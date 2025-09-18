Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?4 комментария
Канцлер ФРГ Мерц заявил об отсутствии без евреев достойного будущего у страны
Канцлер Германии Фридрих Мерц в 75-ю годовщину Центрального совета евреев высказался за неотъемлемые обязательства страны перед Израилем, которые она будет соблюдать, потому что возможность для критики правительства всегда должна быть, но она не должна служить поводом для антисемитизма.
«Наша страна страдает духовно, когда эта критика становится поводом для ненависти к евреям или когда она даже приводит к требованиям, чтобы Федеративная Республика отвернулась от Израиля. Приверженность Германии существованию и безопасности государства Израиль является неотъемлемой частью нормативных основ нашей страны», – цитирует Мерца Tagesschau.
По словам Мерца, Центральный совет стал «спасательным кругом демократической культуры».
«Федеративная Республика была бы навсегда вырвана с корнем без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране», – сказал политик, уточнив, что факт обретения евреями дома в Германии, – это «дар» для ФРГ.
«Сегодня я хотел бы сказать евреям Германии: без вас у ФРГ не может быть хорошего будущего», – заявил Мерц.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, среди политиков Германии оказались те, кто отказался поддержать введение санкций ЕС против Израиля.
Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп отметил, что признание Палестины Германией возможно только после завершения мирного процесса. Более половины немцев при этом поддерживает признание Палестины независимым государством.
Во время церемонии открытия восстановленной синагоги в Мюнхене канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал бороться с любыми проявлениями антисемитизма, заявив, что испытывает стыд за ситуацию в стране.