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    Не подлежит забвению. Россия защищает свою Великую Победу
    Оперштаб Белгородской области распорядился отселить жителей Терезовки
    Путин поручил проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5% в январе
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    Мнения
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Наступает момент испытания на прочность принципа «мы не такие»

    Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем европейские политики снова потянулись в Киев

    В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль

    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

    9 комментариев
    23 января 2025, 02:57 • Новости дня

    Роспотребнадзор предсказал раннее пробуждение клещей

    Клещи активизируются при оптимальных условиях, предупреждает Роспотребнадзор

    Клещи возобновляют активность при благоприятных условиях, такими как теплые зимы и удлинение светового дня, предупреждает Роспотребнадзор.

    Как сообщает ТАСС, Роспотребнадзор предупреждает о возможном раннем пробуждении клещей при оптимальных для их существования условиях. Ведомство отмечает, что иксодовые клещи находятся в состоянии покоя, когда условия неблагоприятны, но при улучшении обстановки активизируются все функциональные системы их организма.

    Пресс-служба Роспотребнадзора привела пример малоснежной теплой зимы 2014 года, когда сезон клещей начался на месяц раньше обычного, в марте. В ведомстве не исключили повторения подобного сценария и в текущем году, однако подчеркнули, что ситуация будет различной для разных регионов из-за широкого спектра природных условий.

    Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности в местах, где возможна активность клещей: парках, лесах и других природных объектах. Для защиты следует использовать плотно прилегающую к телу одежду и репелленты.

    Ранее управление Роспотребнадзора по Томской области сообщило о случае укуса клеща у ребенка, что вызвало активное обсуждение в социальных сетях о массовом пробуждении клещей в Московском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Томской области пятилетний житель села Воронино стал первым в этом году, кто пострадал от укуса клеща, который вышел из зимовки из-за аномально теплой погоды. В субботу москвичей ожидала облачная погода с температурой до четырех градусов тепла и западным ветром до 15 м/с.

    22 января 2025, 13:14 • Новости дня
    Более 20 тыс. заявок подано на дополнительный набор в программу «Время героев»

    Tекст: Александра Юдина

    С момента начала дополнительной регистрации на программу «Время героев» было зарегистрировано более 20 тыс. человек.

    В Telegram-канале проекта указано, что завершена дополнительная регистрация в программу «Время героев» с 20 тыс. участников.

    Общее число заявок на участие в программе достигло почти 65 тыс. человек, что свидетельствует о высокой заинтересованности граждан в этом проекте. Дополнительная регистрация завершится 25 января в 12.00 мск, до этого времени участникам также необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки.

    Результаты отбора станут известны после завершения всех процедур, отметили организаторы. Последующие программы, аналогичные «Времени героев», планируется запустить во всех российских регионах.

    «Темпы регистрации на программу »Время героев« говорят сами за себя. Программа востребована и очень актуальна. Президент поручил нам распространить эту работу на все регионы России. Мы готовы делиться с коллегами и передавать им все методики и лучшие практики, которые применялись на федеральном уровне», – отметил ректор президентской академии Алексей Комиссаров.

    На сегодня 18 участников первого потока программы получили назначения на ответственные должности. Среди них – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов. А руководитель программы Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

    Ранее региональные аналоги проекта «Время героев» для трудоустройства и интеграции в общество ветеранов СВО запустили в Иркутской области, на Ямале, в Свердловской и Омской областях, в Удмуртии и Калужской области. Позднее региональные кадровые программы по образцу федерального проекта «Время героев» создали в Якутии, Хабаровском крае и Томской области.

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    22 января 2025, 14:29 • Новости дня
    Эксперты объяснили решение Сирии аннулировать контракт с Россией по порту Тартус

    Эксперт Лямин: Сирия, аннулировав контракт с Россией по порту Тартус, сделала реверанс Западу

    Эксперты объяснили решение Сирии аннулировать контракт с Россией по порту Тартус
    @ syria.mil.ru

    Tекст: Анастасия Куликова

    Новые сирийские власти пытаются понравиться ЕС и США, а также добиться снятия санкций. Однако в попытках решить эту задачу они создают невыносимые для российского присутствия условия, сказали газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин и политолог Федор Лукьянов. Ранее, по данным СМИ, Сирия расторгла инвестиционное соглашение с Москвой о порте Тартус.

