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    Российская армия заканчивает год волной успешных наступлений
    ВС России нанесли удар по украинскому пороховому предприятию
    Подполье: Удары в Киеве пришлись по штабу НАТО или иностранным военным
    Гордон оправдался за несбывшееся предсказание о прекращении конфликта на Украине
    ВС России нанесли удар по украинскому пороховому предприятию
    Стало известно о массированном ударе по Украине
    Силы ЧФ за сутки уничтожили восемь украинских безэкипажных катеров
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Как войти в новый год без тревоги

    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

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    Антон Беликов Антон Беликов Русский императив ждет праздник

    Русские – вечно забывающий народ. И потому вечно юный, не несущий ярма исторической памяти. Мы забыли гораздо больше, чем многие народы когда-либо знали. Но умея забывать, мы умеем и вспоминать.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

    6 комментариев
    31 декабря 2024, 13:59 • Новости дня

    Москва пережила самый теплый год за 245 лет наблюдений

    Tекст: Мария Иванова

    В 2024 году Москва пережила самый теплый год в истории, с рекордной средней температурой 8,2 °С.

    Уходящий 2024 год стал самым теплым в истории метеонаблюдений в Москве за 245 лет, сообщает «Интерфакс». Средняя годовая температура воздуха достигла рекордных 8,2 °С, превысив предыдущий рекорд 8,0 °С, установленный в 2020 году.

    В течение этого года только январь и май были месяцами, когда температура оставалась ниже нормы, тогда как остальные десять месяцев оказались значительно теплее обычных значений. Особенно выделился сентябрь, когда средняя температура составила 17,9 °С, что на 5,7 градуса выше климатической нормы. Этот сентябрь стал самым теплым за всю историю наблюдений.

    Помимо температурных рекордов, сентябрь также отличился необычайной солнечностью, с продолжительностью солнечного сияния в 263 часа, и почти рекордной сухостью с осадками всего в 9,6 мм. В течение 2024 года в Москве было установлено восемь новых рекордов максимальной температуры.

    Наблюдались девять случаев сильной жары, когда температура достигала или превышала тридцатиградусную отметку, и это происходило с 29 июня по 5 июля, а также 14 и 15 июля. Аномально холодная погода была зарегистрирована лишь один раз в начале января. Температура в 2024 году достигала максимума 4 июля с показателем 33,1 °С, а минимальная температура была зафиксирована 4 января и составила минус 24,9 °С.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году средняя глобальная температура впервые превысит полтора градуса из-за явления Эль-Ниньо, усиливающего передачу тепла от океана в атмосферу, что вызывает обеспокоенность метеорологов.

    Руководитель МЧС Александр Куренков ожидает, что число чрезвычайных ситуаций возрастет из-за увеличения аномальных природных явлений, связанных с изменением климата.

    Между тем в новогоднюю ночь в Москве ожидается переменная облачность без осадков и мороз до минус шести градусов, сообщил синоптик Евгений Тишковец.

    31 декабря 2024, 10:10 • Новости дня
    Подполье: Удары в Киеве пришлись по штабу НАТО или иностранным военным
    Подполье: Удары в Киеве пришлись по штабу НАТО или иностранным военным
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    На юго-восточной окраине Киева утром были нанесены три удара, предположительно, по штабу или иностранным военным, о чем свидетельствуют косвенные признаки, такие как оцепление СБУ и присутствие иностранных скорых, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Утром 31 декабря по юго-восточной окраине Киева были нанесены удары, сообщает РИА «Новости». По информации Сергея Лебедева, целью мог быть один из штабов или иностранные военные. По его словам, удары наносились трижды на одном направлении.

    «В четыре утра прилетело на юго-восточную окраину Киева. Конкретики пока нет, но по косвенным данным, таким как оцепление СБУ и присутствие иностранных скорых, можно предположить, что мишенью стал какой-то из штабов или военные НАТО», – заявил Лебедев.

    Отмечается, что подробности происшествия пока не уточняются, а официальные источники не дали комментариев относительно инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в Киеве произошли взрывы. Также сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в десяти областях, включая Киевскую.

    Лебедев также сообщил, что ночью 31 декабря по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение по использованию техники НАТО военные ВСУ, был нанесен удар, сопровождающийся мощной детонацией и выбросом пламени.

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    31 декабря 2024, 09:30 • Новости дня
    Российские войска за год освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2024 году российские войска освободили 214 населенных пунктов в зоне спецоперации и в Курской области, значительные успехи достигнуты в Донецкой народной республике, где под контроль перешли 157 населенных пунктов, включая Авдеевку и Угледар.

    В январе российские силы освободили Веселое в ДНР, а также Крахмальное и Табаевку на Купянском направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    В феврале под контроль ВС России перешли Авдеевка, Северное, Ласточкино и другие. Март отмечен освобождением Невельского и Мирного, а апрель – Водяного и Первомайского.

