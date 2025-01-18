Синоптики рассказали о потеплении в Москве на выходные

Гидрометцентр спрогнозировал в Москве на выходные облачную погоду и до 4 градусов тепла

Tекст: Денис Тельманов

В Москве, по данным Гидрометцентра, в субботу ожидается облачная погода с небольшими осадками и гололедицей. Днем температура воздуха составит от двух до четырех градусов тепла, а в ночь на воскресенье может опуститься до минус двух градусов.



Ветер будет западного, северо-западного направления, скорость составит от шести до одиннадцати метров в секунду, местами возможны порывы до пятнадцати метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье температурные показатели в субботу будут в пределах от минус одного до плюс четырех градусов, а в ночь на воскресенье температура может упасть до минус четырех градусов.

Как сообщается, в регионах Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов температуры могут превысить климатическую норму до двадцати градусов. Метеорологи отметили, что на юге Сибири и Дальнего Востока фиксируется аномальное потепление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде регионов страны ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега и сильный ветер на юге европейской части России и в республиках Северного Кавказа.

В Томской области пятилетний житель села Воронино стал первым в этом году пострадавшим от укуса клеща, вышедшего из зимовки из-за аномально теплой погоды.

Средняя годовая температура в России в 2024 году составила минус 0,1 градуса, уступив лишь показателям 2020 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

