Теплая погода разбудила клещей в Подмосковье

В Подмосковье зарегистрировали первые укусы клещей

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что пробуждение насекомых произошло из-за раннего наступления климатической весны. Один из первых зарегистрированных случаев произошел в Сергиевом Посаде, передает ТАСС.

Ведомство предупреждает, что в случае укуса клеща не стоит пытаться извлечь его самостоятельно, а следует обратиться к специалистам в ближайший травмпункт. После удаления насекомого рекомендуется следить за состоянием здоровья. Если сохраняется зуд, покраснение или ухудшается общее самочувствие, нужно обратиться к врачу.

Для профилактики укусов клещами министерство советует использовать репелленты, закрывать тело одеждой, особенно ноги. При походах в лес рекомендуется надевать сапоги, заправлять брюки в носки, а после прогулок тщательно осматривать себя на наличие клещей.

Управление Роспотребнадзора Подмосковья ранее сообщало, что Дмитровский и Талдомский округа региона являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту. Перед приездом в эти районы важно пройти вакцинацию.

Ранее врач назвал любимое место клещей на теле детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аномально теплая погода уже разбудила клещей в Сибири, раскрывая их активность раньше обычного срока, а Роспотребнадзор предсказал раннее пробуждение клещей в этом году в связи с теплыми климатическими условиями.