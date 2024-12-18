Синоптики пообещали аномальные холода в ряде регионов России

Гидрометцентр предупредил о сильных морозах на северо-западе и в центре России

Tекст: Мария Иванова

Аномально холодная погода ожидается в нескольких регионах России, сообщает «Интерфакс».

Роман Вильфанд отметил, что температура в некоторых областях Северо-Западного и Центрального федеральных округов, а также на Урале, будет на 6-17 градусов ниже нормы.

В Архангельской области, например, температура может упасть до минус 25 градусов, что на 6-12 градусов ниже нормы. В Ненецком автономном округе прогнозируются морозы до минус 30, а в Мурманской области до минус 28 градусов. В Республике Коми температура может опуститься до минус 33 градусов, что на 8-17 градусов ниже нормы. Даже на востоке Ленинградской области ожидаются морозы до минус 22.

В Центральном федеральном округе, включая Московскую, Тверскую, Ярославскую, Владимирскую и Ивановскую области, температура будет ниже нормы на 6-9 градусов, достигая минус 15-21 градуса. В Рязанской области прогнозируется минус 12-17 градусов. На Урале, в Ямало-Ненецком автономном округе температура опустится до минус 28-32 градусов.

Вильфанд также указал, что в Красноярском крае и Республике Хакасия температура будет на 4-5 градусов ниже нормы, а на юге Хабаровского края, в Амурской области и в Приморье – на 3-4 градуса ниже нормы. Однако в центре Красноярского края и на западе Якутии сохраняется аномально теплая погода с температурой на 8-12 градусов выше нормы в ближайшие пять дней.

Ранее сообщалось, что аномально теплая погода с температурой около минус 20 градусов задержится в Сибири как минимум на неделю, что является редкостью для зимы.

В декабре Россия столкнется со значительным количеством осадков в северных регионах, таких как Урал и Приморский край, однако юго-западные области останутся с дефицитом снега.

Синоптики на этой неделе предупредили о сильном снегопаде и метели в Москве.