    «Инвестиционное соглашение между Москвой и Дамаском было заключено в 2019 году. Предполагалось, что российская компания будет помогать Сирии развивать торговый порт Тартус. Схожая договоренность, которая касалась Латакии, была между сирийской стороной и Ираном», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин.

    Он допускает, что пришедшие к власти в Дамаске группировки приступили к пересмотру этих контрактов. «Они хотят, что называется, навести мосты с Евросоюзом и США, и таким образом если не отменить, то хотя бы облегчить санкционный режим», – пояснил собеседник.

    В этой связи Лямин напомнил, что европейские чиновники ранее призывали Дамаск отказаться от российских баз и сократить отношения с Москвой. Помимо попытки «понравиться Западу», спикер также усмотрел «желание привлечь европейских и американских инвесторов». «Возможно, речь пойдет и о турецких деньгах, учитывая влияние Анкары», – допускает он.

    По словам эксперта, инвестиционное соглашение Москвы и Дамаска не имело отношения к базе в Тартусе. «Наш пункт материально-технического обеспечения находится в другой части порта. Другое дело, что новые сирийские власти, судя по всему, делают сейчас все, чтобы нас выдавить оттуда», – считает аналитик.  

    Собеседник объясняет: создается ситуация, в которой наше присутствие в Тартусе стало бы некомфортным и даже невыносимым. «Дамаск не хочет рвать отношения с Москвой и тем более идти на конфронтацию. Но вместе с тем сирийские власти предпринимает меры, которые могли бы вынудить наши силы уйти», – полагает Лямин.

    В этой связи еще более актуальным становится вопрос российских баз в Ливии, куда, по информации СМИ, ранее начали перебрасывать часть систем ПВО. «Это позволит нам сохранить присутствие в регионе в случае негативного решения по военным объектам в Сирии. Но важно, чтобы процесс передислокации проходил постепенно», – отметил он.

    Впрочем, спикер не исключает, что Москве и Дамаску удастся прийти к соглашению по инвестициям. Однако из-за ориентации сирийцев на Запад шансы малы. «Если Европа им сможет предложить выгодные условия, то нам сложно будет это перебить», – допускает Лямин. Аналитик считает важным продолжать переговоры между сторонами по базам.   

    «Если мы сможем достичь договоренностей и сохранить военные объекты, это станет серьезным успехом дипломатов. Но ключевым все же будет вопрос условий. В конечном счете у России есть возможности осуществлять связь с Африкой и без баз в Сирии», – детализировал эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай». «Новые сирийские власти переустраивают в стране всю систему, в том числе и экономическую. Прежде всего они стараются объединить финансовые потоки», – отметил он.

    Политолог объясняет: происходит ревизия тех договоренностей, которые были достигнуты еще при правительстве Башара Асада. В то же время, как считает собеседник, вопрос судьбы российской базы и инвестиционный контракт могут быть не связаны напрямую.

    «Это нормально, что сирийская сторона стремится управлять денежными потоками. Другое дело, что российские военные базы – вопрос, касающийся не столько денег, сколько геополитики», – пояснил Лукьянов. Новые власти Сирии, ранее говоря об этих объектах, отмечали, что не будут делать резких шагов, напомнил аналитик.

    «Мы пока не знаем, какое решение по базам они примут. Это предмет контактов и переговоров Москвы и Дамаска. Однако если портом Тартус начнет управлять не российская, а сирийская компания, это не будет означать, что мы не сможем им пользоваться. Вопрос в условиях», – считает эксперт. Он также предостерегает делать поспешные выводы: «Говорить о том, что нынешние действия властей Сирии станут первым шагом к расторжению отношений с Россией, сейчас преждевременно».

    Ранее стало известно, что переходное правительство Сирии отменило 49-летнее соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» об операционном управлении портом Тартус. Как рассказал директор таможенного управления провинции Риад Джуди изданию Al-Vatan, официальный Дамаск работает над тем, чтобы реструктуризировать и по-новому запустить деятельность порта, восстановить портовые механизмы и постройки. Джуди указал: все доходы «пойдут на благо сирийского государства, а рабочие будут возвращены на свои места».

