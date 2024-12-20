Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.0 комментариев
Синоптики предсказали погоду в Москве на Новый год
Синоптики сообщили о снижении снежного покрова в два раза в Москве к 1 января
В новогоднюю ночь в московском регионе ожидается температура чуть ниже нуля, а 1 января будет около нуля, при этом высота снежного покрова значительно уменьшится, сообщили синоптики.
В новогоднюю ночь в московском регионе ожидается небольшой минус, а 1 января температура будет около нуля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
Высота снежного покрова, которая в настоящее время составляет от 17 до 28 сантиметров, уменьшится как минимум вдвое.
Тишковец отметил, что серьезные морозы жителям Русской равнины, кроме юго-востока, не грозят, и погода будет характеризоваться мягким температурным фоном.
По словам синоптика, температура на Европейской территории России в новогоднюю ночь будет колебаться от нуля до минус 5 градусов. В то же время на Русском Севере и в Западной Сибири ожидается от минус 5 до минус 10 градусов, в Заволжье – от минус 10 до минус 15 градусов, на Южном Урале и в Зауралье – до минус 20 градусов, а на юге страны – до плюс 5 градусов.
Он также добавил, что зима на этом не закончится, в январе в столице ожидаются обильные снегопады и настоящие русские морозы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с 18 по 20 декабря в ряде регионов России, включая Архангельскую и Мурманскую области, ожидаются аномальные морозы с температурами на 6-17 градусов ниже нормы.
Новый 2025 год москвичи и гости столицы встретят со снежным покровом, так как в декабре ожидается от 45 до 60 миллиметров осадков/
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что россияне будут получать обновленные прогнозы погоды на Новый год каждую неделю.