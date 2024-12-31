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Москва пережила самый теплый год за 245 лет наблюдений
В 2024 году Москва пережила самый теплый год в истории, с рекордной средней температурой 8,2 °С.
Уходящий 2024 год стал самым теплым в истории метеонаблюдений в Москве за 245 лет, сообщает «Интерфакс». Средняя годовая температура воздуха достигла рекордных 8,2 °С, превысив предыдущий рекорд 8,0 °С, установленный в 2020 году.
В течение этого года только январь и май были месяцами, когда температура оставалась ниже нормы, тогда как остальные десять месяцев оказались значительно теплее обычных значений. Особенно выделился сентябрь, когда средняя температура составила 17,9 °С, что на 5,7 градуса выше климатической нормы. Этот сентябрь стал самым теплым за всю историю наблюдений.
Помимо температурных рекордов, сентябрь также отличился необычайной солнечностью, с продолжительностью солнечного сияния в 263 часа, и почти рекордной сухостью с осадками всего в 9,6 мм. В течение 2024 года в Москве было установлено восемь новых рекордов максимальной температуры.
Наблюдались девять случаев сильной жары, когда температура достигала или превышала тридцатиградусную отметку, и это происходило с 29 июня по 5 июля, а также 14 и 15 июля. Аномально холодная погода была зарегистрирована лишь один раз в начале января. Температура в 2024 году достигала максимума 4 июля с показателем 33,1 °С, а минимальная температура была зафиксирована 4 января и составила минус 24,9 °С.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году средняя глобальная температура впервые превысит полтора градуса из-за явления Эль-Ниньо, усиливающего передачу тепла от океана в атмосферу, что вызывает обеспокоенность метеорологов.
Руководитель МЧС Александр Куренков ожидает, что число чрезвычайных ситуаций возрастет из-за увеличения аномальных природных явлений, связанных с изменением климата.
Между тем в новогоднюю ночь в Москве ожидается переменная облачность без осадков и мороз до минус шести градусов, сообщил синоптик Евгений Тишковец.