    Российское военное грузовое судно «Спарта II» уже пришвартовалось к пирсу в Тартусе рядом со складами ВМФ РФ в ожидании вывоза оборудования. При этом «в регионе нет сопоставимой альтернативной базы для российского флота», приводит издание The Maritime Executive заявление британской военной разведки.

    Напомним, ключевые объекты дислокации российских военных в Сирии – это авиабаза Хмеймим и пункт базирования ВМФ в Тартусе. Они находятся на западе страны на побережье Средиземного моря. В 2017 году Москва и Дамаск подписали два соглашения, которые определяли порядок использования баз на ближайшие 49 лет с опциями автоматического продления еще на 25 лет.

    На расширение базы в Тартусе планировалось тратить 3,2 млрд рублей ежегодно, сообщал председатель главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Александр Зинченко.

    В декабре 2024 года к власти в Сирии пришла террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам». Как передавало издание Al Hadath, боевики практически не встретили сопротивления республиканской армии. За несколько часов с начала военных действий в Дамаске они вошли в оставленный без охраны президентский дворец.

    МИД Сирии сообщал, что Асад добровольно оставил свой пост, дав указание министрам передать власть мирным путем. После этого президент с семьей прилетел в Москву. Россия из гуманитарных соображений согласилась предоставить ему убежище. Российские же военные в Сирии сосредоточились в Хмеймиме и Тартусе.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что безопасность этих объектов – приоритет Москвы, а вопрос сохранения баз будет зависеть от переговоров с властями Сирии. Источник ТАСС в Кремле сообщал, что лидеры сирийской оппозиции гарантировали России безопасность баз и дипломатических учреждений.

    По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Москва не получала обращений от властей Сирии о пересмотре договоров о военных базах, база и порт работают в обычном режиме. По его словам, Дамаск не намерен расторгать соглашения с российской стороной, ведутся переговоры лишь о статусе и численности контингента.

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    22 января 2025, 21:07 • Видео
    Трамп посадил Украину на голодный паек

    Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

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    22 января 2025, 19:33 • Новости дня
    Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    @ dpa/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германия предложила Европейскому союзу ограничить доступ российским дипломатам в Европу из-за предполагаемых гибридных угроз, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на документ Министерства иностранных дел Германии, в качестве примера таких угроз упоминается повреждение кабелей в Балтийском море. При этом, по информации The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к инцидентам. Обнаружено, что аварии были вызваны ошибками экипажей проходящих судов, передает «Московский комсомолец».

    МИД в Берлине намерен усилить последствия для предполагаемых гибридных атак через сокращение времени аккредитации и ограничения свободы передвижения для владельцев российских дипломатических паспортов. К тому же Германия планирует ввести меры против судов, которые могут участвовать в транспортировке российских энергоресурсов.

    Дополнительно немецкое внешнеполитическое ведомство хочет активизировать сотрудничество с частными компаниями при проведении стресс-тестов для критической инфраструктуры. Германия надеется, что ЕС разработает более активную коммуникационную стратегию, чтобы ясно указать на ответственность России за некоторые инциденты. В материале отмечено, что ранее европейским правительствам было сложно возложить ответственность за происшествия на российскую сторону.

    В воскресенье американские и европейские разведслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, отмечая, что инциденты могли быть вызваны авариями.

    Ранее сообщалось, что НАТО планирует включить военные меры в стратегию противодействия гибридным атакам России, которые могут угрожать критической инфраструктуре альянса.

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    22 января 2025, 17:15 • Новости дня
    Слуцкий назвал бредом заявления Зеленского о стамбульских переговорах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий обвинил Владимира Зеленского в манипуляциях и фальсификации информации относительно стамбульских переговоров, назвав его заявления лживым бредом.

    Слова главы Украины Зеленского о том, что на стамбульских переговорах Россия якобы требовала от него уйти и хотела заменить его на Виктора Медведчука, являются лживым бредом и игрой на публику, заявил Слуцкий, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Зеленский занимается манипуляциями, и добавил, что все заявления на Давосе о якобы ультиматуме президента России Владимира Путина являются фальсификацией.

    По словам Слуцкого, договоренности об украинском урегулировании были парафированы в Стамбуле главой украинской делегации Давидом Арахамией. «Тогда в знак доброй воли Россия отвела войска с Киевского и Черниговского направлений. Мы были готовы закончить военные действия, а украинская сторона была согласна на условия соглашения», – заявил он.

