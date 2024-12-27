Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, а тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.0 комментариев
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь в Москве ожидается переменная облачность без осадков и мороз до минус шести градусов, сообщил синоптик Евгений Тишковец.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в новогоднюю ночь москвичей ожидает переменная облачность и легкие бодрящие морозы, передает РИА «Новости». Температура воздуха может достигать минус шести градусов, осадков не предвидится.
Тишковец отметил, что в Москве в последний день 2024 года начнется похолодание. Холодный атмосферный фронт принесет снег и порывистый ветер, а температура опустится до минус трех градусов. На дорогах возможно образование гололедицы.
Синоптик добавил, что в январе москвичей ждут рождественские и крещенские морозы. Первый день 2025 года будет сопровождаться снегопадом, и температура составит от нуля до минус трех градусов. Высота снежного покрова может увеличиться до 22 сантиметров за счет январских снегопадов.
Ранее сообщалось, что в Новый год температура булет чуть ниже нуля, а 1 января она будет около нуля, при этом высота снежного покрова значительно уменьшится.
Погода в Москве в первое зимнее воскресенье будет облачной, с небольшими дождями и температурой до плюс 4 градусов, что выше климатической нормы на 4-5 градусов.
Между тем снег покрыл почти всю территорию России, за исключением некоторых южных регионов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.