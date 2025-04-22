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Роспотребнадзор сообщил о вакцинации 1,6 млн россиян от энцефалита
С начала сезона в медицинские организации обратились свыше 15 тысяч человек с укусами клещей, наибольшее число случаев зафиксировано в ряде регионов.
Более 1,6 млн россиян сделали прививку от клещевого энцефалита в 2025 году, передает РИА «Новости». В Роспотребнадзоре отметили, что с начала сезона за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились свыше 15 тысяч человек. Наибольшее количество обращений пришлось на Кемеровскую, Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую, Иркутскую и Ростовскую области, а также на Краснодарский и Красноярский края.
Для профилактики заражения продолжается акарицидная обработка территорий – в пятидесяти регионах России обработано более 9,2 тыс. гектаров. Ведомство уточнило, что к летнему открытию детских оздоровительных учреждений в 2025 году запланирована обработка еще 40,3 тыс. гектаров.
Ситуация по заболеваемости и мерам профилактики находится на контроле Роспотребнадзора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, чемпионка России по ледолазанию Алена Власова скончалась из-за осложнения после укуса энцефалитного клеща, в Подмосковье уже зарегистрированы первые случаи укусов клещей из-за ранней весны, а ученые предупреждали о рисках заражения энцефалитом в Центральной России и необходимости прививок и мер защиты.