    В мае было освобождено 27 населенных пунктов, включая Клещеевку и Бердычи в ДНР, а также стратегически важное Работино в Запорожской области. В июне добавились Уманское и Артемовка, а в июле – Чигари и Урожайное. Август принес освобождение Артемово и Новгородского.

    Август и сентябрь стали месяцами наиболее активных боевых действий. В августе удалось освободить 19 населенных пунктов, включая стратегически важные населенные пункты Артемово и Новгородское. В сентябре был достигнут самый высокий результат – 36 населенных пунктов.

    К декабрю российские войска продолжили наступление, взяв под контроль более 30 населенных пунктов, в том числе в ДНР, Запорожской области и Курской области.

    Ранее военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в 2024 году наступил существенный перелом в пользу ВС России в специальной военной операции.

    Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что Вооруженные силы России в 2024 году добились значительных успехов на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    30 декабря 2024, 20:11 • Новости дня
    Экс-министра обороны Армении освободили в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна, задержанного в центре Москвы, отпустили из полиции, несмотря на международный розыск.

    Карапетяна отпустили из отделения полиции в Москве после задержания, сообщает РБК. По информации пресс-секретаря МВД Армении Нарека Саркисяна, Карапетян был задержан в центре Москвы 29 декабря, однако вскоре освобожден.

    На родине Карапетяна обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями. На него возложены обвинения в международный розыск, и ему заочно избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Тем не менее, в Москве его отпустили без последствий.

    Ранее Карапетян был арестован в Москве по международному розыску.

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    31 декабря 2024, 10:10 • Новости дня
    Стало известно о массированном ударе по Украине
    Стало известно о массированном ударе по Украине
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска утром 31 декабря нанесли массированный ракетный удар по объектам в центральной и западной части Украины, пишут СМИ.

    Удары наносятся с использованием ракет Х-101, Х-22 и «Калибров», передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника». Детали о последствиях удара не приводятся.

    Напомним, утром в Киеве произошли взрывы, а на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

    Также сообщалось, что в ночь на 31 декабря по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение по использованию техники НАТО военные ВС, был нанесен удар, сопровождающийся мощной детонацией и выбросом пламени.

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    30 декабря 2024, 15:49 • Новости дня
    Экс-министр обороны Армении Карапетян задержан в Москве
    Экс-министр обороны Армении Карапетян задержан в Москве
    @ mil.am

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян был арестован в Москве по международному розыску, сообщили в правоохранительных органах.

    Как указал источник, Карапетян был задержан в Москве по запросу армянских властей. Аршак Карапетян находился в международном розыске по нескольким статьям Уголовного кодекса, передает ТАСС.

    В Министерстве внутренних дел Армении подтвердили задержание, а позже сообщили об освобождении Карапетяна. Пресс-секретарь ведомства Нарек Саркисян уточнил, что экс-министр находится в международном розыске по обвинениям в незаконном участии в предпринимательской деятельности, злоупотреблении должностными полномочиями и властью, пишет РБК.

    Карапетян, которому сейчас 57 лет, получил образование в Калининградском высшем военно-морском училище, а также в Военной академии имени Фрунзе в Москве. В его биографии значится служба в качестве советника армянского премьер-министра Никола Пашиняна и кратковременное назначение на должность министра обороны в 2021 году.

    Причиной его отставки стало заявление премьер-министра Пашиняна о том, что Карапетян либо не знал, либо не сообщил о вторжении азербайджанских войск в Армению. После отставки Карапетян возглавил оппозиционное движение «Всеармянский фронт», которое рассматривает Россию как главного стратегического союзника Армении.

    Ранее в Москве задержан 74-летний американский бизнесмен Брайан Букер Нельсон, разыскиваемый Интерполом по запросу Панамы за мошенничество и уклонение от налогов.

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    31 декабря 2024, 10:29 • Новости дня
    Гордон оправдался за несбывшееся предсказание о прекращении конфликта на Украине
    Гордон оправдался за несбывшееся предсказание о прекращении конфликта на Украине
    @ Ирина Яковлева/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский журналист Дмитрий Гордон (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) прокомментировал свое несбывшееся предсказание о завершении горячей фазы конфликта на Украине к 30 декабря.

    Гордон заявил, что, по его данным, избранный президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин якобы должны были встретиться в понедельник, чтобы обсудить пути завершения конфликта на Украине, передает «Лента.Ру» со ссылкой на украинские СМИ. Однако «переговоры сорвались».

    Журналист уточнил, что на протяжении прошлой недели якобы проходили активные обсуждения между Россией и США, но российский лидер «отверг мирный план Трампа».