    Он также отметил, что после стамбульских переговоров тогдашний премьер Британии Борис Джонсон приказал разорвать договоренности. «Просроченный и нелегитимный Зеленский теперь пытается перевернуть картину с ног на голову, занимаясь фальсификацией истории», – добавил Слуцкий, утверждая, что это делается ради зрителей в Вашингтоне.

    Ранее Зеленский выразил недовольство Западом, обвинив США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет. На экономическом форуме в Давосе Зеленский также заявил, что Украина не признает новые регионы России.

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    22 января 2025, 18:36 • Новости дня
    Власти Сирии объявили о переговорах с Россией о военных базах

    Сирийские власти обсудили с Россией будущее военных баз на своей территории

    Власти Сирии объявили о переговорах с Россией о военных базах
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Новые сирийские власти начали переговоры с Россией о будущем российских военных баз на территории страны, сообщил министр обороны переходного правительства Сирии.

    Пока окончательное решение по этому вопросу не принято. Министр обороны в сирийском правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра сообщил, что до настоящего момента неясно, каким будет решение, передает ТАСС.

    По словам министра, указания от руководства на этот счет пока не поступали. Однако переговоры ведутся, и в них активно участвуют руководство страны и Министерство иностранных дел Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, в Сирии расторгли инвестиционное соглашение с Россией о порте Тартус.

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    22 января 2025, 17:37 • Новости дня
    Путин поручил проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5% в январе
    Путин поручил проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5% в январе
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предложил проиндексировать cтраховые и военные пенсии уже в январе этого года.

    Он подчеркнул, что индексация должна основываться на фактической инфляции прошлого года, которая составила 9,5%.

    «Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5 процента», – приводит слова главы государства Telegram-канал Кремля.

    Путин также отметил необходимость дополнительной индексации пенсий для военных пенсионеров. Он назвал данную меру правильной и справедливой и поручил правительству как можно скорее принять меры для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий.

    Ранее Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин проведет в четверг видеоконференцию с членами правительства, где будут обсуждаться результаты контрольно-надзорной деятельности и текущие вопросы.

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    22 января 2025, 14:31 • Новости дня
    Рябков: Россия ведет внутреннюю подготовку к контакту Путина и Трампа
    Рябков: Россия ведет внутреннюю подготовку к контакту Путина и Трампа
    @ The Kremlin Moscow/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контакт президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на данный момент не согласован, но российская сторона продолжает внутреннюю подготовку к возможной встрече, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

    «Контакт пока не согласован», – сказал Рябков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Россия продолжает внутреннюю подготовку к возможному контакту между лидерами двух стран. Рябков уточнил, что российская сторона ожидает более конкретной информации из Вашингтона, прежде чем приступит к согласованию графиков и организационных моментов встречи.

    «Подготовка внутренняя продолжается, – сказал замминистра. – Когда мы, наверное, услышим что-то более внятное и конкретное из Вашингтона, тогда займемся согласованием графиков и организационных моментов», – пояснил он.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность к диалогу с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

    Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным.

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    22 января 2025, 21:39 • Новости дня
    Дроны-ретрансляторы «Касатка» научили превращаться в камикадзе и другие БПЛА

    В России создали дроны-ретрансляторы «Касатка»

    Дроны-ретрансляторы «Касатка» научили превращаться в камикадзе и другие БПЛА
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России разработан новый дрон «Касатка», который может применяться как ретранслятор и как ложная цель, чтобы запутать противника, сообщили в Народном фронте.

    Директор новосибирского предприятия-разработчика «Аэрофрегат» Николай Жернов пояснил, что благодаря специальным отражателям этот дрон на радарах ПВО может отображаться как более дорогой дрон, например, «Герань» или «Орион», передает ТАСС.

    Дрон «Касатка» способен летать на высоте до 2 км и передавать радиосигнал на 50 км для управления другими дронами. Жернов также отметил, что «Касатку» можно использовать как дрон-камикадзе. В этом режиме он может нести до 3 кг взрывчатки и лететь на дальность до 70 км, находясь в воздухе до часа.

    Ранее более трех тысяч дронов-камикадзе «Микроб», оснащенных искусственным интеллектом и способных автономно следовать за целью, поступили в зону специальной военной операции на Украине.

