Украине

    Представители Европы спешат прилететь в Абу-Даби, чтобы поучаствовать в трехсторонней встрече России, США и Украины. Правда, на ключевые переговоры их пускать не планируют. По мнению экспертов, европейцы расположатся в соседнем помещении, чтобы подбодрить украинскую сторону, а затем попытаются выдать это за свой дипломатический успех. При этом стратегия Владимира Путина уже вынудила Европу признать нежизнеспособность планов по изоляции России. Подробности

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    Борьба за вес меняет снабжение бойцов в зоне спецоперации

    Сразу несколько важных шагов по улучшению быта солдат – прежде всего в зоне спецоперации – предприняты тылом Вооруженных сил. Изменения касаются и полевой формы, и способов приготовления пищи, и гигиенических процедур там, где нет ни кухни, ни ванных комнат, то есть на передовой. О чем именно идет речь? Подробности

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    Обществу и армии Британии внушают неизбежность войны с Россией

    Целая серия громких заявлений о вероятной вскоре войне с Россией прозвучала в последнее время из уст британского руководства. И политики, и генералы обращаются не только к военным, но и к британским обывателям, готовя их к жертвам. Выглядит как апофеоз безумия – зачем России воевать с Великобританией? Но, возможно, у этих заявлений есть рациональные и даже циничные причины. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Проблему Китай-города одна полиция не решит

      Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

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    • Евгений Сингатулин Евгений Сингатулин
      Как Китай решает национальный вопрос

      Советскую идею автономий Китай использовал, но право выхода из страны полностью отверг. Позднее распад СССР стал для китайского руководства дополнительным предостережением: национальное строительство не должно создавать предпосылок для распада государства.

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    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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