    Кроме того, Гордон предположил, что ситуация на украинских фронтах может ухудшиться.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии. Также он подчеркнул необходимость учитывать реальную ситуацию «на земле» при обсуждении урегулирования кризиса на Украине.

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    30 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    Минфин Абхазии заявил о финансовой помощи России в 5,2 млрд руб в 2025 году

    Минфин Абхазии заявил о финансовой помощи России в 2025 году на 5,2 млрд руб

    Tекст: Ольга Иванова

    Финансовая помощь России Абхазии в 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей и будет направлена на социально-экономическое развитие республики и софинансирование зарплат бюджетников.

    Российская финансовая помощь Абхазии в 2025 году составит 5,2 млрд рублей, передает РИА «Новости». Исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир Делба сообщил, что большая часть этих средств будет выделена на социально-экономическое развитие республики.

    Средства пойдут на поддержку различных социальных и экономических проектов, включая софинансирование заработной платы работников бюджетной сферы. Делба подчеркнул, что данная помощь играет ключевую роль в обеспечении стабильности и развития региона, а также в поддержании жизненного уровня населения.

    По словам Делбы, российская поддержка является основой для реализации намеченных планов социального и экономического развития Абхазии в ближайшем будущем. Он выразил уверенность в том, что эти средства будут эффективно использованы для достижения поставленных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, и.о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил, что власти республики обратились к правительству России с просьбой разморозить софинансирование заработных плат и социальных выплат в республике, поскольку финансирование бюджетных организаций, включая выплату зарплат, приостановлено из-за дефицита бюджета и поиска средств на электроэнергию.

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    30 декабря 2024, 17:47 • Новости дня
    Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию до конца апреля 2025 года
    Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию до конца апреля 2025 года
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Иностранцы, незаконно пребывающие на территории России, должны до конца апреля 2025 года урегулировать свой статус или покинуть страну, за исключением тех, кто заключил контракт на военную службу.

    Иностранные граждане, находящиеся на территории России незаконно, должны до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение либо покинуть страну. Как передает РИА «Новости», это следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации. В документе уточняется, что право на добровольный выезд или легализацию предоставляется в период с 1 января по 30 апреля 2025 года.

    Особое внимание уделяется тому, что депортация не будет применяться к тем иностранцам, которые заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах России. Однако данная мера не распространяется на иностранных граждан, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. Таким образом, для таких лиц предусмотрены особые условия, и они не смогут воспользоваться возможностью легализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает зачисление детей мигрантов в российские школы без сдачи теста на знание русского языка, который можно будет бесплатно пройти в государственных учреждениях.

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    30 декабря 2024, 20:40 • Новости дня
    Освобожденные из плена военные позвонили своим семьям
    Освобожденные из плена военные позвонили своим семьям
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и пресс-служба Минобороны показали видеокадры с освобожденными из плена ВСУ российскими военнослужащими.

    Москалькова на кадрах лично общается с освобожденными военнослужащими, а также поздравляет их с наступающим Новым годом.

    Кроме того, Минобороны России опубликовало в Telegram-канале кадры, как российские военнослужащие позвонили своим родным после возвращения.

    На опубликованных кадрах видно, как один из военнослужащих говорит в телефон, что скоро будет дома. Другой интересуется, как его дети и мать. Третий рассказал, что из-за переполняющих эмоций пока еще не верит, что вернулся.

    Напомним, полторы сотни российских военных были возвращены на Родину после обмена пленными с Украиной, в рамках которого также освободили 150 украинских пленных.

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    30 декабря 2024, 18:01 • Новости дня
    Маск назвал Зеленского чемпионом за «величайшее ограбление» США
    Маск назвал Зеленского чемпионом за «величайшее ограбление» США
    @ Sean Simmers/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский предприниматель Илон Маск назвал президента Украины Владимира Зеленского «чемпионом всех времен» в ограблении США, комментируя пост о выделении 2,5 млрд долларов Украине.

    Маск прокомментировал выделение США 2,5 млрд долларов Украине Он отреагировал на публикацию пользователя в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), который заявил, что Зеленский «провернул одно из величайших денежных ограблений всех времен», передает РИА «Новости».

    «Чемпион всех времен», – написал Маск, отмечая свою точку зрения на ситуацию.

    Напомним, в понедельник президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву. Позже госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США в рамках нового пакета военной помощи отправят Украине оружие на общую сумму 1,25 млрд долларов, включая боеприпасы для HIMARS и системы Javelin.

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    31 декабря 2024, 12:20 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по украинскому пороховому предприятию

    ВС России нанесли групповой удар по украинскому пороховому предприятию и аэродрому

    ВС России нанесли удар по украинскому пороховому предприятию
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские Вооруженные силы утром во вторник нанесли удар по военному аэродрому и заводу, производящему пороховые заряды для украинской армии, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, силы России нанесли групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами по военной инфраструктуре на территории Украины.

