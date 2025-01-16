Вильфанд: Минувший год стал вторым самым теплым в России

Tекст: Дарья Григоренко

Вильфанд объявил, что 2024 год стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений в России, уступая только 2020 году. По его словам, средняя годовая температура в России в этом году составила минус 0,1 градуса, в то время как мировая средняя температура достигла 15,1 градуса. Вильфанд объяснил это тем, что Россия является северной страной, передает ТАСС.

Метеоролог также отметил, что в Москве 2024 год стал самым теплым за всю историю, со средней годовой температурой восемь градусов. Важным фактором, по его словам, было событие 6 июня, когда на станции ВДНХ в течение 20 минут выпало 53 миллиметра осадков, что значительно превышает критерии для опасных погодных условий.

Что касается явления Эль-Ниньо, Вильфанд сообщил, что оно находится в отрицательной фазе, и ожидается, что такая ситуация сохранится с января по середину апреля. Прогнозируется, что с вероятностью более 60% с апреля Эль-Ниньо перейдет в нейтральную фазу, что приведет к изменениям температуры в восточных областях Тихого океана.

В четверг Вильфанд заявил, что последние десять лет были самыми теплыми в истории наблюдений, а средняя температура 22 июля 2024 года достигла рекорда в 17,16 градуса.

Накануне Вильфанд отметил, что апрельская погода в Москве привела к формированию лишь заберегов на водоемах, не позволив сформироваться устойчивому ледовому покрову. Ранее он сообщил, что в январе на большей части территории России температура воздуха, «безусловно, будет очень высокая».