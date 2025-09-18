Канцлер ФРГ Мерц заявил об отсутствии без евреев достойного будущего у страны

Tекст: Ирма Каплан

«Наша страна страдает духовно, когда эта критика становится поводом для ненависти к евреям или когда она даже приводит к требованиям, чтобы Федеративная Республика отвернулась от Израиля. Приверженность Германии существованию и безопасности государства Израиль является неотъемлемой частью нормативных основ нашей страны», – цитирует Мерца Tagesschau.

По словам Мерца, Центральный совет стал «спасательным кругом демократической культуры».

«Федеративная Республика была бы навсегда вырвана с корнем без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране», – сказал политик, уточнив, что факт обретения евреями дома в Германии, – это «дар» для ФРГ.

«Сегодня я хотел бы сказать евреям Германии: без вас у ФРГ не может быть хорошего будущего», – заявил Мерц.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, среди политиков Германии оказались те, кто отказался поддержать введение санкций ЕС против Израиля.

Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп отметил, что признание Палестины Германией возможно только после завершения мирного процесса. Более половины немцев при этом поддерживает признание Палестины независимым государством.

