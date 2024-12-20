Синоптики предсказали погоду в Москве на Новый год

Синоптики сообщили о снижении снежного покрова в два раза в Москве к 1 января

Tекст: Мария Иванова

В новогоднюю ночь в московском регионе ожидается небольшой минус, а 1 января температура будет около нуля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Высота снежного покрова, которая в настоящее время составляет от 17 до 28 сантиметров, уменьшится как минимум вдвое.

Тишковец отметил, что серьезные морозы жителям Русской равнины, кроме юго-востока, не грозят, и погода будет характеризоваться мягким температурным фоном.

По словам синоптика, температура на Европейской территории России в новогоднюю ночь будет колебаться от нуля до минус 5 градусов. В то же время на Русском Севере и в Западной Сибири ожидается от минус 5 до минус 10 градусов, в Заволжье – от минус 10 до минус 15 градусов, на Южном Урале и в Зауралье – до минус 20 градусов, а на юге страны – до плюс 5 градусов.

Он также добавил, что зима на этом не закончится, в январе в столице ожидаются обильные снегопады и настоящие русские морозы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 18 по 20 декабря в ряде регионов России, включая Архангельскую и Мурманскую области, ожидаются аномальные морозы с температурами на 6-17 градусов ниже нормы.

Новый 2025 год москвичи и гости столицы встретят со снежным покровом, так как в декабре ожидается от 45 до 60 миллиметров осадков/

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что россияне будут получать обновленные прогнозы погоды на Новый год каждую неделю.