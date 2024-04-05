Энтомолог назвал способы защиты людей и домашних животных от клещей

Энтомолог Марьинский: Вакцинация от клещевого энцефалита в Центральной России противопоказана

Tекст: Татьяна Косолапова

«Иксодовые клещи – семейство, включающее несколько родов и достаточно много видов клещей, которые в том числе могут быть переносчиками опасных для человека инфекционных заболеваний. Эти существа маленькие и ориентируются на те погодные условия, которые их окружают: если в лесу в апреле еще может быть по колено снега, то там клещей быть не может. А если на опушке снег полностью растаял, земля подсохла, прогрелась, то клещи тут могут стать активными. При этом, разумеется, на улице должна держаться положительная температура, заморозков клещи не любят», – говорит Марьинский.



В центральной части европейской России, по словам специалиста, пик активности клещей приходится на самый конец апреля – начало мая и длится где-то до середины июня. При этом ближе к середине лета, когда становится жарко и сухо, клещи впадают в некое оцепенение, их активность снижается, однако это не значит, что в такой период времени нельзя встретиться с иксодовыми клещами. Иногда второй пик активности этих кровососущих приходится на период бабьего лета – конец августа – начало сентября.

Сами по себе иксодовые клещи подстерегают свою жертву в высокой траве или на небольших кустах, высотой не более 1,5 метра, продолжает энтомолог. Поэтому в городе вероятность стать жертвой клеща достаточно маленькая. Однако, если человек время от времени гуляет в городском парке, который прилегает к лесному массиву, то шанс нападения насекомого в разы увеличивается. В связи с этим во время прогулки как в городском лесопарке, так и за городом или на даче, специалист настоятельно рекомендует использовать репелленты. Наиболее эффективны те аэрозоли, которые наносятся не на кожу, а на одежду – их следует распылять на штаны и обувь. Для большей безопасности также можно заправить штаны в носки – это хоть и старый, но действенный способ защиты.

Заменять репелленты эфирными маслами не стоит, предупреждает эксперт. Как и большинство наземных беспозвоночных, иксодовые клещи не любят некоторые яркие запахи. Но чтобы клещ отступил, надо намазать этим маслом прямо у него подносом. Если же просто побрызгать кожу и одежду этими маслами, никакого эффекта в виде защиты не будет.

«Иксодовые клещи переносят целый букет болезней. Среди них самые распространенные на территории нашей страны – клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). От клещевого энцефалита есть прививка, но даже если человек ее сделал, это не значит, что он может ходить без защиты по лесу, выдергивая из себя клещей направо и налево, и забывать о факте укусов. Нет, такому человеку при нападении клеща все равно нужно сдать его на анализ в медучреждение, чтобы убедиться, что он не был переносчиком другой болезни», – делится Марьинский.

При этом он призывает не делать прививку от энцефалита без особой необходимости: это серьезное вирусное заболевание, вакцинация может привести к летальному исходу. Второй вариант – поскольку вирус клещевого энцефалита поражает нервную систему человека, то вакцинированный может стать инвалидом. Поэтому прививку от энцефалита следует делать тем, кто живет в регионе, где есть энцефалит, или собирается туда отправиться. Живущим, например, в Москве, такая вакцинация противопоказана. Эндемичными по вирусному клещевому энцефалиту считаются примерно 10 субъектов РФ, в основном на Урале и в Сибири.



«Боррелиоз – бактериальная инфекция, против этого заболевания прививки не существует. Однако против бактерий у человечества есть универсальное оружие – антибиотики. Соответственно, если болезнь Лайма поставлена пациенту своевременно, то ему назначается сложный курс лечения, после которого человек выздоравливает. Отмечу, что антибиотики от данного заболевания может назначить только врач. Без наблюдения самостоятельно их пить нельзя», – подчеркивает энтомолог.

Также специалист призывает регулярно проводить обработку домашних животных, особенно тех, которые находятся на самовыгуле. Для питомцев соответствующие препараты защиты можно приобрести в зоомагазине. Обработку необходимо проводить регулярно, на протяжении всего периода активности клещей, то есть до наступления крепких заморозков. Это необходимо не только для того, чтобы защитить собаку или кошку от болезней, которые могут переносить клещи, но и для того, чтобы животное не принесло на себе домой опасного для человека паразита.

Ранее начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин уже предупредил об активизации клещей в столице на фоне потепления, передают РИА «Новости». В связи с этим он порекомендовал соблюдать меры предосторожности.