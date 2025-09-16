Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.12 комментариев
Мерцу стало стыдно за антисемитизм в Германии
Во время церемонии открытия восстановленной синагоги в Мюнхене канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал бороться с любыми проявлениями антисемитизма, заявив, что испытывает стыд за ситуацию в стране.
Мерц отметил, что потрясен новой вспышкой антисемитизма и испытывает стыд как канцлер, немец и представитель послевоенного поколения. По его словам, долгом Германии остается выполнение обещания «никогда больше». «Я хотел бы сказать вам, как мне стыдно», – приводит его слова ТАСС.
Мерц подчеркнул, что политики и общество слишком долго игнорировали проблему, когда часть прибывших в страну людей воспитывалась в государствах, где антисемитизм становится государственной доктриной, а ненависть к Израилю закладывается с детства. Он выразил надежду, что однажды евреи в Германии снова смогут жить без необходимости находиться под охраной полиции.
Мерц заявил: «С этого момента я объявляю войну всем формам старого и нового антисемитизма в Германии от имени всего федерального правительства ФРГ».
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия готова рассмотреть вопрос санкций против «экстремистских министров» Израиля и частичное приостановление торговых элементов соглашения ЕС–Израиль.
Это вызвало раскол среди политиков Германии. Германия отказалась поддержать введение санкций ЕС против Израиля.
Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп отметил, что признание Палестины Германией возможно только после завершения мирного процесса. Более половины немцев при этом поддерживает признание Палестины независимым государством.