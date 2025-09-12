Стало известно о расколе среди немецких консерваторов из-за Израиля

Баварские консерваторы выступили против санкций ЕС в отношении Израиля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейская комиссия готовится обсудить возможность санкций в отношении «экстремистских министров» Израиля и частичное приостановление торговых элементов соглашения ЕС–Израиль, сообщает Politico.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об этих предложениях в своей ежегодной речи, что вызвало резкую реакцию со стороны баварских консерваторов из христианско-социального союза (CSU).

Лидер ХСС в Бундестаге Александр Хоффманн заявил: «Повернуться спиной к Израилю не может быть вариантом для Германии. Я надеюсь, что президент Еврокомиссии пересмотрит свою позицию и отзовет свои заявления». По его мнению, давление на Израиль лишь сыграет на руку ХАМАС и не приблизит мир.

Баварские консерваторы, входящие в Европейскую народную партию фон дер Ляйен, намерены противостоять этим инициативам. В самой Германии предложения Еврокомиссии усилили разногласия внутри коалиции канцлера Фридриха Мерца: ХСС выступает за поддержку Израиля, социал-демократы из СДПГ требуют ужесточения курса, а Христианско-демократический союз занимает промежуточную позицию. При этом Мерц заявил, что «Германия и впредь будет стоять на стороне Израиля», но не исключил обсуждение санкций на уровне Евросоюза.

Прохождение предложений фон дер Ляйен будет зависеть от позиции Германии. Приостановка торговых элементов соглашения возможна при квалифицированном большинстве среди стран ЕС, а введение санкций против министров Израиля – только при единогласном решении. Эти вопросы станут ключевыми на ближайших заседаниях Европейского совета в октябре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, советники Дональда Трампа пришли в ярость после удара Израиля по Катару. Премьер-министр Катара призвал мировое сообщество обуздать Израиль и заявил о праве эмирата на ответные действия. Дональд Трамп пообещал, что подобный удар по Дохе больше не повторится.