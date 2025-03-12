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Теплая погода разбудила клещей в Подмосковье
В Подмосковье зарегистрировали первые укусы клещей
В Подмосковье зафиксированы первые укусы клещей, которые активизировались ранее обычного из-за ранней весны, в том числе в Сергиевом Посаде, сообщило подмосковное министерство здравоохранения.
Отмечается, что пробуждение насекомых произошло из-за раннего наступления климатической весны. Один из первых зарегистрированных случаев произошел в Сергиевом Посаде, передает ТАСС.
Ведомство предупреждает, что в случае укуса клеща не стоит пытаться извлечь его самостоятельно, а следует обратиться к специалистам в ближайший травмпункт. После удаления насекомого рекомендуется следить за состоянием здоровья. Если сохраняется зуд, покраснение или ухудшается общее самочувствие, нужно обратиться к врачу.
Для профилактики укусов клещами министерство советует использовать репелленты, закрывать тело одеждой, особенно ноги. При походах в лес рекомендуется надевать сапоги, заправлять брюки в носки, а после прогулок тщательно осматривать себя на наличие клещей.
Управление Роспотребнадзора Подмосковья ранее сообщало, что Дмитровский и Талдомский округа региона являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту. Перед приездом в эти районы важно пройти вакцинацию.
Ранее врач назвал любимое место клещей на теле детей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аномально теплая погода уже разбудила клещей в Сибири, раскрывая их активность раньше обычного срока, а Роспотребнадзор предсказал раннее пробуждение клещей в этом году в связи с теплыми климатическими условиями.