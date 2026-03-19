Путин призвал усилить защиту выделенных на нацпроекты и гособоронзаказ средств

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства отметил, что количество коррупционных преступлений за прошлый год выросло на 12,3%, сообщается на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что граждане России рассчитывают на прокуратуру в вопросах повышения эффективности борьбы с коррупцией. Он напомнил, что ранее на коллегиях Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел уже говорил о важности этого направления.

Глава государства также акцентировал, что прокуратура должна незамедлительно реагировать на нарушения в отношении несовершеннолетних, пожилых и других социально уязвимых групп. Путин подчеркнул важность защиты их прав и попросил продолжать оперативно реагировать на любые подобные факты.

Среди приоритетных задач президент выделил защиту трудовых и социальных прав граждан. «Нужно продолжать безотлагательно восстанавливать справедливость в случаях задолженности по заработной плате, добиваться полагающихся по закону выплат работникам и возмещения причиненного ущерба», – отметил он.

Ранее Путин призвал Генпрокуратуру усилить борьбу с терроризмом и экстремизмом. Он также призвал жестко реагировать на нарушения в армии.