    Концерн «Калашников» разработал новый дрон-камикадзе «КУБ-2-Э», который будет впервые представлен в двух модификациях на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.

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    22 января 2025, 22:51 • Новости дня
    На Солнце произошел редкий выброс черной плазмы

    На Солнце наблюдался редкий выброс черной плазмы с нейтральным водородом

    Tекст: Евгения Караваева

    На Солнце зафиксирован уникальный феномен: выброс черной структуры, связанный с нейтральным водородом, который наблюдался в течение трех часов, а затем полностью исчез, следует из данных лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

    На Солнце в среду произошел выброс черной призрачной структуры. Это явление зафиксировала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. В публикации отмечается, что оно отличается своей редкостью, красотой и даже некоторой жутковатостью, передает РИА «Новости».

    Ученые объяснили необычный цвет выброса присутствием нейтрального водорода, что является редкостью для солнечных явлений. Они предполагают, что холодный протуберанец, содержащий большое количество нейтрального водорода, был выброшен в результате вспышки. Он распространился по солнечной короне, где наблюдался в течение трех часов, после чего полностью разрушился и исчез.

    Такого рода выбросы крайне редки и представляют значительный интерес для изучения солнечной активности и ее влияния на космическую погоду.

    Ранее на Солнце зафиксировали вспышку класса М3.3, которая длилась 48 минут и произошла в группе пятен 3967.

    Магнитная буря, вызванная этой вспышкой, вероятно, начнется в пятницу вечером и будет оценена как G2 по пятибалльной шкале интенсивности.


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    22 января 2025, 13:15 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о плане ЕС полностью отказаться от российского газа

    Фон дер Ляйен: Еврокомиссия представит план по отказу от российского газа и снижению цен в ЕС в феврале

    Фон дер Ляйен заявила о плане ЕС полностью отказаться от российского газа
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости Евросоюза отказаться от российского газа и одновременно снизить цены на энергию. Она отметила, что обе цели станут ключевыми в новом энергетическом плане, который будет представлен в феврале, передает ТАСС.

    Выступая на сессии Европарламента, фон дер Ляйен подчеркнула, что цены на энергоресурсы в Европе системно выше, чем в США и Китае, и сильно отличаются между странами ЕС.

    «Мы должны их снизить, в то время как завершаем отказ от российского топлива. Обе эти задачи важны, нам нужно их достичь», – заявила она.

    Фон дер Ляйен также отметила необходимость значительного расширения инвестиций в зеленые технологии, включая технологии «нового поколения». Она подчеркнула, что тесное сотрудничество с США, в том числе увеличение закупок американского газа, является частью стратегии.

    Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметил, что страны ЕС увеличили закупки российского СПГ, и призвал прекратить эту практику.

    Горожане эстонской Нарвы выразили недовольство значительным ростом цен на отопление, что привело к подготовке акции протеста на 1 февраля, после увеличения стоимости в полтора раза с декабря.

    Президент США Дональд Трамп заявлял о намерении ввести повышенные импортные пошлины против ЕС, если он не увеличит объемы закупок американской нефти и газа. Сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Латвии, Венгрии и Чехии снизились до менее 60%, а отбор достиг максимума с начала отопительного сезона.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращение транзита российского газа Украиной и санкции США против российских нефтегазовых компаний могут привести Европу к новому энергетическому кризису.

    Коментарии (4)
    22 января 2025, 14:18 • Новости дня
    Каллас назвала себя реалистом в отношениях с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что не считает себя «ястребом» по отношению к России, пишет Reuters.

    Она отметила на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, что не является агрессивно настроенной к России, а скорее реалистично оценивает ситуацию, передает РИА «Новости». «Люди говорят, что я – «ястреб» в отношении России. Я думаю, что я просто реалистично к ней отношусь», – заявила Каллас.

    Она также подчеркнула роль Евросоюза в поддержке Украины, отметив, что ЕС является крупнейшим мировым донором для страны. По ее словам, Евросоюз уже вложил в поддержку Украины 134 млрд евро, включая 50 млрд на поставки оружия. Это делает Евросоюз ведущим союзником Украины в мировом контексте, подчеркнула Каллас.

    Дополнительно она сообщила, что к концу текущего месяца Евросоюз завершит подготовку 75 тыс. украинских военных.

