Вильфанд: Последние десять лет стали самыми теплыми в мире

Tекст: Мария Иванова

Вильфанд сообщил, что последние десять лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений, передает ТАСС. Каждый год с 2015 по 2024 был теплее предыдущего начиная с 1850 года. Вильфанд подчеркнул, что 22 июля 2024 года среднесуточная температура на планете достигла нового рекорда, составив 17,16 градуса.

По словам метеоролога, скорость повышения температуры составила 0,2 градуса за десятилетие. Вильфанд отметил, что наибольший вклад в потепление вносили тропические и экваториальные широты, где влияние изменений было наиболее заметным.

Кроме того, в 2024 году было зафиксировано максимальное количество дней с экстремальным «тепловым стрессом», что сказалось на здоровье и самочувствии населения. Вильфанд выразил обеспокоенность текущей тенденцией, отметив, что прошедший год стал самым теплым за всю историю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ожидается аномально теплая зима с температурой, превышающей норму на пять градусов в первые дни января.

В 2024 году Москва пережила самый теплый год в истории с рекордной средней температурой 8,2 °С.

В прошлом году средняя глобальная температура впервые превысила полтора градуса, что стало рекордом, и это связано с явлением Эль-Ниньо, усиливающим передачу тепла от океана в атмосферу.