    В результате удара были поражены объекты на военном аэродроме и предприятие военно-промышленного комплекса, занимающееся производством пороховых зарядов для нужд Вооруженных сил Украины.

    «Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – говорится в сообщении.

    Ранее СМИ сообщили, что российские войска утром 31 декабря нанесли массированный удар по объектам в центральной и западной части Украины.

    Напомним, в Киеве произошли взрывы, а на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Также сообщалось, что в ночь на 31 декабря по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение по использованию техники НАТО военные ВСУ, был нанесен удар, сопровождающийся мощной детонацией и выбросом пламени.

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    31 декабря 2024, 09:40 • Новости дня
    Россиянам напомнили о необходимости заменить водительские права

    ГИБДД напомнила россиянам о необходимости заменить водительские права

    Россиянам напомнили о необходимости заменить водительские права
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В следующем году российские водители с автоматически продленными правами должны заменить их, пройдя медкомиссию и уплатив пошлину, сообщили в ГИБДД.

    В 2025 году водителям, чьи права были автоматически продлены в 2022 году, предстоит обновить водительские удостоверения, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД. Для этого необходимо будет пройти медицинскую комиссию, заплатить пошлину и посетить ГАИ для получения нового документа. Это связано с постановлением правительства, которое продлило срок действия прав на три года для тех, чьи удостоверения истекали в 2022-2023 годах.

    Аналогичные постановления были приняты в 2023 и 2024 годах, продолжая продление срока действия документов на три года. Водители, планирующие выезд за пределы России, обязаны заменить права, истекшие в 2022 году, независимо от действующего в стране автоматического продления.

    Таким образом, к 2025 году все водители с продленными удостоверениями должны будут пройти процедуру переоформления.

    Ранее ГАИ Москвы рассказала о порядке замены истекших водительских прав и продлении их действия на три года.

    Сообщалось, что россиянам решили разрешить предъявлять водительские права в гостиницах

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    31 декабря 2024, 10:20 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу USS Harry S. Truman

    Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу USS Harry S. Truman на Ближнем Востоке

    Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу USS Harry S. Truman
    @ Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар по авианосцу USS Harry S. Truman, использовав беспилотники и ракеты, заявил представитель движения Яхья Сариа.

    Сариа, заявление которого транслировал телеканал Al Masirah, сообщил о совместной операции йеменских военно-морских сил, ракетных войск и подразделений беспилотных систем против авианосца USS Harry S. Truman, передает ТАСС. По его словам, цель операции была достигнута благодаря использованию большого количества беспилотников и крылатых ракет.

    По словам Сарии, в момент атаки американские силы готовились нанести удар по территории Йемена.

    Также Сариа сообщил о другой атаке хуситов, в ходе которой гиперзвуковая баллистическая ракета типа «Палестина-2» была запущена по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

    Ранее Сариа заявил, что хуситы отразили воздушную атаку США и Британии, атаковав авианосец «Гарри Трумэн» в Красном море и сбив истребитель F/A-18. Также сообщалось, что хуситы сбили американский дрон MQ-9 в небе над Йеменом.

    Во вторник США и Британия ударили по объектам хуситов в Йемене.

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    30 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Хинштейн: Киев вновь атаковал Льгов в Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Киевские силы вновь атаковали Льгов в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, уточнив, что информации о потерпевших и крупных разрушениях нет.

    Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, сообщил, что Киев в очередной раз нанес удар по Льгову, об этом он написал в своем Telegram-канале. В сообщении также говорится, что на данный момент данных о пострадавших и значительных разрушениях не поступало.

    Хинштейн отметил, что на месте происшествия работают аварийные и коммунальные службы. Эти силы осуществляют необходимые действия для устранения последствий удара. Несмотря на отсутствие информации о жертвах и крупных повреждениях, ситуация остается под контролем местных властей.

    Ранее сообщалось, что в небе над Курской областью системами ПВО была перехвачена и уничтожена третья ракета, выпущенная ВСУ.

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    30 декабря 2024, 16:00 • Новости дня
    Красную площадь решено закрыть для посещения на Новый год

    Стало известно о закрытии Красной площади для посещения с 31 декабря по 1 января

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Красная площадь в центре Москвы будет недоступна для посетителей с вечера 31 декабря до утра 1 января, однако ГУМ-каток останется открытым.

    Согласно информации, предоставленной ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, Красная площадь будет закрыта для посещения с 18.00 мск 31 декабря до 08.00 мск 1 января. Это ограничение связано с мероприятиями по обеспечению безопасности в новогоднюю ночь.

     В ведомстве отметили, что исключение составляет ГУМ-каток, который будет работать в соответствии со своим графиком.

    В прошлом году Красную площадь также закрывали в Новый год в целях безопасности.

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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