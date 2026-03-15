Биолог Федоров заявил о невозможности распознать энцефалитного клеща внешне

Федоров рассказал, что отличить энцефалитного клеща от обычного невозможно по внешнему виду, сообщает РИА «Новости».

«Присутствие вируса в организме насекомого никак не проявляется внешне. У зараженных особей отсутствуют признаки, указывающие на их инфицирование. При сравнении двух клещей, энцефалитного и обычного, относящихся к одному виду, выявить признаки внешних отличий между ними не получится даже с использованием микроскопа или мощной лупы», – заявил Федоров.

Он пояснил, что заражение вирусом не отражается ни на размерах, ни на окраске, ни на других особенностях внешности клеща. Поэтому единственным способом узнать, несет ли клещ вирус энцефалита, остается лабораторный анализ. Эксперт призвал соблюдать меры предосторожности при посещении мест, где возможны укусы клещей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор сообщил о вакцинации 1,6 млн россиян от энцефалита.