    Ранее Каллас сообщила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнивала Каллас с героиней фильма «Красота по-американски», страдающей психическим расстройством.

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    22 января 2025, 21:08 • Новости дня
    Завершена очистка мазута тяжелой техникой у кормы танкера «Волгонефть-239»
    Завершена очистка мазута тяжелой техникой у кормы танкера «Волгонефть-239»
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спасатели продолжают сбор мазута в районе севшей на мель кормы танкера «Волгонефть-239» в Черном море вручную, тяжелая техника завершила свою работу, сообщил старший аэромобильной группировки Уральского учебно-спасательного центра МЧС России Олег Максимов.

    Спасательная операция на месте аварии «Волгонефть-239» в Черном море продолжается, передает РИА «Новости». Очистка с использованием тяжелой техники в районе севшей на мель кормы завершена. Однако, как отметил Максимов, продолжается сбор мазута с помощью лопат и мешков.

    «На месте ЧС нет уже места, где мазут можно было бы убрать с помощью тяжелой техники. Но есть загрязненный участок береговой линии, который нуждается в очистке. Группа наших спасателей из пяти человек работает на месте. С помощью лопат и мешков грузят загрязненный грунт в мешки и очищают береговую линию», – рассказал он.

    Ранее глава Росморречфлота Андрей Тарасенко сообщил, что танкер «Волгонефть-239», оказавшийся на мели у берега Краснодарского края, будет полностью утилизирован после завершения процесса откачки мазута.

    На пляжах Анапы в Краснодарском крае после шторма вновь обнаружили выбросы мазута на 24 участках, их устраняют. На берегу Азовского моря в Краснодарском крае также обнаружены фракции мазута.

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    22 января 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин сообщил о росте ненефтяных доходов бюджета на 26%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором отметил значительный рост бюджетных поступлений, не связанных с продажей нефти и газа.

    В прошлом году ненефтяные доходы бюджета увеличились на 26% и достигли 25,6 трлн рублей, сообщил Путин.

    «Это почти на 800 млрд рублей больше, чем правительство предполагало осенью», – отметил президент, его слова приводит Telegram-канал Кремля. Этот рост доходов формирует надежную базу для государственной казны в текущем году, которая становится менее зависимой от внешних факторов на сырьевых рынках, отметил Путин.

    Ранее Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин проведет в четверг видеоконференцию с членами правительства, где будут обсуждаться результаты контрольно-надзорной деятельности и текущие вопросы.

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    22 января 2025, 07:21 • Новости дня
    ПВО сбила восемь украинских БПЛА над Ростовской, Курской и Воронежской областями

    Минобороны: ПВО сбила восемь украинских БПЛА над Ростовской, Курской и Воронежской областями

    ПВО сбила восемь украинских БПЛА над Ростовской, Курской и Воронежской областями
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО за ночь уничтожила восемь украинских беспилотников над Ростовской, Курской и Воронежской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что шесть дронов были сбиты над Ростовской областью и по одному – над Курской и Воронежской областями.

    Ранее в Белгородской области беспилотник атаковал движущийся автомобиль, что привело к ранению мирного жителя, доставленного с баротравмой и ранениями в больницу.

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    22 января 2025, 16:59 • Новости дня
    Россельхознадзор закрыл поставки животноводческой продукции из ЕС

    Данкверт: Россельхознадзор закрыл на месяц поставки животноводческой продукции из ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки животноводческой продукции из Евросоюза приостановлены на месяц из-за опасности распространения ящура, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

    По словам Данкверта, запрет на ввоз животноводческой продукции из ЕС будет действовать в течение месяца, чтобы наблюдать за эпидемиологической ситуацией, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что после этого периода возможны смягчения ограничений, однако они зависят от отсутствия распространения вируса.

    Данкверт также добавил, что смягчение возможно только в том случае, если предприятия, в отношении которых действуют ограничения, успешно пройдут российскую инспекцию.

    Напомним, Россельхознадзор объявил о запрете на ввоз животноводческой продукции из Европейского союза с 20 января. В ведомстве ранее сообщали, что вспышка ящура в Германии могла быть вызвана бесконтрольным перемещением животных через территорию Европейского союза с Украины. В декабре Россия запретила ввоз семян подсолнечника и кукурузы из четырех стран.

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